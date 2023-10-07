台北東區新開幕餐酒館｜Still Taipei 藝術質感打卡造景，DJ駐場表演，下班聚餐來這裡就對了

台北忠孝敦化可以說是台北人夜晚聚會的首選，我自己下班後也算是蠻常在這附近找餐廳吃，最近有看到網路上很多人在分享，在附近有一家新開幕的餐酒館：Still Taipei，就位於敦化南路一段190巷上，從東區的11號地下街出來，走路3分鐘就可以抵達，超級方便❗️也不用開車來，也知道在這裡附近停車真的是地獄😂

Still Taipei 晚上六點就開始營業了，從外觀隱約可以看到內部的橘紅色燈光，感覺很像白天結束後落日的照耀感🌇，也就是說忙了一天，也累積了不少沈悶與煩惱，就該和朋友一起來到Still Taipei 聚餐relief一下😊

「忘卻往日的瑣碎煩惱，惟願明日一切美好如常，我們依然在這等你。」

一走進室內，一個圓拱型的吧檯，和牆上的波浪造型串連在一起，搭配橘紅色的燈光，有一種跳躍生動的感覺，這裡在週末的時候都會有DJ駐場表演，由於這次來的時間是平日，所以沒有遇到🥲（下次要週末來❗️），但是還是會播放著音樂🎵，整體氣氛讓人非常放鬆愉快😌

接著我們來看一下菜單，是使用QR Code點餐的方式

菜單

有各種調酒、啤酒、威士忌、紅酒、白酒，可以滿足各種嗜酒需求🍻🍷🍸🍹🥃（也有無酒精飲品），還有包括前菜、主餐、炸物、特色餐點、甜點，可以發現他們在調酒當中融入了不少台灣的在地元素，例如桂花、高粱、烏龍茶、東方美人茶等等，所以我覺得也很適合帶國外朋友來✨🥰

綿亙 $380

「亙 」還不會唸好尷尬🫢🤣，以綠茶琴酒為基地，添加小黃瓜片、接骨木、青蘋果、檸檬，是走一個清新調的路線，微氣泡🫧的口感，將整個花果香提上雲端的感覺，好清爽❗️上方還有店家自製的蘋果乾，是可以直接吃的🍎

謙謙 $400

我自己很喜歡伏特加，所以我看到就直接點了， 清新香甜，茶香果香兼具🔥，真的很會調，這款我會忍不住一直喝，而且不會讓你感覺到酒精很強烈，反倒是每個成分各司其職又相互協調的美🤭，必點🫧

秋葉 $250

這款是無酒精飲品，所以如果有開車的話也可以很放心的點，以桂花烏龍加上柳橙、芳香萬壽菊，喝起來輕盈滑口、香氣盈人，💐💐，也是清爽款，搭配餐食正好❗️

牛肝菌奶油雞肉義大利麵 $340

這個超好吃✨，上方還有放上魚子醬（量還不少呢❗️），攪拌在一起讓牛肝菌香氣整個大大提升，而且義大利麵熟度剛好，很推這道

西班牙干貝海鮮燉飯 $380

上方澎湃的海鮮有淡菜、白蝦、干貝、魷魚，燉飯本身有加入薑黃，整體是酸甜調，配上海鮮很對味🥘

酥炸牡蠣 $250

尺寸大、肥美的牡蠣🤭，經過油炸處理之後仍然保有本身的鮮甜多汁，淋上特製醬汁，其實他們家也有新鮮生蠔，是限量供應的，也非常多人推薦，因為這一次同行的朋友不敢吃，所以沒有點到，喜歡吃生蠔的朋友可以試看看🦪

香脆薯條/松露醬 $220

中規中矩，一開始還以為是有松露醬可以沾，但其實是把松露添加在薯條當中，酥脆可口🍟

麥香義式冰淇淋 $120

自己本身非常喜歡麥香類的東西，這個麥香冰淇淋還是第一次看到，是以大麥以及鮮乳製成，品嚐起來非常的香，也不會太甜，是一個很好的收尾🌾🍨

這次用餐完感覺相當好，內環境舒適、餐點好吃，還有喝點酒後真的覺得有放鬆的感覺，調酒還有很多沒有喝到的🥲，之後還會想要再約朋友一起過來✨

【Still Taipei】

粉絲專頁

IG

🗺️地址：台北市大安區敦化南路一段190巷23號

📞聯絡電話：02-2778-8087

⏱️營業時間：禮拜日至四 18：00～01：00、禮拜五六 18：00～02：00

#dj #調酒#美食 #酒吧 #餐酒館 #餐廳 #東區 #東區美食 #東區酒吧 #東區餐酒館 #東區餐廳 #台北 #台北美食 #台北酒吧 #台北餐酒館 #台北餐廳#food #foodie #cocktails #cocktail #bar #bistro #taipei #taipeibar#taipeibistro #eat #drink #wine #pasta #music #meal