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得正飲料莒光計劃 超人氣的質感飲料店 招牌烏龍茶、芝士奶蓋我都愛！

2023-10-08 22:00:59 兔貝比 人氣：97
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：307篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：得正飲料莒光計劃
place新北市板橋區莒光路50號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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得正飲料莒光計劃 超人氣的質感飲料店 招牌烏龍茶、芝士奶蓋我都愛！ @兔貝比的菲比尋嚐

 

得正飲料OOLONG TEA PROJECT是來自台中超人氣的質感飲料店，在2023年近期火速竄紅！

藍白色招牌和木質調的簡約設計，文青裝潢吸引不少年輕人喜歡～

主打製茶師監督品質的「烏龍茶」，根據烘焙程度不同分成輕烏龍、春烏龍、焙烏龍，再添加水果或奶蓋的增加變化！

這天來新開幕的Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯買飯捲當午餐，想順便買個飲料，

發現得正飲料就在附近，聞名已久卻都還沒喝過，馬上google網友最推薦的得正飲料品項及最佳黃金比例，來嚐鮮一下！

得正飲料莒光計劃｜交通位置 

 

得正飲料莒光計劃位在莒光路上，距離捷運新埔站約250公尺～

這一帶美食林立，很多上班族都來此用餐，也就人手帶杯手搖飲！

不意外的人氣等於人潮，上門的客人沒停過，整條莒光路的飲料店如此多，就只有得正的買氣最旺！

 

 

得正飲料莒光計劃｜環境

 

得正飲料OOLONG TEA PROJECT，裝潢以藍白色糸為主，設計感的Logo搭上亮眼的藍，風格簡約卻搶眼～

以外帶為主，沒有內用座位區，

飲料都是現點製作，雖然店內人手還不少，但如果要購買多杯建議可以先打電話預訂，現場才不用等候太久～

 

 

得正飲料莒光計劃｜菜單價格

 

得正三種烏龍茶由於烘焙及發酵程度不同-春烏龍、輕烏龍、焙烏龍

三種茶味道由淡到濃，可依個人口味喜好來挑選，

如果喜歡茶味清爽可以選春烏龍，喜歡濃厚韻味的可以選焙烏龍，介於兩者之間的濃淡適中就選輕烏龍，

除了烏龍系列，還有芝士奶蓋系列、鮮奶系列等，另外還可以加價珍珠、黃金珍珠、培烏龍茶凍等配料。

價格落在25-75元間，比起其他手搖飲店，動不動八九十塊甚至破百的茶飲對比，算很親民了～

 

 

>>完整文章

 

 

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