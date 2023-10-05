台中這間火鍋店員有練過！浮誇木船一艘一艘扛出來，老闆應該要加薪吧ＸＤＤ

屠龍計劃升級啦！終極屠龍再次用海鮮擊爆你的味蕾，餐點內容還可以客製化，公司聚餐快慫恿老闆訂起來了呀～ 每次來深紅火鍋都會看到木船出場，他們的浮誇擺盤真的很深植人心，即便已經推出好幾年還是很受大家歡迎！屠龍計劃直接把台中龍蝦火鍋變成基本款，每年又一直推出新版本，到底是要逼死多少火鍋店啦ＸＤＤ

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深紅火鍋｜40秒影片搶先看

深紅火鍋在哪裡？

深紅火鍋在台中有兩間分店，我們這次來到北屯的深紅火鍋崇德店，跟823公園很近，前面還有空地可讓客人免費停車！

深紅火鍋｜店內環境

深紅崇德店以大桌為主，很適合一群人聚餐，是公司尾牙跟春酒的首選！店內也有2~4人座，少人數用餐也OK！特殊需求還可以直接預訂包廂，拉門關起來用餐不受干擾，只是尖峰時間生意很好建議先預訂

深紅火鍋｜終極屠龍

秋天到了一定要來吃海鮮～這次推出新品『終極屠龍』，再次挑戰浮誇新境界！大家都說我們台中人的海鮮很浮誇，沒錯真的是這樣ＸＤＤ 裝盛滿滿的當季海鮮、活龍蝦、黃金蟹、帝王蟹，還有整船蛤蜊看起來就超厲害！

食材一端出來手機先吃飽，就連隔壁桌客人都忍不住跑來我們這桌猛拍ＸＤＤ

深紅火鍋｜雞慢慢雞湯粥

深紅最近推出兩款新鍋底，雞慢慢雞湯粥先用雞肉爆炒後，再加入2:1的雞慢慢雞湯跟池上紅藜米粥，喜歡這個味道的朋友友也可以直接跟店家購買雞湯粥禮盒，自己在家就能煮出一樣的味道

紅藜米粥本身就很綿密了，再加上反覆熬煮，已經吃不太到米粒口感，喝起來就是一鍋濃郁帶米香的雞湯，不要看它只是一鍋湯，喝太多也是會飽的

深紅火鍋｜青醬蛤蜊鍋

青醬蛤蜊鍋是最新推出的鍋底，算是卜卜鍋的升級版，裡面除了滿滿蛤蜊外，還加了店家特調青醬，整鍋湯頭煮起來香噴噴，但鍋內很多蛤蜊煮完湯頭會變鹹，可以自己再加水或高湯稀釋喔

青醬鍋帶有微微辣度，沒想到我2歲多的兒子居然還能自己把整鍋蛤蜊嗑完，然後又再煮了一輪蛤蜊，到底是有多愛啦ＸＤＤ

這次的終極屠龍套餐有兩種版本，不管你是帝王蟹派還是蛤罵派，通通都能滿足到，人數更多也可以兩套通通點起來，除了帝王蟹以外，還有黃金蟹、波龍、水姑娘和滿滿30斤蛤蜊，今年這麼浮誇的體驗一次就值得啦～

套餐附50盎司肉品，有雪花牛跟嫩豚豬，不吃牛的也可以換成全部豬肉呦！

豬肉軟嫩中帶著脆度，吸滿湯汁一口接一口

麻辣鍋來煮牛肉也超香

菜盤以季節時蔬為主，蔬菜品項很豐富，加上深紅的餐點份量真的很多，我們每次來都無法吃完它 XDD 不愛吃菜菜的朋友也可以換5隻白蝦或5顆蛤蜊

重頭戲的海鮮船，一艘一艘扛出來不誇張！整間店的客人都朝這裡猛拍

深紅火鍋｜終極屠龍套餐 蛤蜊船 $18999元/10~15人份

愛吃蛤罵的選這套，光是蛤蜊就有足足30斤！整條比人還高的蛤蜊船，你敢挑戰嗎？

深紅火鍋｜終極屠龍套餐 帝王版 $22999元/10～15人份

現在是帝王蟹的產季，價格便宜、肉質又鮮甜，整年就要趁這時候吃最划算！帝王版套餐就沒有蛤蜊船，但多了一隻活帝王蟹，想吃當季就選它～

過往都是煮鍋吃，這次來發現可以請店家幫我們蒸熟，直接享用清蒸最鮮美的滋味！蟹膏也順便蒸熟了，不管後續想要煮粥或是直接用蟹肉沾著吃都可以

活體蟹肉吃起來很有彈性，口感超鮮甜，直接吃就大拇哥

想要更濃郁的口感也可以沾著蟹膏一起吃，濃濃海味都不用另外沾醬了

兩種屠龍版本差別就是帝王蟹跟蛤罵你要選哪種？其他像是波士頓龍蝦、水姑娘、黃金蟹都各有5隻，我很愛波龍那個大大的螯，Q彈飽嘴肉又多 XDD

如果你不喜歡波龍，套餐裡還有水姑娘，都一樣好吃啦

請店員幫我們蒸熟，看看那個蝦膏，看看那個緊實的肉質真誘人

輕輕一剝就跟蝦殼分離，整塊吃起來就是爽～

黃金蟹比較少吃到，但是也很推薦

肉嫩飽滿、細緻纖維感，口口鮮美多汁

其他海鮮有一堆白蝦、鮭魚、鮑魚、干貝、小卷…等等，補充滿滿蛋白質

天使紅蝦也好多蝦膏，連蝦殼都幫你剝好了是不是很讚！煮完蝦頭記得吸一吸，味道好鮮美～

桌上都有告訴你每種食材怎麼烹煮最好吃，非常貼心

飲品有窈窕莓人、梅香桂花釀、大苑子芭樂檸檬，直接整壺暢飲最舒服

最後甜點有谷溜谷溜井裡月耶，滿滿膠原蛋白，甜甜的連小朋友都愛喝！

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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深紅汕頭火鍋 (崇德店)

▋地址 : 台中市北屯區昌平東五路256號

▋電話 : (04) 2422-7706

▋營業時間 : 週一~週日 11:00~14:00 、17:00~22:00

▋粉絲團 : 深紅汕頭鍋物

▋LINE @ : 深紅汕頭鍋物

▋注意事項 : 一成服務費 / 空地可免費停車

深紅汕頭火鍋 (台中美村店)

電話：04-23785378

住址：台中市西區美村路一段602號

深紅汕頭火鍋 (新竹竹北店)

電話：03-5583223

地址：新竹縣竹北市文喜街13號

深紅汕頭火鍋 (台北民權店)

電話：02-25475667

地址：台北市松山區民權東路三段106巷32號

深紅汕頭火鍋 (台北SOGO敦化店)

電話：02-87730035

地址：台北市敦化南路一段246號Ｂ2

營業時間可以直接致電到門市訂位哦！

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