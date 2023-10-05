（士林冰店）冰Go雪花冰～爆高CP值、料多實在～豆花、刨冰、雪花冰、摩摩喳喳樣樣都好吃～士林夜市必吃美食！冰Go菜單

冰Go冰店在士林夜市開業短短時間，就累積超多粉絲，中午一開門客人就絡繹不絕，外送訂單響不停，一路爆棚到晚上～

每天堅持新鮮製作的甜品、當季多汁的水果、現剉的雪花冰、黑糖剉冰、超過30種配料選擇，可以挑選自己喜歡的好滋味！

主打企鵝主題，裝潢充滿現代感，時尚清爽的風格，網美等級的享受，超親民的價格就可以吃得到～

來夜市逛夜累了、吃完美食，來冰Go雪花冰休息消暑一下，這家廣受國內外遊客及在地士林人喜愛的冰店，大家一定要來報到囉！

冰Go的店名取自BINGO諧音，相當琅琅上口，簡單又好記~上頭可愛的藍色企鵝，讓人有種到南極的清涼感~

明明才剛開門，客人就陸續湧入，沒想到士林夜市白天也有這麼多饕客，可見冰Go的好滋味已經打響名號~

冰Go冰店裝潢採用天空藍跟純拜色搭配，清爽充滿雪國的FU，再運用霓虹燈點綴，凸顯台灣水國王國的意象~

大小朋友來這邊都會很喜歡，燈飾選用雪花的造型、四周還有各種造型企鵝玩偶，陪伴大家一起吃冰唷！

冰Go菜單

只要65元起，就可以吃到超大碗的甜品，剉冰選4種配料也只要70元，水果系列雪花冰只要150元起喔~

冰Go冰店採用線上點餐方式，快速又方便，有客製化需求也可以在上頭備註，冰Go冰店提供LINEPAY、街口及外送平台，想吃冰Go超方便~

冰Go冰店菜單(附圖)

冰Go冰店自助區提供免費檸檬水、可以自由取用，喜歡喝冰一點的也可以自取冰塊喔~炎炎夏日喝個冰水，退退火超舒坦~

綜合水果雪花冰190元

台灣是水果王國，來台灣一定要大口吃當季水果，每次的品項至少6種以上，堆得高高DER，超誘人宛如水果冰山！

水果每天新鮮處理，五顏六色超繽紛，一走入店內就聞到淡淡的自然果香，水果鮮甜多汁超可口，台灣當季水果，來冰Go一次就可口通通吃爽爽～

冰Go冰店水果雪花冰，使用芒果雪花冰當基底，堆成一個大球一樣，份量十足非常紮實～

手工拼上一塊塊新鮮的水果，鳳梨、奇異果、哈密瓜、西瓜、柳橙、火龍果、芒果，所有水果都超好吃！

最後在上頭加上一整球冰淇淋、再淋上滿滿的芒果果醬及一顆顆飽滿的爆爆水果珠，酸酸甜甜好滋味，吃起來不會甜膩～

這一碗超狂的水果冰，料好實在，口感相當豐富，水果、雪花冰、爆爆珠，３種美味同時在口中跳舞～

吃完後，再喝上一杯無糖茉莉綠茶，綜合嘴巴內的甜度，相當清爽又滿足，推薦帶外籍旅客好友，來台灣就是要打口爽吃當季水果冰

招牌芒果雪花冰190元

朋友看我吃了水果雪花冰，偷吃一口說超級好吃，於是就再點了一大碗的芒果雪花冰，芒果季已經接近尾聲，今年芒果真的還沒吃夠～

現切的芒果又大又飽滿，黃澄澄的色澤聞到陣陣芒果香氣，芒果酸甜的好滋味，光用看得就讓人口水直流不已！

上頭還有一顆芒果冰淇淋、飽滿多汁的芒果爆爆珠，吃之前記得淋上芒果果醬，儀式感十足～黃澄澄一座冰山，賞心悅目太有台灣特色了！

芒果飽滿多汁，酸甜好滋味超誘人，雪花冰芒果味濃郁，同時吃到芒果果肉、芒果雪花冰、再加上芒果爆爆珠，3種芒果好滋味一次就享受得到！

愛吃芒果的朋友，把握最後的黃金時間，快來冰GO朝聖吧～

傳統黑糖剉冰70元🍧（自選4種配料）

黑糖剉冰一大碗70元銅板價，自己挑選喜歡的配料，配料都低溫保存，許多配料都是當天現煮，確保處於最佳的Q度口感~

數一數配料超過30種以上，每一種看起來都很好吃，我超推薦包心粉圓，外Q內軟，多鍾口味顏色繽紛，超大顆圓滾滾很可愛！

除了包心粉圓，椰果也超好吃，冰品增添豐富的爽脆感，一咬下口中充滿湯汁~紅豆燉煮得飽滿軟綿，細緻口感，吃起來沙沙的我好喜歡！

還有湯圓、粉粿、愛玉、薏仁、花生等豐富的選擇，下次來冰GO，真希望可以再嚐嚐其他配料~一大碗剉冰很適合兩個人SHARE，份量十足吃起來好滿足~

手工傳統豆花65元（自選3種配料）

3種配料－仙草凍、地瓜圓、紅豆

冰GO豆花超級軟綿，高達5種口味選擇，比較特別的椰奶豆花，滋味相當特別，其他地方可是吃不到的喔！

可以搭配三種自選配料，爽脆帶有濃郁仙草香氣的仙草凍、超級Ｑ彈的手工地瓜圓及芋頭圓，吃得到顆粒感，真實實料非常有咬勁～

手工傳統豆花綿密細緻，搭配黑糖水就是令人喜歡的古早味，甜度剛剛好，豆子香氣十足，一口接一口一吃就停不下來

料好實在的豆花深得我心，搭配木盤擺設，看起來相當精緻，讓台味點心變得相當有質感，推薦愛吃豆花的豆花控一定要來

摩摩喳喳100元

台灣很少能吃到這麼好吃的摩摩喳喳，摩摩喳喳的靈魂椰奶，都是冰GO親自調配，這椰甜而不膩，好吃到可以單賣了～

摩摩喳喳裏頭料超多，紅毛丹、芒果、荔枝、波羅蜜、愛玉等，最正宗的南洋甜品，不用買機票出國，來士林冰GO就可以大口吃

冰GO還會附上一碗小剉冰，可以自己調整比例，加上一些冰，椰奶的香氣更加明顯，同時也能帶出水果配料的甜度～

這一碗料好實在，超有飽足感的特色甜品，不論台灣人或外籍旅客，一吃就會愛上的好滋味，推薦大家來冰GO一定要嚐嚐看喔！

冰Go 雪花冰 5大特色

1.士林夜市商圈內新開幕冰品店，豆花、剉冰、雪花冰、摩摩喳喳通通有，選擇豐富價格經濟實惠，超過30種配料選擇，自由挑選自己喜歡的消暑滋味～

2.首推水果系列雪花冰！宛如一座高山，上頭滿滿水果，料多到都快看不到雪花冰，當季水果多汁鮮甜，實實在在好滋味，水果香氣充滿口中！再喝口無糖茉莉綠茶，舒緩甜膩感，讓雪花冰吃起來更加美味🤤

3. 手工傳統豆花綿密細緻、傳統黑糖剉冰甜而不膩～喜歡什麼配料自己搭配，仙草凍脆彈仙草濃、超彈牙手工地瓜圓、芋頭圓、軟綿飽滿紅豆、超大顆包心粉圓、爽脆綜合蒟蒻～冰品吃起來超有層次感，高cp值份量十足吃得好飽

4.東南亞觀光客最愛摩摩喳喳，使用自製椰奶當基地，加入紅毛丹、芒果、荔枝、波羅蜜等豐富水果，還有小巧西米露、爽脆愛玉果凍，加上一點碎冰，宛如瞬間到了南洋一樣！

5.服務親切、裝潢時尚、以企鵝為主題，大小朋友都會愛上😍明明在夜市，中午一開門客人就魚貫而入，堅持當日烹煮可口配料、現切新鮮水果，用心的滋味推薦大家一定要來朝聖！吃冰消消暑~

💭店家資訊 冰Go 雪花冰

🏠地址: 北市士林區大北路24號

🚌交通: 士林夜市內/捷運劍潭站5分鐘/公車小北街站

☎️電話: 0968-882-090

⏰時間: 13:00-22:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、linepay、街口、外送平台

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095281189233

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406698489



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