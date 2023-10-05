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板橋韓式料理，海雲韓式料理板橋店，小菜無限供應，高CP值套餐，銅盤烤肉，雪濃湯，海鮮煎餅，起司蒸蛋，山東燒雞，新埔美食推薦。

2023-10-05 15:00:40 Wing Tsay 人氣：101
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Wing Tsay

發表篇數：418篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：海雲韓式料理 板橋店
phone02-8258-3131
place新北市板橋區自由路39號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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海雲

 

人氣韓式料理店【海雲韓式料理】插旗板橋囉！

之前品嚐過海雲新莊店的高CP值韓食後就一直念念不忘，

招牌銅盤烤肉、人氣海鮮煎餅、雪濃湯、起司蒸蛋、山東燒雞等料理，

加上無限續的韓式小菜美味著實讓人回味，立馬安排來板橋店品嚐一番！

 

↓↓歡迎點個讚，好人一生平安壹鼎，感激不盡壹鼎!!   

     

海雲

【海雲韓式料理板橋店】位在板橋自由路上，從新埔捷運站1號出口走路3分鐘即達，

地點非常便利。

 

 

海雲

海雲

海雲

海雲

走進店內座位寬敞舒適，每個座位皆有隔板設計成類似半包廂獨立座位，

還有可收納的桌子方便延長座位人數，頗有空間設計感。

 

 

海雲

海雲

店內韓式料理有銅盤烤肉、海鮮煎餅、辣炒年糕、石鍋拌飯、泡菜鍋等餐點，

有選擇障礙的，可參考2-4人超值套餐，套餐內容皆可補價差更換，非常貼心！

「禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒」

 

 

海雲

點套餐即可以199元加購韓國米酒、燒酒、調酒(不限瓶數)。

 

 

海雲

海雲

內用韓式小菜可無限續先送上五樣小菜有海帶芽、豆干、韓式泡菜、黃豆芽及干絲，

口感皆清爽開胃，我特別喜歡脆辣的韓式泡菜及酸香的海帶芽。

 

 

海雲

罐裝的韓國果汁選了水梨及葡萄，果香味濃，葡萄汁還有果粒增添口感。

 

 

海雲

海雲

【性感海灘】NT250

海雲除了韓國飲料及酒品外，也提供多款調酒，點了浪漫粉橘色的性感海灘

以伏特加為基底，再加入蔓越莓， 喝來具有莓果香甜味，酒味不會太濃，

女生也可安心服用。

「禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒」

 

 

海雲

海雲

海雲

【銅盤烤肉-豬肉/附飯】NT260

我們先點了一份銅盤烤肉-豬肉/附飯，然後再加點一份牛肉

一開始會先送上銅盤烤肉的豬肉、白飯及醬汁，單點的牛肉及蔬菜等食材，再倒入高湯。

 

 

海雲

銅盤烤肉有豬、牛兩種肉品選項，我們是先選了豬肉，選用台灣生鮮豬前腿肉，

事先醃製調味，可以看到豬肉片肉質還蠻厚實的。

 

 

海雲

先將豬肉放在銅盤中間燒烤，過程中肉汁會再流入湯中讓湯頭顯得更為香甜。

 

 

海雲

海雲

銅盤豬肉口感非常軟嫩，入口香氣十足好吃沒話說，帶有Ｑ彈度卻不乾柴，

單吃就很有味道，沾點醬汁配飯風味更佳，也可搭配蔬菜一同入口，又是不同的口感。

 

 

海雲

海雲

【加點-銅盤牛肉】NT250

因為我們也想嚐看看銅盤牛肉的滋味但又怕太飽，所以單點了一份牛肉不附蔬菜／飯，

牛肉使用的是美國牛五花，看以筋多其實是油花，口感不會難咬，反而軟嫩有油脂香氣，

美味度我們也很喜歡。

 

 

海雲

餐點陸續送上桌，擺滿一桌韓式料理看來好豐盛可口。

 

 

海雲

海雲

【山東燒雞】NT210

山東燒雞也是道地韓式料理，使用台灣生鮮雞肉先炸再蒸，事先去掉油膩的雞油，

剝塊後再拌入蒜粒、小黃瓜及特調醬汁，雞肉肉質鮮嫩，醬汁酸甜夠味，吃來清爽開胃，

連我家平常不愛吃雞肉的兒子吃了後也讚不絕口，連續吃了好多塊。

 

 

海雲

海雲

【海鮮煎餅】NT210

人氣必點海鮮煎餅一份好大片啊！另附上一碟特製沾醬。

 

 

海雲

海雲

海鮮煎餅每片都很厚實，內饀包覆花枝、蔬菜等饀料，外層煎的酥脆，內部軟嫩，

輕沾點醬汁，酥香可口，有滿滿的海鮮及蔬菜鮮甜味，讓人一片接一片吃不停！

 

 

海雲

海雲

【牛肉雪濃湯/附飯】NT170

牛肉雪濃湯是用牛骨細熬至湯頭呈現像雪一樣的濃郁乳白色，

除了有大塊牛腱肉外，還加入韓式冬粉及蔬菜提味，附上一碗白飯。

 

 

海雲

海雲

牛腱肉約有4-5塊左右，而且都很大片，煮的軟Ｑ的牛肉每片皆頗有厚度，

湯頭喝來清香醇厚，富含牛骨自然散發的鮮甜味，Q勁的韓式冬粉增添飽足感，

這一大鍋附白飯還有小菜居然只要170元真是高CP值啊!

 

 

海雲

海雲

【起司蒸蛋】NT210

起司蒸蛋使用大量雞蛋加高湯下去小火慢煮，上層再舖上起司增添風味，

一送上來時黃澄澄的，還有熱騰騰蒸氣飄散極為誘人。

 

 

海雲

起司蒸蛋份量紮實，口感柔軟綿密，有天然的蛋香滋味，底層會有點微微焦香，

配上鹹香起司嚐來更加可口。

 

 

海雲

【海雲韓式料理】韓食餐點道地美味，份量充足，服務人員都很親切客氣，

環境寬敞整潔，用餐起來很舒適，還有超值套餐內容可選，價格實惠，

是想吃美味韓式料理的好選擇！

 

 

海雲

海雲韓式料理 板橋店

地址：新北市板橋區自由路39號

電話： 02-8258-3131

營業時間：11:00-14:30 / 17:00-21:30

FB：海雲韓式料理

 

海雲韓式料理　新莊店

電話：02-29973131

地址：新北市新莊區中港路276號

營業時間：一到日11:00–14:00, 17:00–21:00

 

文章標籤

板橋韓式料理 板橋韓式料理小菜吃到飽 海雲韓式料理 韓式小菜吃到飽 銅盤烤肉 雪濃湯 新埔美食 新埔美食推薦
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Wing Tsay

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熱愛美食、旅遊的媽咪，喜歡趴趴走，即使忙碌中仍不忘和人分享心得，也愛觀賞別人的分享記錄^^
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