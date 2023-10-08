中午原本要來忠孝路175號的豪牛牛肉麵吃午餐
結果先經過了鍋鍋好食，我被店外的霜淇淋立牌吸引
看到菜單價位不高，一百多就有一鍋
問了問孩子要吃哪間，他說火鍋好了
▲鍋鍋好食
▲那天供應的是草莓口味
▲110cm~140cm的兒童，每位收取50元共鍋費
140cm以上共鍋則是收150元，共鍋費均可扣抵單點加料
需主動告知共鍋人數
▲店內空間不大，都是大桌，以隔板方式隔開
自助吧在櫃檯旁邊，菜單在櫃檯自取，自行找位置入座
▲一般自助吧常見的飲品都有
▲白飯自取，也可以自己變成滷肉飯吃到飽
▲醬料區
▲小美冰淇淋，霜淇淋機在旁邊
▲當日消費明細
▲滷肉飯
▲加點的豬肉片
▲豚骨白湯鍋（牛肉）
煮出來的湯是白色的，牛奶的顏色
料很多，搭配白飯可以吃很飽喔！
▲大漠蒙古鍋（豬肉）
▲營養番茄鍋（豬肉）
番茄鍋湯底味道酸酸甜甜的，好像甜味多一點
料也豐富，有南瓜片、冬粉、金針菇、高麗菜
蟹肉棒、豆腐、豆皮、香菇、蛤蜊、米血...
▲如果不是有克制應該還能再配一碗飯
▲粉色是香檳葡萄口味
▲清甜的草莓霜淇淋
非綿密口感，顆粒感比較重有點像冰沙，也還不錯吃喔！
【鍋鍋好食板橋忠孝店】
地址：新北市板橋區忠孝路179號1樓
電話：02 2956 6835
營業時間：11:00-23:00
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