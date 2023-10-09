隔壁宵夜｜爽度爆表！新竹必吃宵夜再加一。全台最厚的奶酥吐司在這裡！剁椒拌飯和鍋燒意麵也很推薦 – 艾瑞絲的吃貨日常

從台南紅到新竹的 隔壁宵夜 真的吃過就收到口袋名單變愛店啦！說到新竹宵夜絕對少不了它！販售多種豐富的品項：除了招牌奶酥厚片外也有鍋燒系列、飯食、麵食、各式蛋餅、還有炸物。鹹甜都有而且價位都很親民不貴，很適合宵夜嘴饞想吃一點點但又不想吃太heavy的心情～

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環境介紹

▼新竹的隔壁宵夜除了去年在巨城附近有開一間， 今年在北區民富街也有第二間分店啦 ～新竹人的宵夜選擇越來越多啦～

▼不僅可以外帶也有舒適乾淨的用餐空間。

餐點介紹

▼減肥永遠都是明天的事XD 宵夜先吃飽才有力氣減肥（威～。隔壁宵夜除了有早餐類型的餐點，還有飯食、麵食。不論你是今天嘴饞想吃小點、還是真的想吃飽，直接前往這裡就對了！

經典原味厚奶酥 $55

可可布朗尼厚奶酥 $55

▼隔壁宵夜 最招牌的就是厚片奶酥 系列啦！有原味、抹茶、可可、花生和芝麻五種口味。我還真的沒見過台灣哪間早餐店的奶酥給這麼厚的啦，來這裡絕對不能錯過。

▼太誇張啦！實在太誇張啦～你看過哪家店的奶酥抹這麼厚的嗎？！光是奶酥的厚度就快跟吐司一樣了。厚厚的奶酥醬誠意十足，外皮烤到酥酥脆脆，大口咬下真的是只有「爽」可以形容耶～你絕對不會失望！晚上吃真的罪惡跟幸福感同時爆表啊(?

▼兩種口味都很好吃，原味的奶香味十足，咬下去滿口濃郁的奶香在口中爆擊。我喜歡可可布朗尼口味的，濃郁的巧克力香濃又不會太死甜～巧克力控不能錯過！

泡菜鍋燒 $100

▼宵夜不喜歡吃甜的人， 我要大推他們的鍋燒麵 ！湯頭非常台南味，帶點淡淡的清甜。尤其我很喜歡意麵泡在湯裡變軟後吸飽湯汁後吃起來超過癮的。平常在新竹宵夜比較少看到鍋燒意麵，份量很夠又用料豐富，有肉片、蛋、蛤蠣、蔬菜還有一些火鍋料，簡直是把宵夜當成正餐在吃XD 吃一碗會太飽

剁椒拌飯 $40 +蛋$20

▼請記得一定要加一顆半熟蛋～他們的蛋黃不知道為何看起來就是特別大顆、黃澄澄的蛋黃又特別飽滿！這一看就知道一定是很新鮮的蛋！老饕吃法就是要劃破蛋黃拌入飯裡一起吃啊～

▼雞絲淋上店家特製剁碎的朝天辣及辣油，還可以吃到蒜頭香，看似簡單卻又有讓人清盤的魔力

古早味紅蔥雞絲拌麵 $50 /附蛋

▼台灣小吃「紅蔥頭」絕對就是畫龍點睛般的存在～雞絲麵拌入紅蔥油真的不要太香耶！！記得一地要趁著熱熱的吃，香噴噴的立馬扒完！果然就是台灣小吃的迷人之處啊

小肉豆 $35

炸湯圓 $40

煉乳銀絲卷 $45

▼菜單除了有蛋餅、三明治之外，也有多款炸物。宵夜就是要吃炸物才真的可以當快樂冠軍啊XD

▼不用去婚禮也可以吃到花好月圓啦XD 而且還只要輕鬆銅板價～炸得外酥內軟，ＱＱ的口感搭配煉乳和花生粉真的好幸福。銀絲卷金黃酥脆，表面淋好淋滿的煉乳讓整體吃起來不會乾口！

▼特別推薦南部很常見的「小肉豆」，吃起來很像小熱狗，撒上胡椒鹽很涮嘴又鹹香～

菜單

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【隔壁宵夜-新竹北區店】

住址：新竹市北區民富街31號

電話：(03)522-0020

營業時間：17:00-01:00

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