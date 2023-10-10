屏東里港美食以餛飩最為知名

現今的麵店除了注重食材的美味外

也講究起外觀及內部細節設計,

讓饕客用餐能有更好的優質享受

『 義成伯の麵店 』

已有50年歷史的老店

由豬舍改建成日式庭園的麵店

之前曾短暫休息一段時間

現在由第三代傳承義成伯的理念精神

位址位於巷弄,Google一下就能輕鬆找到

停車只能放於巷口後,再步行進入

用餐流程採現場候位制

客滿時回發放號碼牌等候叫位

先點餐結帳後入座

外觀頗有日式風格,鄉村中有如此特色店家很不錯

有你真好 算是精緻版;而義成伯算是鄉村樸實版各有特色💯

太美的畫面,好喜歡這氛圍

11點多抵達就已經客滿,候位5號

記得先到櫃台登記取號碼牌唷!

號碼牌是柴柴的扇子~好可愛

小池塘讓整體風格大大加分

看著很多錦鯉在池塘悠然自得游來游去,令人愜意放鬆

多了小沙彌石雕也多了幾分禪意

櫃台內的擺設都是日本著名小物

媒體新聞介紹

推薦菜單~大家可以參考一下

小菜櫃

結帳處

菜單~麵類、小菜、湯類,3種選擇

這區用餐區無冷氣,

不介意會熱的朋友,選這區用餐可以不用候位太久

冷氣用餐區

戶外迴廊區很美,趕著用餐先簡單拍一下

用餐後準備拍戶外,候位人潮太多就不方便拍

用餐桌數不多,環境涼爽舒適,內部整體設計小昭很喜歡

餐巾紙掛在桌邊貼心設計,不佔桌面空間

連洗手間也很用心布置

餐具自取

質感的佐料罐

醬油、辣油、辣醬

小菜~滿滿的一盤,上頭的蔥花給得很大方

當天帶婆婆一起去用餐,這盤很令婆婆滿意💯👍

小昭點了粉腸、菜捲、米血、海帶、軟管、豬耳朵、

豬頭皮、嘴邊肉、肝連肉、生腸

一盤放了蒜泥,可依照自己喜愛添加

生腸也稱花腸,大家知道是豬的哪個部位嗎?(輸卵管及子宮)

口感滑脆,搭配佐料更美味

沒吃過的朋友可嚐嚐看

菜捲及粉腸為招牌必點

菜捲在地人稱為「根那」，是里港鄉特色小吃

高麗菜絞碎拌入中筋麵粉為外皮,內餡為五香、胡椒粒調味的豬胛心肉

酥脆外皮搭配內餡超美味,小昭很尬意,很推薦給大家

上菜速度很快

乾麵(不加麻醬麵) ~55元

小芯芯喜歡吃原味乾麵

麵條Q度恰好,風味及口感獲得小芯芯好評

麻醬乾麵 ~55元

在南部乾麵大多都是麻醬麵居多

嫁到南部也已經習慣吃麻醬乾麵,

在家料理也都吃在地崁頂芝麻醬包

拌勻後麵條吸附芝麻醬風味更佳

愛吃辣的朋友可加些辣醬有不同風味

麻醬湯麵 ~55元

湯頭多了芝麻香氣,屬於清淡湯頭,

愛吃湯麵的朋友千萬別錯過

趁暑假結束前,3位女生的小約會

名片

這用餐環境氛圍小昭很喜歡

連平日用餐都需排隊候位

可想而知,假日人潮應該更多唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

義成伯麵店

FB

(08)775 2811

10:00~16:00

周二周三公休

屏東縣里港鄉玉田村永樂路21之5號



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