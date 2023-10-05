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彰化美食鳳山米糕︱彰化市小吃推薦彰化在地人喜愛的米糕、四神湯超推薦曉陽路美食

2023-10-05 19:05:03 Kiwi 人氣：106
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窩客好文

Kiwi

發表篇數：458篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：鳳山米糕
phone04-7289-061
place彰化縣彰化市曉陽155號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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彰化美食鳳山米糕︱彰化市小吃推薦彰化在地人喜愛的米糕、四神湯超推薦曉陽路美食

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)彰化老店美食很多，其中Kiwi最愛的是彰化鳳山米糕(宋)這家我們從小吃到大的美食，位在彰化曉陽路美食，一到尖峰時刻用餐就會排滿人潮，從前面搬移到彰化市曉陽路155號，空間變得更加寬敞，在彰化市想吃米糕、四神湯就有好幾家，這家則是Kiwi心中的愛店之一，還有彰化市阿亮四神湯禾家鄉(魷魚赤肉羹、四神湯)彰化員林美食游外省麵酸辣湯伸港第一豬腳爌肉飯這幾家都有隱藏版四神湯，很酷的呦！來彰化絕對要放到彰化美食口袋名單。

內容目錄

彰化鳳山米糕(宋)在哪？

彰化鳳山米糕(宋)位在彰化市曉陽路155號，距離民族路美食很近，曉陽路美食也不少都可以從頭吃到尾呀！

彰化1992年鳳山米糕（宋）在曉陽路美食商圈

來到彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)，可以將車子停在對面，機車則可以停在攤子前。

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)，擔子上擺放簡單，光簡單美食就能受到好評。蒸米糕的器具還有燙麵、蔬菜之處，最主要的還有一個淋高湯的地方~這就是鳳山米糕的厲害之處。

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)菜單MENU2023

菜單上的餐點只有米糕、肉燥乾麵、四神湯、筍絲排骨、蛤仔排骨、燙青菜、滷蛋。

彰化美食鳳山米糕每一碗米糕要上桌前都會先淋上高湯，讓米糕吸附湯汁後，濾掉多餘湯汁，再上桌~

彰化美食鳳山米糕只有賣米糕、肉燥乾麵、四神湯、筍絲排骨、蛤仔排骨、燙青菜、滷蛋，每一款都是店內點閱率超高的菜餚呢!點完餐後，上菜速度也很快~不需要等待很久便能吃到熱騰騰餐點。

乾淨的座位上有擺放辣椒醬、醋、胡椒粉、辣醬。

我們點些基本餐點，米糕小碗、肉燥乾麵、四神湯、燙青菜。

彰化美食鳳山米糕 米糕

每回看見鳳山米糕不自覺得就想要開吃，肉燥好吃以外就連鋪上滿滿魚鬆我也喜歡～旁邊還有小黃瓜陪襯很特別呦！

偏南部口味的彰化美食鳳山米糕，保留米糕的濕潤感，盛裝米糕時店家都會先用高湯淋一下，吸飽湯汁再將多的湯汁濾掉，米粒粒分明，很爽口也很無法擋，一口接著一口扒著~吃得快了!小黃瓜吃起來很脆也醃漬的很入味。

肉燥乾麵

肉燥乾麵也很厲害，雖然口味上偏重加上偏甜，完全就是肉燥無敵，只要肉燥好吃，淋在米糕上或是麵條上都很不錯。

四神湯

四神湯，用的是四種藥材下去製成的湯底，酒香略為濃郁，不過跟阿亮四神湯口感不盡相同。我喜歡豬肚、軟嫩的蓮子、薏仁與茯苓片，清淡爽口溫心潤肺的傳統好美食~果然深得人心!

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋) 評論

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)，我們從小吃到大的美食，位在彰化曉陽路美食，一到尖峰時刻用餐就會排滿人潮，從前面搬移到彰化市曉陽路155號，空間變得更加寬敞，在彰化市想吃米糕、四神湯就有好幾家，這家則是Kiwi心中的愛店之一，還有彰化市阿亮四神湯禾家鄉(魷魚赤肉羹、四神湯)彰化員林美食游外省麵酸辣湯伸港第一豬腳爌肉飯這幾家都有隱藏版四神湯，很酷的呦！來彰化絕對要放到彰化美食口袋名單。

彰化1992年鳳山米糕（宋）店家資訊

住址：500彰化縣彰化市曉陽路155號

電話：04 728 9061

營業時間：16:00–22:30週二休




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