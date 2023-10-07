【台中沙鹿｜美食】想窩11餐旅館。親子餐廳結合旅館，戶外300坪大草皮，室內一整層遊戲空間

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台中親子餐廳結合旅館，戶外有300坪大草皮

提供各式球類及運動可玩，還有小山坡可滑草

室內則是提供一整層的遊戲室，包準小孩放到沒電

不住宿也可以來餐廳用餐，一樣都可以玩

簡餐、火鍋料用料滿實在，口味也不錯

【想窩11餐旅館】

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只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔

想窩11餐旅館精華影片

想窩11餐旅館介紹

這間位於台中沙鹿的『想窩11餐旅館』

是結合住宿和餐廳的經營方式，如果想要預約住宿的話請見下方連結

今天則是主要預約餐廳的部分，與其他朋友家庭一起聚餐

重點是為了這裡的親子設施，是真的可以讓小朋友好好放電

想窩11餐旅館環境

1樓餐廳的空間很精心佈置每個角落

不管是有熱氣球、大樹的元素，整體空間融入大地和木質元素

整個非常的溫馨，另外也有包廂的座位區

我看官網甚至有提供慶生和抓周等活動場地

想窩11餐旅館設施

室外設施

室外就是這非常寬廣的人工草皮

上方有結合球類運動、高爾夫、趣味遊戲、滑步車等等

有非常多的設施，可以讓小朋友盡情的奔跑

室內設施

室內設施主要集中在二樓，也有開放時間的限制

可以隨時注意官網的公告

【室內遊戲室使用規範】

1.用完餐至櫃檯蓋手章後即可於開放的時段入場

2.房客出示房卡或是退房發票即可入場所有開放場次

3.遊戲室需要穿襪子

4.請遵守服務人員規範。若不遵守影響到其他客人權益，想窩想窩保有請離場之權利

時光派對

一望眼過去近百坪的空間可以看到非常多區的遊戲種類

有城堡球池、沙坑、扮家家酒、閱讀區等等

大家一起在這開party

時光隧道

二樓的盡頭有個時光隧道，這是打造兩層樓的遊樂設施

結合上下攀爬、溜滑梯、球池等多功能設施

可以盡情讓小朋友釋放體力，保證玩完以後上車秒斷電

想窩11餐旅館菜單

菜單在這，提供的餐點種類非常多種，不管是火鍋、義式或中式都有

當然也有兒童餐可以選擇

想窩11餐旅館餐點介紹

雖然大家來到這，都是醉翁之意不在酒

但不得不說餐點還不錯！

【剝皮辣椒雞鍋：528元(小肥牛)】

一開始不以為意的剝皮辣椒，整鍋湯頭下了至少五六根剝皮辣椒

所以湯頭非常的甘甜，而且辣味明顯，但會讓你一口接一口停不下來

旁邊的菜盤也沒有跟你開玩笑，有夠多蔬菜和火鍋料

甚至有兩隻草蝦和一隻大蝦，是真的很巨的那種

我都以為我是在吃海鮮鍋不是剝皮辣椒雞鍋了

小肥牛的肉質還不賴，雖然切的有點小片，口感稍微欠佳以外

都還不錯

【主廚特製戰斧豬：598元】

這是友人點的餐點，只是感覺超威的

那個戰斧超大一隻，而且看起來烤的相當入味

【檸檬氣泡美式：135元】

天氣炎熱，就是想要來點氣泡飲來消暑一夏

帶點檸檬酸味，很清爽

想窩11餐旅館評價

沙鹿這間佔地非常寬廣的親子餐廳

根本就是小朋友最佳放電的場所

結合餐廳和旅館，就算你不住旅館

來這用餐也可以讓小朋友玩得盡興

很適合家庭間約來這聯絡情誼的好地方咧

推薦給大家

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想窩11餐旅館資訊

地址：台中市沙鹿區東晉一街11號

電話：04-2632-3111轉1

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交通資訊

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