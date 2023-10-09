久天日式炭燒 烤肉吃到飽 板橋老字號燒烤吃到飽 599元起 生蠔、大白蝦海陸通吃！

久天日式炭燒烤肉吃到飽是板橋老字號燒烤吃到飽，開業至今已有12年，
在google評論有高達5000多則，平均分數4.5分，
位於府中商圈的一級戰區，還能屹立不搖，算是很有兩把刷子！
兩種吃到飽價位精選599元及豪華799元，精選599元的食材已經非常豐富，海陸都有，
如果想升級安格斯黑牛、天使紅蝦、藍鑽蝦、美國大干貝、熟成菲力、頂級沙朗牛，也只要799元，非常超值！
記得一定要先電話訂位，不然現場候位會等到天荒地老呀～
久天日式炭燒烤肉吃到飽｜交通位置
久天日式炭燒烤肉吃到飽位在板橋館前西路上，隔壁是檸檬草，斜對面是錢櫃KTV，
距離捷運府中站，從１號出口出來後，步行５分鐘即可抵達～
館前西路上另外還有新開幕的牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店及排隊名店傳品牛排，也很推薦唷！
- 上100種日料任您吃到飽 階梯式擺盤霸氣上桌 超巨大的生蠔有夠邪惡的啦！
- 皇家帝國麻辣火鍋吃到飽 google高達4.9顆星破5萬個好評 根本是海鮮吃到飽界的天花板！
- 肉次方燒肉放題西門峨眉店 王品超人氣燒肉吃到飽 20幾種海陸雙享只要598元起！
- 泰市場 泰式海鮮自助吃到飽 全台唯一五星級 帶您秒飛泰國！
- 韓式小菜控看過來！低消只要190元起 30-40種韓式小菜讓您吃爽爽！
- Mr.pig豬先生韓式烤肉吃到飽329元起 韓式熱食現點現做 韓式小菜無限吃！預約訂位還送海鮮煎餅
- 在地人激推！朝鮮味韓國料理 多達50種小菜任您吃到飽！
- 新千葉火鍋西門店 不分平假日火鍋吃到飽海陸通吃只要449元起 選B、C餐可享草莓吃到飽！
- 板橋最強平價牛排！傳品牛排 210元起自助吃到飽 還免服務費！各種台式熱炒、炸物一直端出來 深怕客人吃不飽！
- 阿豬媽韓式烤肉吃到飽北車店 平價燒肉吃到飽進駐北車啦！厚切10mm的五花肉 吃起來就是爽！平日學生價只要439元起
- YumYum 好吃好吃-2號店 挑戰全台最平價厚切牛排/威靈頓牛排 還有自助吧吃到飽！
- 義米蘭Pizza&Pasta 信義店 現擀現炸各式鹹甜披薩炸雞吃到飽只要299元起 根本小朋友的天堂！
久天日式炭燒烤肉吃到飽｜用餐環境
久天日式炭燒烤肉吃到飽用餐空間是長條型，有分1-2樓，多為4-6人座位
木質調裝潢帶有日式風格，雖然已經開了12年，但還維持得蠻乾淨的，地板不會黏黏的，也不太有油煙味～
2樓用餐區，最裡面有唯一的半開放式包廂，大約容納10-12人座位，
一般來說4人座位要吃烤肉，加上桌上要放肉盤真的比較擁擠，2人吃我覺得最剛好！
因為久天日式炭燒烤肉吃到飽為單點式吃到飽，自助吧只有飲料及冰淇淋～
冰淇淋是明治的唷，我還蠻喜歡的！
久天日式炭燒烤肉吃到飽｜菜單價格
久天日式炭燒烤肉吃到飽只有兩種價位，599元及799元，另加一成服務費！
不用一千元就能海陸通吃，真的很超值吔～～
我們是選擇的是599元精選套餐，
確定要吃哪一種價位後，服務人員會給一張單子，用QR code掃描點餐，
每次最多點15種，會依人數斟酌給肉，所以＋1即可，
如果是主食類、沙拉類才需要勾選份數
久天日式炭燒烤肉吃到飽｜餐點品嚐
久天日式炭燒烤肉吃到飽是採用日式炭火烤肉，席間服務人員會詢問火力夠不夠，會幫忙加木炭，
烤網也換得很勤，有空的話還會有桌邊服務，服務人員很熱情相當不錯！
還沒點餐之前，服務人員就送上一盤豬小排，給客人先烤，好像很怕客人會餓著，哈哈！
久天日式炭燒烤肉吃到飽上菜還蠻快的，沒一會兒，桌上就擺滿了！