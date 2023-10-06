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桃園絕美海景餐廳【航空港360景觀旋轉餐廳】隱身在竹圍漁港景觀餐廳/吹冷氣喝咖啡看海看飛機起降/假日限定200元下午茶/桃園浪漫約會景點

2023-10-06 08:49:09 大海愛上藍天 人氣：137
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1488篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大園區

造訪商家：航空港360度景觀旋轉餐廳
phone03-3933-000
place桃園市大園區沙崙村18鄰80-3號5樓 (竹圍漁港內遊艇碼頭)
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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久聞桃園也有360度旋轉景觀餐廳，這裡視野超好，可以居高臨下欣賞竹圍漁港沙灘，還能看飛機起降，除景觀美還會自行旋轉360度大約90分鐘，大片落地窗玻璃讓你可以恣意欣賞竹圍漁港每個視角。可以在高空上一邊享用美食，一邊欣賞美景，不用走動只要坐在任何一個座位上，就可以將桃園的沙灘美景盡收眼底，是不是超級無敵浪漫幸福，重點是沒什麼人，最新發現假日限定隱藏版下午茶，只要200元就可以坐擁桃園無敵海景，欣賞360度絕美景觀。

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桃園唯一360度旋轉景觀餐廳：航空港360景觀旋轉餐廳。

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隱身在竹圍漁港的桃園區漁會漁業大樓5樓，搭電梯上來即可到達，今年起用餐加收服務費10%，現金則收5%。

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超大的落地窗幾乎將整座漁港盡收眼底，還可以吹冷氣喝咖啡看海，也太愜意了吧～

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360度旋轉一圈大約1個半小時

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假日限定下午茶200元包含飲品和蛋糕。

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飲品有咖啡、紅茶、果汁可選擇，蛋糕則依當天現場為主。

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當天提供波士頓奶油派精巧可口。

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餐點一般，重點是美景無價。

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現在就跟我一起360度旋轉一圈欣賞竹圍漁港美景～

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竹圍沙灘

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還可以看飛機起降

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竹圍漁港-超美的高空視角，不用空拍機也可以欣賞。

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貼心附有兒童遊戲室。

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每個座位都是最佳景觀座位，千萬別像我傻傻的，原本還想選坐那，它會自動旋轉一圈，每個座位都一樣啦～

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下午茶每人200元就可以在如此美的高空景觀餐廳用餐，我覺得CP值蠻高的～

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這裡也有提供各種海鮮料理

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中午晚上有單點或套餐，每人低消500元

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這裡的視野極好，有海天一色的海景和欣賞大船入港。影片分享

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航空港旋轉餐廳：桃園市大園區漁港路353巷176號；營業時間：平日11:00-14:00；17:00-21:00，假日11:00-21:00（周三公休）

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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