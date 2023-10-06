台中炒麵 台中必吃【曾記客家炒麵】炒麵、炒米粉、香菇肉燥飯 傳承阿金師 真材實料的好味道

辣媽是土生土長台中人，小時候跟著媽媽到市場買菜，一定會來份炒麵+豬肉湯，

淋上台中人最愛的東泉辣椒醬，開啟一天的美好！

換辣媽自己去買菜時，一樣秉持這樣的習慣，享用一份簡單而樸實的早餐~

搬到東石10多年，找不到記憶中那美好的味道，真的超想念的，趁著回台中工作時，

特別繞到以前的居住的地方看一看，就是這麼巧，看到新開業的【曾記客家炒麵】

炒麵+豬血湯，是台中人愛吃的早餐模式，但客家炒麵有什麼不一樣呢？

看到圖片真的蠻吸引人的，嚐一嚐就知道~

【曾記客家炒麵】位於台中市東區自強街，鄰近力行國小，在一個時鐘圓環附近，

很好找，它是屬於住宅區，當然是步行或騎機車比較方便~

而附近有國小、國中還有體大，學生們憑學生證來用餐，有9折優惠，蠻不錯的哦！

也有與UberEats合作，點餐更方便~

【曾記客家炒麵】是一對年輕夫妻開的小店，進到裡頭覺得蠻可愛的，

牆上有闆娘自己繪製的圖畫與手寫的勵志語錄，有時候正煩憂的時候，

嚐一碗炒麵，看一下語錄，給自己加油打氣！

雖然是新創業的店家，但經驗與技術，傳承自前總統的御廚「李阿金-阿金師」

闆娘的父親阿金師，曾任職僑光大學餐飲副教授，多位兄弟也都是從事廚藝工作，

深知料理工作是非常辛苦的，而且現階段的物價都高，利潤很低~

但老闆夫妻想趁著年輕多多打拼，堅持學好料理各方面的工作，

阿金師會給予技術指導及經驗傳授，說真的，口味不輸給老店哦！

【曾記客家炒麵】比較特別，一般台中炒麵都是早餐居多，但夫妻倆考量到孩子的問題，

決定從上午11：00，營業至下午07：00，不僅可以安排好孩子的托育問題，

還可以讓消費者在除了早餐的時間，享用到傳統的炒麵！

辣媽去用餐時，老闆正在炒新一鍋的炒麵，味道有夠香，而且看他放了很多的材料，

跟一般的拌一拌的炒麵真的不一樣呢！

店裡也有販售古早味的冰紅茶哦，自然的甘甜，好喝耶~

任何時都先從吃飽了再說！

除了主食之外，闆娘手作的小黃瓜也是一項賣點哦！

自然的香脆，清甜可口！

看菜單，主食的單價比一般市場裡的價位高一點點，但實際上桌後發現，

它的份量很足，食材很實在，仔細算一算，其實差不多，但味道更豐富~

剛出爐，香噴噴的炒麵上桌囉，很少看到炒麵上的肉燥這麼多，而且是香菇肉燥耶，

而且裡頭的配菜也不少耶，洋蔥、青蔥、紅蘿蔔...

配料都有先炒過，加入適當的調味，再加入炒麵拌炒，充滿了鍋香氣、醬香味，

最後再淋上特製的香菇肉燥，口感與滋味都非常多層次，

看似簡單的炒麵，實在不簡單！

辣媽本身愛重口味，看到醬油色澤較重的炒麵，就很喜歡，入口醬香味濃，

麵條Q彈，淋上了滿滿的香菇肉燥，多一股古早味的豬肉香氣，不必加辣就很好吃！

可以看到那香菇切的不小塊耶，用料真實在~

相較於Q彈的炒麵，炒米粉則是多了一股濕潤的口感，老闆說炒好後不能馬上盛盤，

要讓它在鍋裡悶一下，並且吸一下濃郁的湯汁，米粉的口感才不會乾噎，才會好吃！

真的耶，吸附了香濃湯汁的米粉，口感濕潤但也不失Q彈，而且越嚼越香~

配上店家自製的小黃瓜以及手作辣椒，爽辣的滋味讓主食的香氣更提升，

客人大受好評，所以店家也有販售整瓶的辣椒醬哦！

【曾記客家炒麵】的香菇肉燥飯也很特別哦，嚴選豬隻後腿肉偏瘦的比例，

有著鮮美的肉香且不肥膩，搭配香菇獨特的香氣，以及吸附湯汁之後的濕軟，

辣媽覺得很有媽媽的味道，帶有家的溫暖！

香菇肉燥飯上，有豬耳朵及酸菜，口感一層層，一碗超飽足！

綜合湯裡頭的料也蠻多的，湯頭很鮮美，而且不像傳統豬血湯上會浮一層油脂，

喝起來更潤順爽口，吃完也不感負擔~

有貢丸、隔間肉以及豬血，加上薑絲及韭菜花，鹹香甘甜！

豬血完全沒有腥味，口感Q彈中帶一點紮實的感覺，裡頭還會吸附湯汁，

所以趁熱喝時務必小心，會爆汁呢~

店裡所使用的食材都是夫妻倆去市場親自選嚴，或者找合格信用的廠商配合，

所以可以吃得到鮮美與實在，除了傳統小菜，還有時下流行的和風時蔬哦~

辣媽在用餐時，時不時就聽到UberEats點餐的聲響，雖然開業才不久，

也有死忠的粉絲及熟客了，可見他們的味道很受到大家的歡迎~

有機會到台中市走走，可以繞到自強街去享用一碗真材實料的客家炒麵哦！

【曾記客家炒麵】

地址：台中市東區自強街29巷2號

電話：0933-380-912

營業時間：11：00~19：00

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