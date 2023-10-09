久天日式炭燒 烤肉吃到飽 板橋老字號燒烤吃到飽 599元起 生蠔、大白蝦海陸通吃！

久天日式炭燒烤肉吃到飽是板橋老字號燒烤吃到飽，開業至今已有12年，

在google評論有高達5000多則，平均分數4.5分，

位於府中商圈的一級戰區，還能屹立不搖，算是很有兩把刷子！

兩種吃到飽價位精選599元及豪華799元，精選599元的食材已經非常豐富，海陸都有，

如果想升級安格斯黑牛、天使紅蝦、藍鑽蝦、美國大干貝、熟成菲力、頂級沙朗牛，也只要799元，非常超值！

記得一定要先電話訂位，不然現場候位會等到天荒地老呀～

久天日式炭燒烤肉吃到飽位在板橋館前西路上，隔壁是檸檬草，斜對面是錢櫃KTV，

距離捷運府中站，從１號出口出來後，步行５分鐘即可抵達～

館前西路上另外還有新開幕的牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店及排隊名店傳品牛排，也很推薦唷！

久天日式炭燒烤肉吃到飽用餐空間是長條型，有分1-2樓，多為4-6人座位

木質調裝潢帶有日式風格，雖然已經開了12年，但還維持得蠻乾淨的，地板不會黏黏的，也不太有油煙味～

2樓用餐區，最裡面有唯一的半開放式包廂，大約容納10-12人座位，

一般來說4人座位要吃烤肉，加上桌上要放肉盤真的比較擁擠，2人吃我覺得最剛好！

因為久天日式炭燒烤肉吃到飽為單點式吃到飽，自助吧只有飲料及冰淇淋～

冰淇淋是明治的唷，我還蠻喜歡的！

久天日式炭燒烤肉吃到飽只有兩種價位，599元及799元，另加一成服務費！

不用一千元就能海陸通吃，真的很超值吔～～

我們是選擇的是599元精選套餐，

確定要吃哪一種價位後，服務人員會給一張單子，用QR code掃描點餐，

每次最多點15種，會依人數斟酌給肉，所以＋1即可，

如果是主食類、沙拉類才需要勾選份數

久天日式炭燒烤肉吃到飽是採用日式炭火烤肉，席間服務人員會詢問火力夠不夠，會幫忙加木炭，

烤網也換得很勤，有空的話還會有桌邊服務，服務人員很熱情相當不錯！

還沒點餐之前，服務人員就送上一盤豬小排，給客人先烤，好像很怕客人會餓著，哈哈！

久天日式炭燒烤肉吃到飽上菜還蠻快的，沒一會兒，桌上就擺滿了！

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