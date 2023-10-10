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2023 新竹早午餐開箱評價》Mumu餐桌(3.5顆星) 一家位於新竹富人區關新路附近的早午餐 - 理智派的生活手札

2023-10-10 19:41:30 Jacob 人氣：120
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窩客好文

Jacob

發表篇數：21篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：mumu餐桌
phone03-5771-631
place新竹市東區關新東路163號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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2023 新竹早午餐開箱評價》Mumu餐桌(3.5顆星) 一家位於新竹富人區關新路附近的早午餐

【Mumu餐桌】初訪心得 (3.5顆星)

Mumu餐桌位於新竹有富人區之稱的關新路附近，旁邊就有停車場非常方便。外觀設計上有點不清楚，一開始還差點找不到(也有可能是我們自己太粗心)。環境非常舒適，硬體設備上很不錯，猜測mumu餐桌把自己定位在親子餐廳，連著色本都有呢。餐點價位則是單點200-350中間，搭配整體套餐約莫落在300-500中間一個人，算是中上水準。餐點分量大概是女生吃得飽的那種，不算太多。整體而言如果你是那天要跟朋友聊天一下午，非常推薦；反之如果只是純用餐即離開，個人覺得還有更好的選擇。

【Mumu餐桌】餐點評價

這次我們兩個人來用餐，所以就只有點兩個套餐來開箱。分別是「香料鹽松阪豬海鮮青醬燉飯」和「泰式椰香鮮蔬雞腿綠咖哩」。

。香料鹽松阪豬海鮮青醬燉飯。

滿滿的海鮮、肉與時蔬鋪了近8分滿，從視覺上來說非常壯觀。調味上青醬濃郁，米粒濕潤，醬料與米粒的搭配可以說是恰如其分。海鮮吃起來非常新鮮，毫無腥味；肉則是帶著淡淡的炙燒香氣。整體搭配個人覺得是水準之上，如果是外帶的話感覺價格如果是170-190中間，可以接受。

。泰式椰香鮮蔬雞腿綠咖哩。

綠咖哩搭配套餐價格為三四百，不算便宜。搭配套餐則是有甜點、飲料、前菜沙拉和麵包等附餐。綠咖哩味道清香，吃起來比7-11賣的綠咖哩再辣一點，香氣則是偏少一點。綠咖哩整體吃起來較無記憶點，偏可惜了一點。附餐中的提拉米蘇，則是令人驚豔的好吃。濃郁的咖啡香、乳酪香與可可香交融的非常完美，甜而不膩的感覺真的很讓人回味。

【Mumu餐桌】店家資訊

名稱：Mumu餐桌
時間：09:30-14:30、17:00-21:00 (週六日下午不休息、周二公休)
電話：03-5771631
地點：300新竹市東區關新東路163號

【Mumu餐桌】地理位置 / 怎麼去

Mumu餐桌位於新竹富人區的關新里，也就是在台鐵支線內灣/六家線「新莊車站」附近。前往方式分為兩種，搭乘大眾運輸工具或開車前往，以下提供給各位參考。
。搭乘大眾運輸工具：台鐵於內灣/六家線「新莊車站」下，出來後步行約15-20分鐘即可抵達。
。自行開車：國一從95A-新竹交流道下，往光復路一段方向前往，開車約10分鐘即可抵達。

【Mumu餐桌】停車位置

Mumu餐桌位於新竹富人區的關新路附近，旁邊就有一個停車場，算是停車非常方便。即便附近的停車場滿了，關新公園附近也有不少車位可停，算是非常方便。必須得說實話，由於居住於附近的大多是工程師，假日時段關新公園附近算熱門，停車不見得好找，給大家參考一下。

【Mumu餐桌】價位 I 價目表 I 菜單一覽

mumu餐桌的菜單內容包含了「早午餐」、「套餐」、「輕時光」、「小燉鍋」、「主廚料理」和「創意料理」等幾大類，當然還有單點和甜點的部分。整體價格個人覺得和貳樓早午餐的價格差不多，服務則是貳樓勝，整體而言還有進步空間。

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