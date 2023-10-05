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【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023 年台菜發光，值得探訪的好味道

2023-10-05 14:17:52 Julia Hsu 人氣：112
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：370篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：澀 sur-
phone04-2203-7830
place台中市中區中山29號3樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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澀 Sur-
區域 台中市中區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 提供無菜單料理，訂位注意事項
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

環境：

【台中 餐廳】澀 Sur，米其林一星的台菜餐廳。2023 年

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

菜單：

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

菜色：

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

活潑制服簡略的廚房風格，不過我卻想起上次看的一部恐怖片叫做五星盛魘也是一部無菜單料理反諷的黑色幽默的電影

不過一樣規律跟嚴格的管控，不愧是米其林餐廳

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

我們一道就有小點心在等我們。小米餅/馬沙拉香料，我們一直覺得這個口感、味道都很像蝦餅。很有意思的小點也很適合我們兩個聊天搭話用！

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

紅蝦/紹興酒/麻辣花生

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

春餅/海魚/春季春草，應該要誇一下這一個捲餅，薄薄的捲餅吃起來有點像豆皮

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

捲起來一起吃像春捲一樣。大廚挑選的春草是我很喜歡的，跟海魚一搭一搭沒有違和感這個手卷得分！

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

有人注意到那個檸檬甘草上面是愛心嗎？

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

給你看愛心，不過這一道很特別喔！看起來是鹹的。吃起來鹹甜鹹甜很特別，給豐富的口感搭配的是每一款都淡淡的味道

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

豆漿麵包搭上味噌奶油。其實我很難想像

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

麵包溫度適中。我很喜歡它既有鬆軟外皮又非常酥脆

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

每一道菜都很有意思這道字面上是飯，實際上下方卻是蒸蛋

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

有看出艾草在哪裡嗎？

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

挖起來才有看到艾草。白白嫩嫩的蒸蛋，是厲害的茶碗蒸級別

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

我很意外這是鵝肉，雖然看起來很像鴨胸，但吃起來就是鵝肉

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

我很喜歡無菜單料理的精緻是用很多種不同料理呈現的。這家滿厲害的

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

外皮層疊感比較像是燒餅，面點真的很有驚喜感！我喜歡這個胡椒餅的不油膩

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

本日最重口味應該是這筆，但我覺得口味上比較偏法國，其實醬料味倒是但的搭上魚剛剛好

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

我可能特別欣賞澀的另一個原因會是它的草類料理很多變化

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

現在的食用草很多但真的我在這料理裡嚐到了驚喜

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

池上米，一樣不是飯而是米香。總是很佩服大廚們這種巧思把米反變成米香可口還可甜可鹹

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

甘酒的味道跟鳳梨釋迦甜度很搭，這一道是我沒有想過的組合，是大人口味的甜點

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

當歸湯，淡淡的~很香。

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

像甜點吧！在今天的菜色裡總是在鹹與甜之間很難著相，這真的是驚喜...要做出這些偽裝很不容易

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

它真的是甜點

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

甜點的一口大小很可愛，但味道我自己沒有特別喜歡

【台中 餐廳】澀 Sur-，米其林一星的台菜餐廳。2023

回家前還送了曲奇當小禮物，整場盛宴沒有冷場，難怪澀的生意這麼好

 

澀 Sur-

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 不好訂位，但吃起來覺得非常有價值，菜色上的豐富度還有搭上麵點、手卷的各種巧思都很難得，菜色上注重口感的搭配並不會有特別重口味，視覺上的偽裝真的是一絕。

營業時間：午餐：12:00，晚餐：18:00，保留訂位15分鐘。(不定休請關注店家)

官網：https://www.surcuisine.com/

IG：https://www.instagram.com/sur_cuisine/

線上訂位：https://inline.app/booking/taichung/surcuisinetw

每個月1號 12點開啟下個月的訂位，線上訂位需支付訂金3500+10% 服務費/ 人

地址：400台中市中區中山路29號3樓

檢視較大的地圖

文章標籤

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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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