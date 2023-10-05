彰化美食鳳山米糕︱彰化市小吃推薦彰化在地人喜愛的米糕、四神湯超推薦曉陽路美食

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)，彰化老店美食很多，其中Kiwi最愛的是彰化鳳山米糕(宋)這家我們從小吃到大的美食，位在彰化曉陽路美食，一到尖峰時刻用餐就會排滿人潮，從前面搬移到彰化市曉陽路155號，空間變得更加寬敞，在彰化市想吃米糕、四神湯就有好幾家，這家則是Kiwi心中的愛店之一，還有彰化市阿亮四神湯、禾家鄉(魷魚赤肉羹、四神湯)、彰化員林美食游外省麵酸辣湯、伸港第一豬腳爌肉飯這幾家都有隱藏版四神湯，很酷的呦！來彰化絕對要放到彰化美食口袋名單。

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彰化鳳山米糕(宋)在哪？

彰化鳳山米糕(宋)位在彰化市曉陽路155號，距離民族路美食很近，曉陽路美食也不少都可以從頭吃到尾呀！

彰化1992年鳳山米糕（宋）在曉陽路美食商圈

來到彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)，可以將車子停在對面，機車則可以停在攤子前。

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)，擔子上擺放簡單，光簡單美食就能受到好評。蒸米糕的器具還有燙麵、蔬菜之處，最主要的還有一個淋高湯的地方~這就是鳳山米糕的厲害之處。

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)菜單MENU2023

菜單上的餐點只有米糕、肉燥乾麵、四神湯、筍絲排骨、蛤仔排骨、燙青菜、滷蛋。

彰化美食鳳山米糕每一碗米糕要上桌前都會先淋上高湯，讓米糕吸附湯汁後，濾掉多餘湯汁，再上桌~

彰化美食鳳山米糕只有賣米糕、肉燥乾麵、四神湯、筍絲排骨、蛤仔排骨、燙青菜、滷蛋，每一款都是店內點閱率超高的菜餚呢!點完餐後，上菜速度也很快~不需要等待很久便能吃到熱騰騰餐點。

乾淨的座位上有擺放辣椒醬、醋、胡椒粉、辣醬。

我們點些基本餐點，米糕小碗、肉燥乾麵、四神湯、燙青菜。

彰化美食鳳山米糕 米糕

每回看見鳳山米糕不自覺得就想要開吃，肉燥好吃以外就連鋪上滿滿魚鬆我也喜歡～旁邊還有小黃瓜陪襯很特別呦！

偏南部口味的彰化美食鳳山米糕，保留米糕的濕潤感，盛裝米糕時店家都會先用高湯淋一下，吸飽湯汁再將多的湯汁濾掉，米粒粒分明，很爽口也很無法擋，一口接著一口扒著~吃得快了!小黃瓜吃起來很脆也醃漬的很入味。

肉燥乾麵

肉燥乾麵也很厲害，雖然口味上偏重加上偏甜，完全就是肉燥無敵，只要肉燥好吃，淋在米糕上或是麵條上都很不錯。

四神湯

四神湯，用的是四種藥材下去製成的湯底，酒香略為濃郁，不過跟阿亮四神湯口感不盡相同。我喜歡豬肚、軟嫩的蓮子、薏仁與茯苓片，清淡爽口溫心潤肺的傳統好美食~果然深得人心!

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋) 評論

彰化市美食推薦鳳山米糕(宋)，我們從小吃到大的美食，位在彰化曉陽路美食，一到尖峰時刻用餐就會排滿人潮，從前面搬移到彰化市曉陽路155號，空間變得更加寬敞，在彰化市想吃米糕、四神湯就有好幾家，這家則是Kiwi心中的愛店之一，還有彰化市阿亮四神湯、禾家鄉(魷魚赤肉羹、四神湯)、彰化員林美食游外省麵酸辣湯、伸港第一豬腳爌肉飯這幾家都有隱藏版四神湯，很酷的呦！來彰化絕對要放到彰化美食口袋名單。

彰化1992年鳳山米糕（宋）店家資訊

住址：500彰化縣彰化市曉陽路155號

電話：04 728 9061

營業時間：16:00–22:30週二休