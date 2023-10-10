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網路評價超高 ! 台北老字號牛排館，好吃大份量服務也很好~

2023-10-10 17:45:16 凱西跳跳糖 人氣：106
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窩客好文

凱西跳跳糖

發表篇數：46篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：雅室牛排 大直旗艦店
place台北市中山區樂群三路303號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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大直美食推薦《雅室牛排！台北必吃牛排餐廳！這間知名台北老字號牛排館很多都人聽過卻不一定吃過，沒想到今天初訪《雅室牛排大直旗艦店》我也立刻被圈粉了 XD

這間牛排館真的蠻厲害，尤其是招牌乾式熟成牛排好好吃，副餐也很不錯！令人最印象深刻還有他們的細心服務，完勝許多米其林等級餐廳！！聚餐約會都相當推薦！

交通位置

雅室牛排大直旗艦店
地址：104台北市中山區樂群三路303號2樓
營業時間：11:30-15:00；17:30-21:30
電話：02-8502-9960

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雅室牛排大直旗艦店》就位於美麗華商圈旁的「春大直」內，搭乘手扶梯直上2樓就可以看到了~

雅室牛排》是台北老字號牛排館了，本店開在仁愛路上開業近30年生意一直不錯，現在大直也有分店，內用座位多且環境相當寬敞！

用餐環境

雅室牛排》仁愛店和大直店兩間風格不太一樣，但評價都非常好！現在還是人潮滿滿，沒訂位可能吃不到。

雅室牛排大直旗艦店》環境質感新穎，不會有老派俗氣的感覺！用餐氣氛相當好，約會也很推薦~

讓我印象最深刻是他們的服務，相當親切用心對於細節很注重！像是吃完麵包桌上會有些麵包屑，服務人員也會立刻就主動來刮除，把桌面清得乾乾淨淨，感覺有隨時留意客人需求，完勝許多米其林的星級餐廳！！

雅室牛排》菜單、商業午餐價錢

雅室牛排大直旗艦店》用餐主要採套餐式供應！平日也有提供商業午餐，不用千元就能吃到牛排CP值相當高！！

麵包(葵花籽橙皮麵包、雜糧裸麥麵包)
套餐部分共包含兩款麵包、湯品、前菜、配菜、甜點、飲品。兩種麵包口感都不錯，抹上奶油味道更香！

湯品(招牌酥皮蘑菇湯、焗烤起司洋蔥湯)

兩款湯品味道很好，尤其酥皮蘑菇湯更是推薦！不僅提供掀酥皮的貼心服務，最外層的麵皮也烤得又香又酥，像千層蛋糕一樣層層堆疊，搭配底下濃郁的蘑菇湯既好吃又有飽足感。

另一款焗烤起司洋蔥湯則是完全不同風味，湯頭帶有洋蔥的香甜，搭配焗烤cheese味道更加濃郁！

前菜(焗烤日本特大生蠔、腐乳香煎干貝)
大生蠔超級推！！味道真的好鮮好好吃！

原本還擔心焗烤味道會不會壓蓋生蠔，想不到剛好相反！淡雅的奶香反而更添增生蠔鮮甜的風味，很讚！！而且跟牛排剛好海陸雙搭，讓人覺得超滿足！

再來這一道腐乳香煎干貝也很不錯！一旁金桔可以淋上，口感相當清爽！干貝好吃熟度剛剛好且鮮嫩多汁，搭配特製的台式腐乳醬味道並不會太重，很適合夏天。

配菜(奶油甜玉米、奶香馬鈴薯泥)

如果點的是分享套餐party set，還會再附贈每人一份的配菜！有脆皮薯條、爐烤綠蘆筍、焗烤芋頭米麵、蒜味炒酒醋菇等可以選。配菜還有奶油甜玉米、奶香馬鈴薯泥，很適合像我這種帶小孩的家庭客，小朋友也可以一起享用。

美國PRIME乾式熟成35天帶骨肋眼牛排24oz

雅室牛排招牌菜為每日限量供應的！牛排份量給得很豪氣！足足有24oz！

肋眼牛排建議熟度是三分熟，原本還有點擔心會不會太生? 但後來發現這樣真的剛剛好XD 牛排非常美味！外層煎至焦脆裡面鮮嫩多汁，充分保留食材本身的風味，乾式熟成後的香氣與甜度也提升許多，很強！

隨餐還會附上三種不同風味醬料搭配，有 : 辣根醬、芥末籽醬、玫瑰鹽和胡椒。辣根醬像是西餐版的哇沙米，芥末籽醬則是帶點微酸的風味。凱西最推薦搭配玫瑰鹽，不僅能吃到食物的原味不搶鋒頭，還突顯肉質本身香氣，將牛排的甘甜風味帶出！真的絕配！！

旁邊還有雅室牛排獨家特製的「台式乾炒香料」，以九層塔、珍珠洋蔥、蒜片等食材拌炒，搭配牛排風味更多元！

甜點(雅室手工布丁、主廚特製甜點)

再來是甜點部分，這次點的兩款甜點都非常吸睛XD 聽說這一道手工布丁是招牌，搭配底下的焦糖醬和鮮橙，味道酸酸甜甜的很順口。

主廚特製甜點(英式麵包布丁)

今天的特製甜點是英式麵包布丁，外觀跟剛剛的布丁完全不同，有點像蛋糕口感軟嫩綿密！甜度也很適中。

吃的時候淋上一點熱香橙卡士達醬，味道更香濃！

飲料(冰拿鐵、鮮榨果汁)
除了甜點以外，套餐也有包含飲料！冰的熱的都有，都不用另外再點，這次點的果汁為奇異果汁，是新鮮水果現榨CP值非常高！

凱西心得

雅室牛排果真名不虛傳！擁有星級餐廳的品質價格卻親民許多！服務也超棒親切又細心！餐點部分很推薦招牌乾式熟成牛排，份量上給得大方可以吃很飽，難怪這麼多人推薦啊！好吃的餐廳也分享給大家唷^^

店家資訊

雅室牛排大直旗艦店
地址：104台北市中山區樂群三路303號2樓
營業時間：11:30-15:00；17:30-21:30
電話：02-8502-9960

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