

勝興車站附近有許多老街小吃，但是我要推薦一下這家就在鐵道邊的咖啡廳《三丘景觀餐廳 3 Hills café》

雖然勝興車站附近比起山下涼很多，又有許多小吃店，但是身為一個超容易被蚊子咬的人，有室內的座位空間是我覺得最完美的避難所

《三丘景觀餐廳 3 Hills café》位在勝興車站鐵道對面的小山坡上，看著主要的小屋是三丘的Logo形狀，看著超可愛

但位在鐵路對面，所以大家過的時候還是小心～～

一走上店裡，就看到可愛的店貓橘子

找到位子之後，餐點可以到這個主要的點餐櫃檯點

座位有室內跟室外的座位可以選擇，整體空間算大

餐點有點心、餐點、可頌跟飲品



《法國原味可頌》 $80

《泰式奶茶》 $150

《貴妃荔枝冰茶》 $150

可頌是又香又酥，上面灑上一點糖粉，飲品點了稍微比較甜的《泰式奶茶》，還有我自己覺得比較不合口的《貴妃荔枝冰茶》

《百香果氣泡水》 $130

《經典美式咖啡》 $110

《提拉米蘇可頌》 $150

《提拉米蘇可頌》吃起來比較清爽一點，加上上面的可可粉，吃起來不會過於甜膩



整體來說，我覺得《三丘景觀餐廳 3 Hills café》的口味我都覺得比較普通，但是咖啡廳真的挺美的，又是這附近唯一的咖啡廳

如果過來勝興車站騎腳踏車，在等待的時間也可以來這邊稍微休息一下，天氣也要入秋了，也可以待在室外的座位吹吹

分享給各位~~

【咪醬美食地圖推薦程度】

交通便利性｜★★☆☆☆

食物美味程度｜★★★☆☆

裝潢氣氛｜★★★★★

CP值｜★★★★☆

《三丘景觀餐廳 3 Hills café》

地址｜367苗栗縣三義鄉勝興車站對面

電話｜037876565

開放時間｜10:30–17:30

粉絲專頁｜3 Hills café三丘景觀餐廳