屏東里港美食以餛飩最為知名
現今的麵店除了注重食材的美味外
也講究起外觀及內部細節設計,
讓饕客用餐能有更好的優質享受
『 義成伯の麵店 』
已有50年歷史的老店
由豬舍改建成日式庭園的麵店
之前曾短暫休息一段時間
現在由第三代傳承義成伯的理念精神
位址位於巷弄,Google一下就能輕鬆找到
停車只能放於巷口後,再步行進入
用餐流程採現場候位制
客滿時回發放號碼牌等候叫位
先點餐結帳後入座
外觀頗有日式風格,鄉村中有如此特色店家很不錯
有你真好算是精緻版;而義成伯算是鄉村樸實版各有特色💯
太美的畫面,好喜歡這氛圍
11點多抵達就已經客滿,候位5號
記得先到櫃台登記取號碼牌唷!
號碼牌是柴柴的扇子~好可愛
小池塘讓整體風格大大加分
看著很多錦鯉在池塘悠然自得游來游去,令人愜意放鬆
多了小沙彌石雕也多了幾分禪意
櫃台內的擺設都是日本著名小物
媒體新聞介紹
推薦菜單~大家可以參考一下
小菜櫃
結帳處
菜單~麵類、小菜、湯類,3種選擇
這區用餐區無冷氣,
不介意會熱的朋友,選這區用餐可以不用候位太久
冷氣用餐區
戶外迴廊區很美,趕著用餐先簡單拍一下
用餐後準備拍戶外,候位人潮太多就不方便拍
用餐桌數不多,環境涼爽舒適,內部整體設計小昭很喜歡
餐巾紙掛在桌邊貼心設計,不佔桌面空間
連洗手間也很用心布置
餐具自取
質感的佐料罐
醬油、辣油、辣醬
小菜~滿滿的一盤,上頭的蔥花給得很大方
當天帶婆婆一起去用餐,這盤很令婆婆滿意💯👍
小昭點了粉腸、菜捲、米血、海帶、軟管、豬耳朵、
豬頭皮、嘴邊肉、肝連肉、生腸
一盤放了蒜泥,可依照自己喜愛添加
生腸也稱花腸,大家知道是豬的哪個部位嗎?(輸卵管及子宮)
口感滑脆,搭配佐料更美味
沒吃過的朋友可嚐嚐看
菜捲及粉腸為招牌必點
菜捲在地人稱為「根那」，是里港鄉特色小吃
高麗菜絞碎拌入中筋麵粉為外皮,內餡為五香、胡椒粒調味的豬胛心肉
酥脆外皮搭配內餡超美味,小昭很尬意,很推薦給大家
上菜速度很快
乾麵(不加麻醬麵) ~55元
小芯芯喜歡吃原味乾麵
麵條Q度恰好,風味及口感獲得小芯芯好評
麻醬乾麵 ~55元
在南部乾麵大多都是麻醬麵居多
嫁到南部也已經習慣吃麻醬乾麵,
在家料理也都吃在地崁頂芝麻醬包
拌勻後麵條吸附芝麻醬風味更佳
愛吃辣的朋友可加些辣醬有不同風味
麻醬湯麵 ~55元
湯頭多了芝麻香氣,屬於清淡湯頭,
愛吃湯麵的朋友千萬別錯過
趁暑假結束前,3位女生的小約會
名片
這用餐環境氛圍小昭很喜歡
連平日用餐都需排隊候位
可想而知,假日人潮應該更多唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 義成伯麵店
- FB
- (08)775 2811
- 10:00~16:00
- 周二周三公休
- 屏東縣里港鄉玉田村永樂路21之5號
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