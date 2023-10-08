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【新北市板橋區】鍋鍋好食板橋忠孝店｜平價小火鍋｜附自助吧

2023-10-08 15:09:59 珍妮佛的花草呢喃 人氣：107
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1630篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鍋鍋好食板橋忠孝店
phone02-2956-6835
place新北市板橋區忠孝路179號1樓
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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20.jpg

中午原本要來忠孝路175號的豪牛牛肉麵吃午餐

結果先經過了鍋鍋好食，我被店外的霜淇淋立牌吸引

看到菜單價位不高，一百多就有一鍋

問了問孩子要吃哪間，他說火鍋好了

 

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▲鍋鍋好食

 

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▲那天供應的是草莓口味

 

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▲110cm~140cm的兒童，每位收取50元共鍋費

140cm以上共鍋則是收150元，共鍋費均可扣抵單點加料

需主動告知共鍋人數

 

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▲店內空間不大，都是大桌，以隔板方式隔開

自助吧在櫃檯旁邊，菜單在櫃檯自取，自行找位置入座

 

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▲一般自助吧常見的飲品都有

 

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▲白飯自取，也可以自己變成滷肉飯吃到飽

 

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▲醬料區

 

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▲小美冰淇淋，霜淇淋機在旁邊

 

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▲當日消費明細

 

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▲滷肉飯

 

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▲加點的豬肉片

 

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▲豚骨白湯鍋（牛肉）

煮出來的湯是白色的，牛奶的顏色

料很多，搭配白飯可以吃很飽喔！

 

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▲大漠蒙古鍋（豬肉）

 

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▲營養番茄鍋（豬肉）

番茄鍋湯底味道酸酸甜甜的，好像甜味多一點

料也豐富，有南瓜片、冬粉、金針菇、高麗菜

蟹肉棒、豆腐、豆皮、香菇、蛤蜊、米血...

 

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▲如果不是有克制應該還能再配一碗飯

 

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▲粉色是香檳葡萄口味

 

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▲清甜的草莓霜淇淋

非綿密口感，顆粒感比較重有點像冰沙，也還不錯吃喔！

 

【鍋鍋好食板橋忠孝店】

地址：新北市板橋區忠孝路179號1樓

電話：02 2956 6835

營業時間：11:00-23:00

✿點此瀏覽更多新北市美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541

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