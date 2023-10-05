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川漁人家 x 正宗川菜師傅掌廚！必點麻辣烤魚與老壇酸菜魚

2023-10-05 19:20:06 高雄旅遊王 人氣：116
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：228篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 新興區

造訪商家：川漁人家 烤魚.川菜
phone07-2150-098
place高雄市新興區五福二路75號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 23 小時 ago 在〈川漁人家 x 正宗川菜師傅掌廚！必點麻辣烤魚與老壇酸菜魚〉中留言功能已關閉

關於川漁人家

這裡的廚師是來自中國的陸籍師傅，將他的家鄉味道帶到高雄，讓愛吃辣的朋友們有口福可以享受。如果你想要品嘗舌尖上的中國美食，不妨來高雄川漁人家烤魚試試看。

 



川漁人家店內外環境


▲店家就在五福二路上。

目錄：點文字快速索引

一樓環境


▲▼店內環境以中式風格為主，整體空間寬敞明亮，座位舒適。店內裝潢以木質元素為主，搭配黃色燈光，營造出溫馨的用餐氛圍。

二樓環境


▲▼店內的環境很古色古香，有中國風的裝飾和燈飾，讓人有一種置身於川味風情的感覺。二樓的座位很寬敞，且有包廂的座位區，適合三五好友或家庭聚餐。

川漁人家菜單


▲川漁人家菜單

川漁人家餐點介紹

招牌麻辣烤魚780元


▲▼麻辣烤魚是川菜的代表菜之一，是一道非常美味的料理。川漁人家的麻辣烤魚使用的是新鮮的鱸魚，搭配濃郁的麻辣湯底，魚肉鮮嫩多汁，湯汁麻辣鮮香，非常下飯。


▲▼開火後，湯頭滋滋作響，讓人口水直流呀！鱸魚烤至金黃色，魚肉厚且入味，吃起來麻辣鮮香好過癮呀！


▲▼魚肉鮮嫩多汁，醬料香辣醇厚，能夠刺激味蕾，增加食慾。


▲除了魚肉外，搭配的豆芽菜與白菜也跟醬汁煮過很夠味呢！

老壇酸菜魚680元


▲▼酸菜魚也是川菜的代表菜之一，是一道非常開胃的料理。川漁人家的酸菜魚使用的是新鮮的鱸魚，搭配酸菜、辣椒、花椒等食材，魚肉鮮嫩，湯汁酸辣可口，非常適合夏天享用。


▲▼上菜的時候會淋上滾燙的熱油，讓食材與香料的味道釋放出來，當下聞到真的是香到夢遊蜀國了！哈


▲▼魚片有稍微處理過，鮮香滑嫩，好吃又解饞，

乾鍋肥腸320元


▲▼乾鍋肥腸是一道非常香辣的料理，是一道很受歡迎的下酒菜。川漁人家的乾鍋肥腸使用的是新鮮的肥腸，搭配辣椒、花椒等食材，肥腸軟嫩入味，不會有奇怪的內臟味，而且底下還有爐火持續加熱，讓食材也跟調料保持溫度，且不停的散發出香氣，超級下飯。


▲在這鍋除了能吃到肥腸外，還能享用到土豆(馬鈴薯)，

川味回鍋肉320元


▲▼川味回鍋肉是一道非常經典的川菜，是一道很受歡迎的家常菜，之所以叫回鍋肉，就是使用煮熟的白切肉回鍋再炒。川漁人家的川味回鍋肉使用的是五花肉，搭配蒜苗、辣椒、豆乾等食材，五花肉入味，帶點焦香，肥而不膩，湯汁香辣鮮美，也非常下飯下酒。


▲豆干吃起來滿嫩的，不會過硬而咀嚼困難，而且跟肉的大小尺寸差不多，這樣子品嚐起這道料理會更為順口，超推呀！

乾鍋杏鮑菇260元


▲杏鮑菇處理的好，吃起來也會跟肉一樣的好吃呢，而且又更為健康，是一道非常清爽的料理，使用新鮮的杏鮑菇，搭配辣椒、花椒等食材，杏鮑菇脆嫩，湯汁香辣鮮美，

泡椒鳳爪220元


▲▼川漁人家的泡椒鳳爪看起來很新鮮，搭配泡椒、辣椒等食材，其中芹菜讓這道料理香氣更上一層樓，雞爪入味，湯汁酸辣可口，讓人一根接一根停不了，非常過癮，很適合買一堆回家下酒。

刀拍黃瓜160元


▲▼刀拍黃瓜是一道非常清爽的涼拌菜，川漁人家的刀拍黃瓜使用的是新鮮的黃瓜，搭配香菜、蒜末等食材，黃瓜脆嫩，帶著微酸微辣，醬汁與黃瓜本身帶來脆爽香甜的口感，相輔相承、相得益彰，是一道很適合夏天享用的菜餚。

酸辣土豆絲220元


▲▼酸辣土豆絲是一道非常下飯的菜餚，是一道很受歡迎的家常菜。川漁人家的酸辣土豆絲使用的是新鮮的土豆，搭配辣椒、醋、糖等食材，土豆絲爽脆，湯汁酸辣可口，非常下飯。

烏梅汁120元


▲▼烏梅汁酸甜開胃、生津止渴，喝起來很順口，搭配辣辣的料理很適合。

川漁人家評價

川漁人家的烤魚和酸菜魚都非常好吃，魚肉鮮嫩，湯汁濃郁。乾鍋肥腸也很推，肥腸軟嫩，湯汁香辣，而且不收服務費，店內環境也古色古香，有種瞬間來到中國的感覺呢！川漁人家是一家值得推薦的川菜餐廳，如果你喜歡吃川菜，那麼一定不要錯過這家店。

川漁人家 烤魚川菜 營業資訊


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