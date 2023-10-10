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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 內行才知的隱藏版牛肉麵，還附免費餐前酒，超狂 !

內行才知的隱藏版牛肉麵，還附免費餐前酒，超狂 !

2023-10-10 17:40:04 凱西跳跳糖 人氣：108
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窩客好文

凱西跳跳糖

發表篇數：46篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三生有幸 精品牛肉麵店
phone09-0613-7000
place台中市西區五權五街82-7號1樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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三生有幸台中美食推薦 ! 內行才知道的隱藏版餐酒館，招牌牛肉麵很強！吃法也很特別~

外觀低調到不行，這間餐酒館真的超隱密，連在地人都不一定知道在哪裡XD 特別推薦它的招牌牛肉麵，很強！吃法也是別具匠心！居然搭配威士忌！可說是全台首創的新吃法又兼具儀式感！非常推薦喜愛牛肉麵的老饕可以去試試喔~(溫馨提醒 : 請勿酒駕、未成年勿飲酒)

交通位置

三生有幸
地址：403台中市西區五權五街82-7號1樓
營業時間：平日13:00-22:30；六日 11:30-22:30
電話：0906-137-000

人氣閱讀 : 網路評價超高 ! 老字號牛排館，好吃大份量服務也很好~

之前吃過牛肉麵配紅酒，但牛肉麵配威士忌還是第一次XD

這間台中餐酒館【三生有幸】真的超特別！外觀低調到不行其實裡面別有洞天，風格有點像私廚料理的感覺！

看到招牌，直接給它大膽走進去就對了！！

內用環境

三生有幸】裡面座位數不多建議可先預約！也有提供包場服務。

三生有幸】用餐環境感覺質感精巧，滿滿的酒櫃超壯觀~聽說老闆是酒商，所以牆上都是他的收藏品喔XD

而且就連餐桌上也有準備一瓶威士忌，免費招待客人享用，實在太狂了！！！(溫馨提醒 : 請勿酒駕、未成年勿飲酒)

三生有幸】菜單價錢
三生有幸菜單中西式都有，除了招牌牛肉麵，也有供應油封鴨腿、澎湖海魚、義大利麵、雞腿排等各式食肆料理，選擇很豐富！

菜單偶爾會調整，以網路最新公布為主；另外有停車需求可以先告知店家，店家可以協助安排，算是很不錯的服務。

飲品部分除了酒以外，也有無酒精飲品和茶可以選。

【三生有幸】招牌半筋半肉牛肉麵

三生有幸牛肉麵吃法很特別！首先牛肉麵會先以乾鍋形式上桌，開動前店員再倒入湯頭~

湯頭是用牛骨、雞骨、蔬菜熬煮的，喝起來濃郁有層次

裡面的牛肉也很讓人驚艷，超級強！！有牛頰肉和牛筋肉兩種，我特別喜歡它的牛筋好厲害且軟嫩入味(充滿膠質的感覺)，讓我吃到停不下來一口接一口。

還有牛頰肉味道也很不錯，而且很好咬連老人小孩都吃得動~

再來是牛肉麵裡的配料感覺也不簡單，聽說都是老闆精心調配過，有特製的韭菜醬、用枸杞醃過的蘿蔔等，湯頭喝起來濃郁有層次，整體搭配起來超加分！！！

除了直接吃以外，老闆還推薦我們另一種吃法！就是搭配威士忌！！用威士忌當佐餐酒！！

之前吃過牛肉麵配紅酒，但牛肉麵搭配威士忌是第一次！沒想到威士忌跟牛肉麵居然這麼搭XD 根本一試成主顧，很厲害啊！

店員會準備一人一只的小酒杯，等等就是一口酒一口湯這樣吃XD 桌上威士忌是老闆招待可以自行取用，喝多少大家自己盛。

沒想到佐餐酒後牛肉湯感覺喝起來更甘甜、湯頭層次風味更明顯，實在好魔性好順口啊XDDD 

最後我們又忍不住續加了一份，真的太厲害、太好吃了！！

【三生有幸】油封櫻桃鴨腿

再來這一道鴨料理也好吃！聽說是以法國油封鴨的方式製作，口感完全不油膩且沒有羶味，鴨腿鮮嫩多汁、輕輕一撥就骨肉分離，對於牙口不好的長輩或小孩來說很友善。

這一道油封鴨腿還會隨餐附一份黎麥飯+溏心蛋，吃起來更有飽足感！

另外隨餐也都會再附贈甜點！每次招待的品項不一定，今天是店家特製的海燕窩，吃起來清涼順口。

凱西心得

第一次吃到這麼特別的牛肉麵！而且還有提供免費餐前酒及甜點，有種像來吃西餐的感覺令人耳目一新！感覺每個細節都是老闆的精心設計，非常獨特又好吃的餐廳，也推薦給大家喔^^

店家資訊

三生有幸
地址：403台中市西區五權五街82-7號1樓
營業時間：平日13:00-22:30；六日 11:30-22:30
電話：0906-137-000

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