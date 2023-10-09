在家吃早餐❗沈早俱樂部 真有料蛋餅 香腸與剝皮辣椒/香噴噴烤雞口味、飽正讚吐司冷凍宅配開箱

一日之計在於晨，系滴❗今天要來跟大家推薦一個早餐品牌「沈早俱樂部」是由美食Youtuber-陪沈團的沈，上次在IG上有看到分享感覺很心動，直接趁十月的連假剛好官網有折扣真有料蛋餅指定口味79折，還滿划算的，而且連假就是要睡到自然醒阿🤣，然後再早起自己做早午餐，真的是一件再幸福不過的事情了💓

再加上最近這種天氣如果要出門買早餐真的是超級熱的🫠，自己在家弄簡單方便又快速，甚至是晚上肚子餓的時候也可以當宵夜吃🥰，所以很推薦大家如果有空的話就可以到沈早俱樂部他們家的官網逛逛，有時候都會有不定時的折扣，有看到便宜的話就趕快下單了✨

接著我們就來看看我帶了哪些東西吧～👌🏻真有料蛋餅總共有五種口味，分別是：熱炒三杯雞、香腸與剝皮辣椒、熱炒鹹豬肉、香噴噴烤雞、金沙玉米，這次我帶的是香腸與剝皮辣椒以及香噴噴烤雞，一包蛋餅裡面分別有7片蛋餅皮(每片都有分層，容易取拿)、2包配料、1包雙色起司絲，配料的部分必須要先退冰，你可以用微波爐或者是隔水加熱，我是使用隔水加熱，用90度到100 ℃的熱水放10分鐘就完成了✅

再來使用平底鍋，加油熱鍋，放入蛋餅皮，開中小火就好了🔥，開太大的話蛋餅皮容易焦掉，這個時候你可以觀察到蛋餅皮本身回開始變膨，這個就是翻面的時機點❗️

再來你可以依照個人喜好打個蛋，接著加入退冰好的配料，再將蛋餅捲起來就可以上桌了✨

沈早俱樂部的蛋餅皮是那種酥脆的口感，我覺得餅皮香味十足，甚至是單純加一顆蛋、灑上胡椒鹽就很好吃欸(蔥油餅的概念🤣)

香腸與剝皮辣椒很好吃欸❗剝皮辣椒本身的甘甜微辣感和香腸超搭，香腸多汁脆口，整體味道很均勻不會太刺激、辣，份量還很多

至於香噴噴烤雞，吃起來是西式的感覺，醬汁有加上檸檬所以有微酸辣的感覺，烤雞肉很多，是一個蛋白質滿滿的早餐🐔 super滿足

這個有一個好處就是你想加多少配料就加多少🤜🏻，早午餐一起吃的話當然就要給他加滿加爆🤣🔥，滿到有種像開放式早餐的感覺🤣，雙色起司絲我還拿來跟玉米蛋搭配🌽

就變成會牽絲的玉米蛋餅，就是那種小朋友會很喜歡的口味👦🏻，蛋餅皮一定會剩❗也可以自己DIY做成不同口味，例如鮪魚蛋餅、肉鬆蛋餅

飽正讚吐司也是一樣有五種口味，包括珍珠糖草莓奶油、丹麥奶皇芋泥、金沙厚奶奶酥、蒜蒜起司、古早蔥肉鬆，我選丹麥奶皇芋泥、金沙厚奶奶酥、蒜蒜起司，兩甜一鹹剛剛好，當甜點也很適合🍞

直接常溫退冰2小時，再放入烤箱烤就可以囉～我是180度烤10分鐘，吐司皮超酥脆又呈現金黃色唷🌕❗

有一天早餐我就是金沙厚奶奶酥+蘋果+燕麥優格+咖啡牛奶，豐盛的早午餐就完成了✅

金沙厚奶奶酥外層還抹上鹹香奶油搭配內層厚厚的奶酥，double口感倒是很豐盛，鹹甜香的感覺好幸福呀💓

丹麥奶皇芋泥也是我的熱愛款，採用16 層丹麥吐司夾上芋泥流心，是運用台灣在地芋頭製成的喔

蒜蒜起司是蒜醬，與起司融合的口味，可以說是百搭款，搭配濃湯也很可以

沈早俱樂部的蛋餅跟吐司真的深得我心，不僅方便、口味又多，怎麼吃都不無聊，想吃的時候就拿來加熱吃就是方便❗趕快訂起來吧

✅真有料蛋餅單品區：https://www.shenzaoclub.com/categories/chineseomelet

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