中午原本要來忠孝路175號的豪牛牛肉麵吃午餐

結果先經過了鍋鍋好食，我被店外的霜淇淋立牌吸引

看到菜單價位不高，一百多就有一鍋

問了問孩子要吃哪間，他說火鍋好了

▲鍋鍋好食

▲那天供應的是草莓口味

▲110cm~140cm的兒童，每位收取50元共鍋費

140cm以上共鍋則是收150元，共鍋費均可扣抵單點加料

需主動告知共鍋人數

▲店內空間不大，都是大桌，以隔板方式隔開

自助吧在櫃檯旁邊，菜單在櫃檯自取，自行找位置入座

▲一般自助吧常見的飲品都有

▲白飯自取，也可以自己變成滷肉飯吃到飽

▲醬料區

▲小美冰淇淋，霜淇淋機在旁邊

▲當日消費明細

▲滷肉飯

▲加點的豬肉片

▲豚骨白湯鍋（牛肉）

煮出來的湯是白色的，牛奶的顏色

料很多，搭配白飯可以吃很飽喔！

▲大漠蒙古鍋（豬肉）

▲營養番茄鍋（豬肉）

番茄鍋湯底味道酸酸甜甜的，好像甜味多一點

料也豐富，有南瓜片、冬粉、金針菇、高麗菜

蟹肉棒、豆腐、豆皮、香菇、蛤蜊、米血...

▲如果不是有克制應該還能再配一碗飯

▲粉色是香檳葡萄口味

▲清甜的草莓霜淇淋

非綿密口感，顆粒感比較重有點像冰沙，也還不錯吃喔！

【鍋鍋好食板橋忠孝店】

地址：新北市板橋區忠孝路179號1樓

電話：02 2956 6835

營業時間：11:00-23:00

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