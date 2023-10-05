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捷運信義安和站美食｜不油不膩高CP值台菜｜闔家歡美味餐館【台北市大安區】闔家小館

2023-10-05 14:05:23 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：105
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：196篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：闔家小館
phone02-2325-9499
place台北市大安區仁愛路四段122巷49號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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今天跟大家分享的這間「闔家小館」位於大安區仁愛路圓環附近巷弄內，從捷運信義安和站1號出口步行約8分鐘左右，是一間台菜餐館。
捷運信義安和站美食｜不油不膩高CP值台菜｜闔家歡美味餐館【台
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平日晚上的用餐時間，樸實的餐館內早已高朋滿座，建議大家來用餐前可以先打電話訂位(02-2325-9499)!
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我們三人用餐，點了幾道家常菜，準備好好飽餐一頓。
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梅菜蹄膀/ 炸銀絲卷
蹄膀一整大塊只要450元，還有梅干菜作搭配，真的超實惠的說! 為了梅菜蹄膀特地另外多點了一份炸銀絲卷，準備拿來包蹄膀。再放上梅干菜、淋個汁，夠爽快!
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老皮嫩肉
老皮嫩肉表面酥脆，內層柔軟，超級燙口啊!
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魚香茄子
魚香茄子口味適中，肉末給的很多。一般魚香茄子容易過油、過鹹，闔家小館這道魚香茄子完全沒有這些問題，好好味啊!
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蝦仁烘蛋
蝦仁雖然不是大蝦仁，不過份量給的挺多的。烘蛋厚度十足，口感軟嫩，相當有誠意。
捷運信義安和站美食｜不油不膩高CP值台菜｜闔家歡美味餐館【台
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椒麻肥腸
肥腸裹粉經過油炸後，撒上麻香的調味粉，配上乾辣椒之類的一些配料，這樣的處理方式我還沒有吃過。椒麻肥腸入口表皮酥脆，裡面是軟嫩的肥腸，尾韻麻香、麻香的，超級涮嘴!
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紅燒魚
紅燒吳郭魚很大一隻，沒有土味。我猜紅燒烹調前吳郭魚有先炸過，醬香味十足，給過喔!
捷運信義安和站美食｜不油不膩高CP值台菜｜闔家歡美味餐館【台
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今晚這頓三人用餐，梅菜蹄膀還吃不完，剛好外帶回家配白飯又是美味的一頓，是開心的一餐。我覺得我會闔家小館全菜色吃一輪才會罷休，所以之後光顧的機率很高。闔家小館給我的感覺很像楊順順或寶飽煲，但價位卻更便宜，菜量也大了許多，是一間CP值超高的餐館! 「闔家小館」分享給大家!
 
闔家小館
地址: 台北市大安區仁愛路四段122巷49號
電話: (02)2325-9499
營業時間: 週一-週日11:30-14:00，17:00-21:00；週三公休
 
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