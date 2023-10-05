【西區】Anatolia安拿朵利亞土耳其餐廳～道地的土耳其餐點@精誠路

台中市甚少的土耳其餐廳,中文已很好的老闆說他們已開業很久了~

自己很久以前在國美館附近有吃過土耳其餐廳~

印象中,土耳其美食有特別的pizza跟羊肉餐點,這次來『安拿朵利亞土耳其餐廳』原來還有飯食

我們各自點了想吃的主食,其他單點一起share,人多聚餐的好處94可以吃到多一些的特色餐點~

安拿朵利亞土耳其餐廳位於精誠路上

店內櫃台上放著許多代表土耳其的物品

店內的裝潢佈置

覺得桌墊很漂亮,充滿土耳其特色

Menu

建議可以點單人套餐,蠻划算的~

因為我們是多人聚餐,所以大家都單點share,沒想到店員小哥哥都幫大家湊成了套餐價格,真的很感謝他!!

什錦蔬菜沙拉 $200、匹嗲麵包 $70

匹嗲麵包是贈送的,只要order開胃菜沙拉就會送一份

什錦蔬菜沙拉 $200

鷹嘴豆泥 $200

香蒜薄荷酸奶 $120

牧羊人沙拉 $130

土耳其麵包 $80

這是拍隔壁桌的麵包,那個胖胖澎澎的麵包也是必點~

麵包沾了這些酸奶、鷹嘴豆泥、什錦蔬菜的醬,分別一起吃還不錯~

貝蒂烤羊捲 $350

menu裡寫這是土耳其家喻戶曉的餐點,麵皮包裹著羊肉,再沾著酸奶一起吃~

還有附白飯,是吃了很飽足的餐點,在份量上也適合多人聚餐share吃~

總匯匹嗲 $300

感覺是到土耳其餐廳必點的餐點,披薩有3種口味,適合多人分享

總匯串燒 $490

有阿答娜烤羊條、土耳其羊肉串燒、塔屋雞肉串燒

阿答娜烤羊條 $320

塔屋雞肉串燒 $270

卡福瑪雞肉 $280

朋友order的,很大一盤,份量覺得要share的話2-3人可以

奶香米布丁 $90

是好吃的米布丁,吃了還帶有奶香米香味,蠻可以點來當飯後甜點的~

焦糖檸檬烤布丁 $90、愛蘭(特調酸奶) $90

焦糖和檸檬味吃起來有明顯,但這烤布丁的口感和米布丁不像,比較偏軟及黏稠

一旁的飲料是酸奶,真的很酸奶像優酪乳的飲品..若是不大習慣這味道的人要考慮一下^^"

店員服務很好,在我們需要解答時會馬上提點😄👍

台中市也很少有土耳其餐廳,大家想吃道地的土耳其餐點真的非這裡莫屬了

Anatolia安拿朵利亞土耳其餐廳

【店址】台中市西區精誠路150號

【TEL】04-2320-2186

【營業時間】週一~五 11:00~14:30 17:00~22:00 週六日 11:00~22:00 (週二休)

一成服務費

=================以下是Anatolia安拿朵利亞土耳其餐廳's Menu=================