為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站對面的超可愛山丘邊咖啡廳

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站對面的超可愛山丘邊咖啡廳

2023-10-10 10:00:00 咪醬 人氣：102
share
窩客好文

咪醬

發表篇數：378篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 三義鄉

造訪商家：3 Hills Café 三丘景觀餐廳
phone037-876-565
place苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號
作者本次評價：
3.50
美味度
2.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

20231010blog1
勝興車站附近有許多老街小吃，但是我要推薦一下這家就在鐵道邊的咖啡廳《三丘景觀餐廳 3 Hills café》
雖然勝興車站附近比起山下涼很多，又有許多小吃店，但是身為一個超容易被蚊子咬的人，有室內的座位空間是我覺得最完美的避難所

 

《三丘景觀餐廳 3 Hills café》位在勝興車站鐵道對面的小山坡上，看著主要的小屋是三丘的Logo形狀，看著超可愛
但位在鐵路對面，所以大家過的時候還是小心～～

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

一走上店裡，就看到可愛的店貓橘子

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

找到位子之後，餐點可以到這個主要的點餐櫃檯點

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

座位有室內跟室外的座位可以選擇，整體空間算大

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

餐點有點心、餐點、可頌跟飲品

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

 


《法國原味可頌》 $80
《泰式奶茶》 $150
《貴妃荔枝冰茶》 $150
可頌是又香又酥，上面灑上一點糖粉，飲品點了稍微比較甜的《泰式奶茶》，還有我自己覺得比較不合口的《貴妃荔枝冰茶》

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

 

《百香果氣泡水》 $130
《經典美式咖啡》 $110
《提拉米蘇可頌》 $150
《提拉米蘇可頌》吃起來比較清爽一點，加上上面的可可粉，吃起來不會過於甜膩
苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

苗栗美食。三丘景觀餐廳 3 Hills café 勝興車站

 

整體來說，我覺得《三丘景觀餐廳 3 Hills café》的口味我都覺得比較普通，但是咖啡廳真的挺美的，又是這附近唯一的咖啡廳
如果過來勝興車站騎腳踏車，在等待的時間也可以來這邊稍微休息一下，天氣也要入秋了，也可以待在室外的座位吹吹

分享給各位~~

 

【咪醬美食地圖推薦程度】
交通便利性｜★★☆☆☆
食物美味程度｜★★★☆☆
裝潢氣氛｜★★★★★
CP值｜★★★★☆

 

 

《三丘景觀餐廳 3 Hills café》
地址｜367苗栗縣三義鄉勝興車站對面
電話｜037876565
開放時間｜10:30–17:30
粉絲專頁｜3 Hills café三丘景觀餐廳


檢視較大的地圖

檢舉
share
chevron_left

苗栗住宿。享沐時光莊園渡假酒店享受絕美日式溫
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

咪醬

發表篇數：378篇

作者的其它文章
同類據點
老屋六號咖啡 照片

老屋六號咖啡

4.50 (1人評鑑)

區域：苗栗縣南庄鄉
MoreCafe 磨咖啡 照片

MoreCafe 磨咖啡

3.95 (1人評鑑)

區域：苗栗縣獅潭鄉
周寓食樂空間 照片

周寓食樂空間

4.20 (1人評鑑)

區域：苗栗縣苗栗市
映象水岸 照片

映象水岸

3.50 (2人評鑑)

區域：苗栗縣三義鄉
羽鴻鮮奶茶your home-竹南博愛店 照片

羽鴻鮮奶茶your home-竹南博愛店

0.00 (0人評鑑)

區域：苗栗縣竹南鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up