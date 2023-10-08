暑假回台北前跑來仁武的丹丹漢堡吃午餐

孩子沒吃過，帶他們嘗鮮，我自己是解嘴饞



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▲對面是仁武區公所，這一帶不太好停車，能騎機車會方便很多

▲點餐櫃檯

距離上一次來差不多八、九年了

這次再訪發現裝潢跟之前來不一樣，用餐區全移到室內

有冷氣吹真的舒服很多，畢竟氣候異常，一年熱過一年

▲大碗豪爽餐主餐是排骨酥肉焿麵

豪配+49元、爽配+39元，選擇蠻多的

▲用餐環境舒適，吃完要自己整理桌面，回收餐盤

▲菜單下載自丹丹漢堡七賢店FB

那天點了一份定食6、9及大碗豪爽餐、脆皮雞塊、香酥米糕

想吃的很多，但胃只有一個，必須做出取捨

早安特惠餐只有星期一至五10:30前供應

（星期六日、國定假日、連續假期恢復原價）

原來蘋果汁只有高屏地區供應

※菜單價格及品項若有變動請依現場公告為主※

▲東西看起來很多，沒想到也就是一個餐盤能裝完的事😆

▲飲料點了蘋果汁及檸檬風味紅茶

因為內用不提供吸管，加上飲料又是封膜包裝

除了自備吸管或撕開封膜，好像也沒有其他辦法

由於無法一次全部喝完不敢全開，只好帶回車上

▲超長熱狗真的長，不知道有沒有二十公分

▲香酥米糕是油炸的，外酥內軟，也可沾醬食用

▲原味鮮脆雞腿堡

▲烤醬雞堡

漢堡裡面刷的醬味道都甜甜的，整體吃起來是鹹甜感

丹丹吸引我的是肉焿系列，漢堡跟炸雞類的覺得還好

也有人喜歡他們的粥及麵線，各有所好

▲鮮酥雞肉焿味道也是鹹中帶甜，口感都蠻好的

▲排骨酥肉焿麵，麵條應該是泡麵，排骨酥口感扎實，孩子說好吃

▲脆皮雞塊

▲赤肉麵線焿

焿的味道都是一樣的，不同的是內容物

早上能來上一碗價格不貴又熱騰騰的食物也不錯

中西合併的餐點讓消費者多了一個選擇喔！

【丹丹漢堡仁武店】

地址：高雄市仁武區中正路101號

電話：07 371 3330

營業時間：07:00-21:00

星期二公休

丹丹漢堡七賢店FB

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