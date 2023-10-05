【西區】Anatolia安拿朵利亞土耳其餐廳～道地的土耳其餐點@精誠路

台中市甚少的土耳其餐廳,中文已很好的老闆說他們已開業很久了~
自己很久以前在國美館附近有吃過土耳其餐廳~
印象中,土耳其美食有特別的pizza跟羊肉餐點,這次來『安拿朵利亞土耳其餐廳』原來還有飯食
我們各自點了想吃的主食,其他單點一起share,人多聚餐的好處94可以吃到多一些的特色餐點~
安拿朵利亞土耳其餐廳位於精誠路上
店內櫃台上放著許多代表土耳其的物品
店內的裝潢佈置
覺得桌墊很漂亮,充滿土耳其特色
Menu
建議可以點單人套餐,蠻划算的~
因為我們是多人聚餐,所以大家都單點share,沒想到店員小哥哥都幫大家湊成了套餐價格,真的很感謝他!!
什錦蔬菜沙拉 $200、匹嗲麵包 $70
匹嗲麵包是贈送的,只要order開胃菜沙拉就會送一份
什錦蔬菜沙拉 $200
鷹嘴豆泥 $200
香蒜薄荷酸奶 $120
牧羊人沙拉 $130
土耳其麵包 $80
這是拍隔壁桌的麵包,那個胖胖澎澎的麵包也是必點~
麵包沾了這些酸奶、鷹嘴豆泥、什錦蔬菜的醬,分別一起吃還不錯~
貝蒂烤羊捲 $350
menu裡寫這是土耳其家喻戶曉的餐點,麵皮包裹著羊肉,再沾著酸奶一起吃~
還有附白飯,是吃了很飽足的餐點,在份量上也適合多人聚餐share吃~
總匯匹嗲 $300
感覺是到土耳其餐廳必點的餐點,披薩有3種口味,適合多人分享
總匯串燒 $490
有阿答娜烤羊條、土耳其羊肉串燒、塔屋雞肉串燒
阿答娜烤羊條 $320
塔屋雞肉串燒 $270
卡福瑪雞肉 $280
朋友order的,很大一盤,份量覺得要share的話2-3人可以
奶香米布丁 $90
是好吃的米布丁,吃了還帶有奶香米香味,蠻可以點來當飯後甜點的~
焦糖檸檬烤布丁 $90、愛蘭(特調酸奶) $90
焦糖和檸檬味吃起來有明顯,但這烤布丁的口感和米布丁不像,比較偏軟及黏稠
一旁的飲料是酸奶,真的很酸奶像優酪乳的飲品..若是不大習慣這味道的人要考慮一下^^"
店員服務很好,在我們需要解答時會馬上提點😄👍
台中市也很少有土耳其餐廳,大家想吃道地的土耳其餐點真的非這裡莫屬了
Anatolia安拿朵利亞土耳其餐廳
【店址】台中市西區精誠路150號
【TEL】04-2320-2186
【營業時間】週一~五 11:00~14:30 17:00~22:00 週六日 11:00~22:00 (週二休)
一成服務費
=================以下是Anatolia安拿朵利亞土耳其餐廳's Menu=================