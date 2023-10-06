燒肉MEN｜超好評google 5星滿分南投埔里燒肉店，日本A5和牛現切頂級燒肉，限時吃到飽活動開跑，2023南投燒肉推薦

女王在中秋節時發現一間超厲害的燒肉店，這間位於南投埔里的超狂燒肉店燒肉MEN，以頂級肉品以及超平價的$388元起的豐盛燒肉餐點聞名，在google上更是獲得了5星滿分的頂級好評，聽說10個南投埔里人有2個吃過的超強燒肉店，現在話不多說就讓女王帶大家來吃這間2023南投燒肉推薦吧~

燒肉MEN在哪裡?

店家名稱：燒肉MEN

地址：南投縣埔里鎮中山路二段37號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00

電話：0492990077

燒肉MEN 位於南投的美食聚集地埔里鎮，大家一看到這華麗門口應該就能快速的辨認出它，店家除了店門口有許多停車位外，在餐廳的對面更備有特斯拉充電樁以及超大的停車場，基本上來這用餐不用擔心沒車位的問題~



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燒肉MEN-秋季吃到飽優惠資訊

在介紹文章前女王要先提供給大家 燒肉MEN 的秋季吃到飽檔期優惠價：

活動期間： 10/9-10/31 止。

活動內容： 點單人套餐+168，點雙人套餐+198，即可享有牛/豬五花吃到飽的活動。

※燒肉MEN保有最終修改變更活動解釋及取消本活動之權利，以上活動需以官方資訊為主。

肉MEN環境介紹

但店內座位女王目測 燒肉MEN 店內的座位約8-10桌，因此大家如果看完文章有興趣的話，一定記得先訂位要不現場等可能就要等待一陣子囉~，而 燒肉MEN 的巴洛克用餐環境更是美的不太真實，而且店內的滿滿的人潮用餐時段幾乎座無虛席，也還好有先預訂，要不然女王也可能搶不到位置啦!

店內也提供了包廂式的用餐座位區，約可容納12人左右，有聚餐需求或有興趣的人，就先打電話提前訂位吧!

燒肉MEN菜單價格

燒肉MEN 的餐點以套餐選擇居多，分為個人套餐、雙人套餐、等的肉品餐點，燒肉MEN菜單價格最便宜的單人套餐是$388元起，而今天女王因為是一群人來用餐因此點了店內最滿盛的「抱歉了錢錢」套餐組合，因為套餐種類有非常多選擇，想要深入了解的人，就直接點下面餐單按鈕去看看吧~

燒肉MEN-抱歉了錢錢套餐

這次女王點了燒肉MEN的雙人套餐「抱歉了錢錢套餐」，這個餐點結合超多頂級肉品以及超豐盛的附餐食材組合，接下來就讓我們立馬來了解這個豐盛的餐點內容吧!





★ 查看：燒肉MEN菜單價格



※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!







安格斯肋眼牛排

首先介紹這個餐點的主要肉食部分，第一個要介紹的就是這個比臉大的安格斯肋眼牛排，看這分布超均勻的油花，就知道這塊原肉的鮮度一定非常厲害，厚切的肉排配上新鮮的肉質，只要輕烤5-6分熟肉質帶點濕潤度的口感非常有層次，愛吃牛肉的人一定要試試的頂級美食!

接下來這個大肉盤就是抱歉了錢錢套餐的主餐點，共放了 澳洲和牛舌、日本A5和牛、安格斯板腱、安格斯肩小排 4種頂級肉品聚集於盤內，讓愛吃牛的人能品嚐到不同層次的漸進式美味~





澳洲和牛舌

像這款 澳洲和牛舌 肉質非常細嫩，帶有一絲微妙的嚼勁，新鮮的肉片經過燒烤後牛肉香氣更加濃郁，再配上店家附贈的蔥鹽，真的是極致的美食享受。

日本A5和牛

接著這款日本A5和牛，無疑是燒烤肉類中的極品。極高的嫩滑度與令人驚艷的脂肪花紋。簡單的燒烤3-5秒，就能享受到那和牛獨有的奶油香牛肉，這融化在口中的美味真的太享受啦~

安格斯肩小排

安格斯肩小排它的肉質稍微有一些咬勁，但同樣非常美味。店家把肩小排切成一口式的肉片，除了方便慢烤口感會更加絲滑，喜歡帶點咬感肉質的人，同時充分釋放出豐富的風味。

安格斯板腱

安格斯板腱牛肉有著豐富的風味和口感。它的肉質既鮮美又多汁，常被認為是烤牛肉三明治的絕佳選擇。板腱肉質會稍微有一些嚼勁，但經過稍微燒烤後，保留住肉汁的美味依舊非常嫩滑可口，讓人一吃著迷。

燒肉MEN-附餐吃到飽

在 燒肉MEN 只要你是點雙人套餐類型餐點，都可以享受到白飯、沙拉、雞湯、甜點、小菜、飲料 無限量吃到飽的享用，所以如果你是個大食量的人，來這用餐的話記得一定要點上雙人套餐會更划算喔~

​ 燒肉MEN單點美食推薦

和牛挽肉米

剛剛說過套餐都會附贈白飯，但如果你是大食量的人女王強烈建議大家可以加點這款和牛挽肉米飯，以新鮮牛肉燒烤後的漢堡排，外酥內嫩牛肉漢堡口感讓人滿足到不行，這神級的隱藏版美食沒吃過，就真的太可惜啦~

海鮮粥

接下來要介紹的 海鮮粥 ，可以說是一般燒肉店看不到的特別菜色，以牛肉與各式新鮮海鮮以獨門烹煮手法製成的美味粥品，女王只能說它能成為南投高人氣餐聽果然是有原因! 店家在餐點上用心的設計，讓燒烤也能能符合各年齡食用，不管是長輩還是小朋友都能輕鬆享用，真的是太貼心啦~

精選橫膈膜

橫膈膜的肉質非常嫩滑，多汁鮮嫩，非常適合拿來做為燒烤，烤至外表微酥金黃時口感會更加有層次，喜歡濃郁牛肉位的人可以試試看的精選肉品，身為肉控的你一定要來試試喔~對了! 如果你想要再讓它的口感更加清香層次，也可以搭配套餐附贈的生菜一同享用，清爽又濃郁的燒肉口味真的讓人一吃愛上。

日本A5和牛牛肋條

接下這道肉品非常厲害，它有著和牛豐富油脂與肋條特殊Q彈的雙重口感，一次就能滿足對兩種肉品的享受~真的太美味啦! 如果大家跟女王一樣有點和牛挽肉米，也可以把它撲上去製造出一碗超彭湃的日式餐點喔~

秘製漢堡排

接下這道更是日式感十足，以美味和牛酥炸後製成金黃色的肉餅，在上層再灑上一片薄薄柴魚片，一口咬下那酥脆的外皮配搭鮮甜肉的和牛肉，整個肉米香氣口味真的太迷人啦!

2023南投埔里美食推薦

最後女王再來幫大家補充剛剛附餐的一些美食，在 抱歉了錢錢套餐 的內甜品也是2份，因此店家提供的美食你應該都能享受的到，這高CP值的2023南投埔里美食推薦，快和你的好友、家人一同來品嚐這個，南投巷子的美食秘境吧！這美味與份量應該不會讓你失望的喔~

燒肉MEN肉乾禮盒

話說最近除了中秋節以外，接下來的日子也是有著許多送禮的好日子，女王再推薦大家這組超完美的送禮美食，燒肉MEN肉乾禮盒，目前共有六種口味(黑胡椒、川味、椒麻、岩燒、泰式、蒜味)，使用店家特製密醬，獨家烘烤而成的美味肉乾條，女王自己吃一口後就完全上癮。如果有到訪燒肉MEN一定要買上這，送禮自用兩相宜的肉乾禮盒喔~

燒肉MEN訂位資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：燒肉MEN

線上訂位：燒肉MEN

地址：南投縣埔里鎮中山路二段37號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00

電話：0492990077