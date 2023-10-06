A21環北站附近推薦桃園金牌好店~超浮誇奢華雙人痛風鍋．一艘船滿滿海鮮超震撼!銀髮族點極品鱸魚鍋再享85折!

先前在林口吃過的藏王．極上鍋物，在中壢A21環北站附近也能吃得到，最近剛獲得桃園2023年金牌好店和榮獲美食在台北‧鍋際大賞-饗宴鍋物組的得主耶!就是看到公佈名單和胡姐推薦讓我們馬上訂位衝來吃，這回來到藏王中壢店就是為了最強肉品和海鮮，家中有65歲以上的長者點極品鱸魚鍋就能享85折，最誘人也的雙人痛風鍋真的是浮誇無極限，貼照片在朋友群組都說要封殺我，竟然自己跑去吃好料的，請務必要揪當月壽星再送「藏王神肉蛋糕」，全部一起通通上，吃了痛風也甘願啦~

藏王．極上鍋物 – 中壢店

地址： 320桃園市中壢區環北路365號(/按我導航

營業時間：週一至週五：11:30–14:00, 17:30–22:00

週六、日：11:00–22:30

電話：03-451 7378

FB：<請點此>

中壢痛風鍋巨無霸

藏王．極上鍋物 – 中壢店在那裡？交通資訊

藏王．極上鍋物 – 中壢店的位置就在中壢區公所斜對面，鄰近桃園機捷A21環北站，步行約10分鐘就能抵達，搭公車也可以搭至中壢區公所，開車可以停放在A21環北站旁或是中壢區公所週邊都有公有停車格與停車場。

藏王分店資訊：

天母店- (02) 2834 5578→ 台北市士林區忠誠路二段55號3F（大葉高島屋）

https://www.facebook.com/ZaoShabu2/

林口店- (02) 2608 7478 → 新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓 (林口昕境廣場)

https://www.facebook.com/ZaoShabu1/

新竹店- (03) 523 6878 → 新竹市東區勝利路175號

https://www.facebook.com/daimashabu4/

安排在平日午餐時間用餐，怕會塞車提前出門，沒想到還沒到營業時間門口就有人等著要入場了，原來平日午餐時間生意也很好，大家記得要跟我一樣要訂位，尤其是假日人潮滿滿以免還要候位。

藏王．極上鍋物食材高檔

店內使用的是日本和牛、美國頂級安格斯牛，像是日本獺祭、頂級越光米、莫凡彼冰淇淋、星巴克咖啡、初鹿牧場鮮奶…等，從這裡就可以知道使用的食材相當不錯，而且還有我最愛的星巴克咖啡可以喝到飽~~

桃園金牌好店、美食在台北‧鍋際大賞-饗宴鍋物組殊榮

桃園金牌好店一直是我會參考的美食指標，深具挑選餐廳的指標性質，藏王極上鍋物就榮獲2023年桃園金牌好店和2023年金牌好店和榮獲美食在台北‧鍋際大賞-饗宴鍋物組的得主，經過評審老師評選之後，也令人更加有信心~

原肉肉舖

在這裡還可以買得到牛肉和各式海鮮，如果想在家用餐也可以直接買原肉或海鮮，看看這些牛肉的油花真的是很讚，肉類和冷凍蝦都可以選購喔~

藏王．極上鍋物 – 中壢店用餐環境

來到店內可以見到寬敞的用餐環境，每張桌距都有保留，人數多也可以坐在中間一起用餐，像當天有遇到12人用餐就是坐在中間這排~

如果是單人前往用餐也不用擔心，可以坐在高腳座位區，一個人也可以輕鬆用餐，座位區也可以很自在，最棒的是還有電視可以看，像是當天剛好遇到杭州亞運，邊用餐邊看球賽。

二樓包廂區

如果人數多也可以直接預約二樓包廂，像是家庭聚會有帶小孩也可以坐在這區的空間裡，沙發座位區也很舒服~

來到二樓的用餐環境也很明亮，可以見到彼此間的桌距空位也很大，座位空間也舒適，像我這天就是被安排在二樓用餐，以為平日人不多，沒想到一樓也是滿滿的用餐人潮，幸好有先訂位。

一、二樓的座位區都蠻大的，如果想要舉辦聚會，像是公司聚餐、生日慶生、家庭聚會都蠻適合的，人數多也可以在二樓包場，每個人還可以選擇喜歡的餐點~

從飲料到冰沙樣樣都有，我建議第一杯先來杯星巴克咖啡，使用的是星巴克咖啡豆，可以選擇美式咖啡或是拿鐵，也有茶包可以沖泡、雀巢飲品區…等，最後再來杯檸檬冬瓜冰沙當作甜點結尾也很不錯。

瓶裝的可口可樂更是加分許多，我喜歡喝罐裝的可樂系列喝起來氣泡比較足夠，另外也有美粒果系列可以選擇，想喝什麼飲品隨你拿~

調味料區

藏王有超多調味料可以自由搭配，光是水果醋類就很有多選項，橙醋醬、招牌芝麻醬、鎮江醋、檸檬汁、柚子醬油…等，想要吃什麼醬料都可以自取，我個人則是很推薦適合海鮮可以搭配泰式酸辣醬，味道酸酸辣辣的很香，再加些檸檬汁更讚!

藏王．極上鍋物菜單/MENU/價目表

※65歲長者內用享專屬優惠『極品鱸魚鍋』85折 。

※壽星活動：當月壽星享日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈神肉蛋糕一顆。

因為菜單真的很多頁，怕放上來會太多張，我就放上這次點的雙人痛風鍋，有興趣的朋友可以直接點<線上菜單請點此>，官方隨時會更新。

藏王神肉蛋糕

當月壽星獨享，四人同行開鍋限定優惠，這個是隔壁桌過生日拿到的肉蛋糕，詢問是否可以借拍，這也太吸睛了，好美的玫瑰花蛋糕，友人說下個月他生日再揪我們同行。

真的是很誇張!竟然點到無限極，每次點餐可以擺滿一張大桌就知道有多浮誇了，但就是這樣吃起來才過癮，一天吃這餐就很足夠了!

藏王針對銀髮族長者推出了優惠活動就是這養生的極品鱸魚鍋，當然不能錯過，尤其是適合想補充蛋白質又低熱量的朋友。

青花椒湯底

湯底搭配的是新推出的「青花椒湯底」，二姐愛吃點微辣口感，選了這款湯底來搭配極品鱸魚鍋，我習慣會先喝口湯，花椒的香氣會慢慢擴散在口腔裡外，另外因藏王在研發這款湯底上有特別調配帶點酸，所以喝起來有著順口的酸香滋味，是在一般外面嚐不到的獨特風味，重點是這裡加湯不是加昆布湯而是加原湯耶，喜歡喝湯的朋友真的是一大福音!

附餐則是選了無鹽寶寶蔬菜麵，有紅蘿蔔、火龍果、海藻和南瓜口味，友人選了紅色的火龍果口味，像是寬版的緞帶麵，很有Q勁。

本身就很愛吃魚，像這種已經去魚刺的鱸魚片不僅是適合銀髮族，也很適合小朋友補充天然的DHA，份量也很多，和友人一起交換著吃，發現底下怎麼還很多，應該有一大片鱸魚分切，處理的很乾淨，燙一下就能享用~

鱸魚肉質鮮美，而且教大家另一種吃法就是先備好泰式酸辣醬，涮好後放入根本就是泰式檸檬魚的味道，等於是一鍋二吃的吃法，不用到泰式餐廳也可以吃到美味的泰式料理。

無毒履歷蔬菜盤

使用產銷覆歷完整的無毒安全蔬菜盤，內含高麗菜、水蓮、水果玉米、南瓜、牛番茄、娃娃菜、紫洋蔥、紅蘿蔔、大甲芋頭、鮮香菇、鴻喜菇、秀珍菇、雲耳…等，還有許多火鍋料，特別是芋頭入口即化，就連芋頭貢丸都很香又好吃!

菜盤可更換肉品或海鮮

菜盤可換成台灣自然活力梅花豚/安格斯PRIME嫩肩里肌牛/鮮蝦一份/蛤蠣一份(季節限定)日本帶殼生蠔擇一

如果像我們一樣怕菜盤太多會吃不完想變化一下口味，菜盤強烈建議可以換成日本帶殼生蠔，個頭超大，真的很划算耶!!原本應該是三份菜盤，服務人員介紹如果擔心吃不完可以更換肉品或海鮮，考慮到原本就點了好多蝦和肉類，既然這樣日本帶殼生蠔和蛤蠣換各一份來嚐鮮囉~

來看看這日本帶殼生蠔，以手指來當比例尺，就知道這有多大顆了，飽滿的程度實在是超大顆，而且又新鮮，真的是沒話說耶!

煮完後牡犡還有像大湯匙這麼大顆就知道有多驚人，一般煮完都會縮一點，這尺寸真的是超巨大的!!

一口咬下還會有噴汁的口感，可以加些檸檬汁更香，好好吃，吃完會回味無窮~

一份菜盤可以換成一盆的蛤蠣，已經事先處理好吐沙，煮的時候會有蛤蠣的鮮甜滋味，覺得放在剝皮辣椒湯底煮會讓湯頭更加提升也更鮮美。

極品龍蝦/二隻

日本大干貝/二顆

澎湖明蝦/二隻

南美甜白蝦/十六隻

無毒大草蝦/六隻

根島生態蝦/六隻

野生花蝦/六隻

汶萊藍鑽蝦/十隻

九州小鮑魚/二顆

野生海大蝦/四隻

澳洲極品和牛牛小排/12oz

綜合餃拼盤/二份

以上鍋物含湯底、菜盤+附餐+自助飲料+甜點

菜盤可換成台灣自然活力梅花豚/安格斯PRIME嫩肩里肌牛/鮮蝦一份/蛤蠣一份(季節限定)日本帶殼生蠔擇一

全都擺上去除了浮誇更顯得豪華，真的讓我們驚叫連連，直呼~哇哇哇~

如果想要練臂力可以來拿看看這超巨大像船一樣的雙人痛風鍋，友人想要扛起來拍照，弱小女子差點扛不動，

一直問我拍好了沒？吼，我覺得扛這艘船比到健身房還累耶…

我們光是這桌就拍不停了，東西多到隔壁桌客人忍不住問我是點什麼套餐這麼奢華？還彼此交換一下心得，說他下次來也要吃這個雙人痛風鍋~

一看到這艘船上桌真的是痛風也甘願!!

你數的清這艘船有幾隻蝦嗎？各式各樣的蝦類加起來，光是蝦子就有50隻!真的是超驚人，二人份要挑戰大胃王的等級才有辦法完食!

澎湖明蝦、南美甜白蝦、無毒大草蝦、根島生態蝦、野生花蝦、汶萊藍鑽蝦、野生海大蝦，真的太蝦了!!

我這麼愛蝦的人當然是超開心的，想要吃什麼都可以豪氣的通通下鍋煮。

我個人最喜歡的還是這澎湖明蝦，這蝦身好大一隻，中間也有先去泥腸，這麼大隻的明蝦吃起來真的很過癮!

肉質也很Q彈，每一種蝦子的口感略有不同，可以細細品嚐。

來賓點播蝦蝦煮法，當然是先來個蝦蝦鍋，這樣就知道我們有多豪氣了~整鍋丟進去煮，蝦紅素的精華完全釋放在湯頭裡，喝起來會更香更甜~

才第一回合就已經讓我的盤子滿出來，開始懷疑這是二姐在整我了，怎麼一次煮這麼多想要一次就把我KO.了嗎？

吃到後面我已經分不清到底吃到什麼蝦，但可以肯定的是就算是個頭比較小的南美甜白蝦也好甜好好吃，絕對是愛蝦朋友的一大福音~

第一輪先吃原味，可以先嚐嚐蝦子的原味與鮮甜~

泰式酸辣蝦也是我們自創吃法，這在泰式料理餐廳點一盤可能要300左右？自助調味料區都可以自由組合，變化各種不同的吃起，也可以加麻醬拌蔬菜，隨你加創造出不同的新吃法。

日本大干貝的等級是生食級的，不要煮太久，中間帶著軟嫩的口感，吸飽了湯汁之後放到鍋中煮還會釋放出清甜的滋味，不需要蘸醬就很好吃，肉質豐厚，一口咬下大大滿足；

九州小鮑魚已經先處理好內臟的部份，可以直接將鮑魚放入鍋中煮，相當有嚼勁又彈牙。

極品龍蝦

極品龍蝦二隻也事先處理好，光是螯就好大一隻，比起龍蝦身體我更喜歡螯的部份，可能是最常運動的地方，肉質也更有彈性。

拜託大家龍蝦頭一定要吃裡面的蝦膏，有著海味的鹹香滋味，濃郁到化不開的滋味，

建議可以在一開始就先將龍蝦頭放入鍋中，可以讓湯頭更有海味。

澳洲極品和牛牛小排12oz/綜合餃拼盤

澳洲極品和牛牛小排一端上桌完全被這油脂分佈的雪花給吸引，帶著粉紅色澤的肉片好誘人，本來以為12oz應該不會很多，沒想到也是滿滿一大盤，一定要趁鮮端上桌快快吃~

和牛牛小排的肉質真的是自帶明亮的色澤，只需要輕輕涮幾秒鐘，煮的時候千萬不要煮過久，才能保持那柔軟的口感。

粉嫩的色澤，雪花分佈的油脂相當均勻，入口即化的豐富口感，沒有肉腥味而帶著肉的甜點，第一口吃建議先吃原味才能嚐到牛小排本身的肉香味。

湯底：剝皮辣椒湯底、黑蒜頭湯底

藏王的湯頭多達20種以上，選擇真的是超多，我們選了三種湯頭不同的湯頭，我獨愛黑蒜頭湯底，先單喝湯就知道有多濃郁了，加入紅棗增添香氣，味道也很香，先煮沸我就單喝了一大碗好過癮~

可以見到湯底裡放了許多剝皮辣椒，真的是可以吃的，軟軟香甜的口感不會太辣，這湯頭用來煮肉類很好吃!

附餐可選：越光米飯/王子麵/寬粉條/蒸煮麵/日式拉麵/日式烏龍麵/黃金視好蛋/麵疙瘩/和牛魯肉飯/鮭魚鬆飯/無鹽寶寶蔬果麵/日式鰻魚飯

蒲燒鰻魚飯+$19

附餐的選擇很多，我很想嚐嚐看沒吃過的日式蒲燒鰻魚飯，上方淋了甜甜的鰻魚醬汁，再搭配鰻魚真的是很適合秋天補身~

和牛魯肉飯(限量)

肉質和一般市場常見的魯肉飯不同，使用的是和牛的修邊肉，香氣濃郁入口即化，真的很好吃!

藏王甜點菜單

點套餐就能選擇一種甜點，有冰淇淋、優格和甜點，焦糖烤布蕾我有偷吃一口，表層的糖霜很香，布丁是屬於比較紮實綿香的口感。

芋香紫米(熱)

平常我都是點冰的居多，見到有我愛的芋頭甜湯怎麼能錯過，芋頭切成顆粒狀，紫米的香氣再搭配上奶油球，是個很棒的結尾。

這回到藏王．極上鍋物 – 中壢店用餐的經驗還是一如以往的滿意，從湯底、海鮮、肉品都很令人滿意，說是桃園最強火鍋也當之無愧，真的很適合重要節日帶著親友前往驚喜一下，當月壽星也可以把握一年一度的壽星月享受藏王神肉蛋糕呦~

延伸閱讀：[林口美食]藏王．極上鍋物 – 林口店|昕境廣場新開大魔．大満足鍋物二代店~超值父親節頂級和牛海陸套餐

店家/景點資訊

店家名稱：藏王．極上鍋物 – 中壢店

所在地址：320臺灣桃園市中壢區環北路365號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:30

店家電話：03-451 7378

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間：週一至週五：11:30–14:00, 17:30–22:00

週六、日：11:00–22:30 Google即時導航





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