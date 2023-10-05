吃心絕對 6 小時 ago 在〈信國社區 – 金三角滇緬風情 x 一碗麵，一道菜，一場滇緬風情之旅〉中留言功能已關閉

關於 金三角滇緬風情

這天一早就到咕便所咖啡，在那兒吃了甜點、喝了咖啡，拍了好多美照，隨後就找朋友來到美濃與里港邊界，荖濃溪、隘寮溪與二重溪交界處享用滇緬美食。

1949年異域孤軍行雲南撤退，原本打算穿過中南半島北邊叢林，由泰國來台，然計畫失敗，故順勢占領了泰緬金三角地區，1951年在緬甸猛撒建立機場，開辦雲南省反共抗俄大學，果敢地區暫時成為中華民國的虛擬領土。

由於緬甸抗議中華民國的入侵，1953年初國民政府開始撤離這些因戰爭而滯留中南半島金三島的異域孤軍。首波來台的孤軍主要居住在桃園中壢龍崗。1961年第二批抵台的軍眷則安置在龍潭、清境農場或高雄農場旁，也就是高雄美濃與屏東里港交界的信國社區。

這批異域孤軍原籍主要是雲南，另外還有部份來自廣西與貴州，眷屬包含了傣族、苗族、瑤族、彝族、景頗族、蒲蠻族、佤族、德昂族、傈僳族、阿佧族。他們原本居住在滇西縱谷，善於狩獵，與自然共存，就如台灣原住民一般。

而信國社區包含了精忠、定遠、成功三個眷村，今天來訪的就是定遠社區的金三角滇緬風情餐廳。信國社區有很多特色餐廳，例如陳家牛肉麵、蘇家小吃、李家米干等等。如果有空的話，還可以逛逛「信國社區文物館」、「定遠香料植物園」，都會為你的旅行增加知識與收獲。

金三角滇緬風情 店內外環境



▲招牌有點褪色，不注意還會看不到呢。

▲有店內外的座位區，店內有冷氣哦。



▲一旁還有壁畫。



▲▼描繪著與國民黨與共產黨戰爭的場景。



▲店內有一個圓桌，兩個四人座位，桌子跟牆壁都還有設計感的呢。



▲牆上有寫一些注意事項。



▲還有一些歷史的照片。

周邊環境景點

香草食農教育園區



▲店家對面就是個大公園，一旁就是「定遠香料植物園」。



▲公園全名叫做「香草食農教育園區」。



▲公園入口處有著定遠自治社區的地圖與一些說明。



▲▼有介紹當地的特色料理與植物。

定遠社區香料植物園區



▲再來看到香料植物園。



▲這是薑黃本人



▲守宮木。屬於蔬菜類，越南、泰國與緬甸都有在使用。雖是東南亞地區常見蔬菜，但跟木薯一樣具有毒素，必須煮熟才可以食用。之前有民眾為了減肥，大量生食，導致肺纖維化而死亡。

越南稱守宮本為 Rau ngot，Rau意思是蔬菜，通常與雞肉或蝦仁一起煮湯。泰國多半以大火快炒，或是煎蛋食用。



▲香蘭葉。

金三角滇緬風情 菜單



▲坐定位後就準備點餐囉，今天只有兩人來，所以就點一些經典麵食。如果想體驗更多特色料理的話，建議人多並提早預定囉，例如汽鍋雞、香料紙包雞等等~

金三角滇緬風情 餐點介紹

滷味

紅燒牛肉麵120元



▲以濃郁的紅燒湯頭搭配軟嫩的牛肉，是道非常美味的麵食。麵體可以選擇麵條、米線或粑粑絲，麵條口感Q彈，米線軟嫩，粑粑絲有嚼勁。

特製麻醬乾麵70元



▲麻醬為基底的乾麵，搭配上多種蔬菜，口感豐富。麻醬香濃，蔬菜清脆，是道非常下飯的料理。

本來還要點個雲南香料手工水餃，但目前缺貨

香茅檸檬60元



▲香茅檸檬是一道清爽的飲品，以香茅和檸檬調味，酸酸甜甜，非常解膩。

泰式奶茶65元



▲泰式奶茶是一道經典的泰國飲品，以濃郁的奶茶搭配上香濃的煉乳，口感香甜。

金三角滇緬風情 特色

金三角滇緬風情的特色是將雲南和泰國的飲食文化融合在一起，創造出獨特的滇緬風味。店家也會不定期舉辦一些活動，如米干節、傘藝展示、彩繪教學等，讓顧客在用餐的同時也能感受到異國風情。

金三角滇緬風情 評價

大部分的評價都是正面的，讚揚店家的服務態度、菜色選擇、食材品質和氣氛佈置。部分評價則是建議店家可以改善一些細節，如增加停車位、調整辣度等。

金三角滇緬風情 網友評價

料理非常美味，尤其是涼拌花枝和雲南大薄片，非常推薦。

用餐環境很舒適，服務人員也很親切。

整體來說非常滿意，會再訪的。

金三角滇緬風情 營業資訊

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