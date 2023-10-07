麻坡郎南洋風味小館｜台中最道地咖哩叻沙在這裡，料多實在，還有這幾道必點！

想吃道地馬來西亞料理不必飛出國，在台中麻坡郎南洋風味小館也吃得到，老闆本身是馬來西亞人，將家鄉特色料理帶到台灣來，除了必點的咖哩辣沙麵，還有肉骨茶湯及咖哩排骨飯也是人氣招牌，麻坡郎南洋風味小館最近推出的大馬蝦蝦炒粿條也深得糖糖心呀

麻坡郎南洋風味小館位置

麻坡郎南洋風味小館位在台中北區育德路上，近篤行國小、自然科學博物館、健行國小，店面小小隱密，沒有非常顯眼的招牌，門口處綠意盎然，搭配木作裝潢，看起來非常有質感

麻坡郎南洋風味小館環境

麻坡郎南洋風味小館的用餐座位只有一層樓，空間不會太狹窄，環境乾淨明亮，除了一般座位區，還有高腳座椅的座位，不管是多人來用餐，還是單獨一人前來吃飯也不顯得尷尬

麻坡郎南洋風味小館菜單

馬來蛋 40元／招牌滷豆干 45元

馬來蛋採用水煮蛋，加入老闆自製咖哩及叄巴辣椒醬，讓原本沒有什麼味道的水煮蛋多了濃郁的咖哩香及叄巴辣椒醬的香辣風味；另一款招牌滷豆干採用了香料特製而成的滷汁滷製而成，上頭搭配蒜油、蒜酥及蔥花，豆干紮實多汁，滷的非常入味，鹹香十足

海鮮咖哩辣沙 180元

麻坡郎南洋風味小館的人氣主餐海鮮咖哩辣沙，主食可以選擇黃麵條、米粉或是兩者兼具，糖糖選了黃麵及米粉，一次吃到兩種口感，裡頭配料非常豐富，有肥美彈牙的鮮蝦、刻花魷魚、西刀魚丸、長豆、油泡及水煮蛋，隨便一撈滿滿都是料

將黃麵與米粉一同享用，曾次感更豐富，每一口都吸附著湯頭精華，令人吮指回味，一口接一口

海鮮咖哩辣沙的湯頭採用了豬骨下去熬成高湯，再加入馬來西亞咖哩粉及椰奶熬製，入口帶有濃郁的咖哩香及椰奶香氣，將叄巴辣椒醬拌均勻，增添了香辣風味，喝起來更加過癮

咖哩排骨飯 180元

麻坡郎南洋風味小館這道咖哩排骨飯糖糖也超推薦，採用泰國香米，搭配馬來西亞辛香料、椰奶等製作而成的香濃咖哩醬，旁邊附上水煮蛋及多樣蔬菜，特別的是還有半顆鹹鴨蛋，可以搭配享用層次更加豐富

裡頭的排骨一樣是老闆每天去市場新鮮採買溫體肉，這次採用的是溫體豬軟骨排，整塊排骨都可以吃下肚不必吐骨頭，排骨有先加入咖哩醬拌炒過，讓咖哩香氣更加入味，排骨肉質也相當軟嫩好吃

糖糖本身就很愛吃泰國米，米粒Q彈，帶有獨特的米香，搭配老闆特製咖哩醬更讚，如果愛吃辣的朋友們可以添加一旁附上的叄巴辣椒醬

大馬蝦蝦炒粿條 180元

想吃炒粿條在麻坡郎南洋風味小館也吃得到，這道大馬蝦蝦炒粿條是麻坡郎南洋風味小館近期推出的新品，裡頭除了粄條，還加入了黃麵條增添口感，加上豆芽菜、韭菜、鮮蝦等配料，再搭配老闆特製的黑醬油炒製，香氣非常迷人

這裡的粄條比較短，建議用湯匙比較好享用，醬炒非常入味，香氣迷人不會太過鹹膩，搭配爽脆豆芽菜，口感更豐富

濃厚藥膳肉骨茶湯 180元

喜歡喝肉骨茶湯的朋友，麻坡郎南洋風味小館這道你一定要點！用料超實在，裡頭有豆皮、金針菇、貢丸、油泡及老闆每天去市場採買的溫體豬上排，不得不誇讚這個排骨肉，肉超多，吃起來也非常軟嫩好咬，重點是排骨的量還不少呢

馬來西亞的肉骨茶湯有別於新加坡的肉骨茶湯，不會有濃厚的胡椒味，而是採用中藥材要去燉煮，喝起來更加溫潤順口，好喝

豆漿涼粉 50元／菊花茶 40元

豆漿涼粉其實就是豆漿加仙草，豆漿是為微糖，整體喝起來不會太甜，豆香迷人，還多了股溜的仙草；令一杯菊花茶是老闆採用菊花自己下去熬煮而成的菊花茶，入口帶有淡淡的甜味很爽口

大馬Teh C冰 50元

這杯大馬Teh C冰其實就是冰奶茶，採用進口馬來西亞紅茶葉搭配三花奶水，喝起來很像古早味奶茶的味道，整體不會太甜膩

愛吃馬來西亞料理的朋友這間麻坡郎南洋風味小館你一定要筆記，老闆本身就是馬來西亞人，口味道地，用料更是實在，價格親民，餐點也好吃，大推海鮮咖哩辣沙、咖哩排骨飯，還有濃厚藥膳肉骨茶湯糖糖也很愛，想吃道地馬來西亞料理不必飛出國，在台中麻坡郎南洋風味小館也吃得到