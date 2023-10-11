想吃南部口味土魠魚羹不必跑台南，在台中也吃得到，這間位在台中北區的漁弄羹土魠魚羹生意相當好，目前以外帶為主，沒有提供內用的座位區，漁弄羹土魠魚羹主打南部口味土魠魚羹，湯頭清甜又好喝，除了土魠魚羹，最近還新推出了土魠魚咖哩飯，濃濃的咖哩香氣，讓人一吃就愛上

漁弄羹土魠魚羹位置

漁弄羹土魠魚羹位在台中北區益華街上，近親親影城、臺中孔廟這邊，原本逢家商圈也有分店，不過因為店租關係，所以現在只剩下益華街這間，以外帶方式為主，想吃漁弄羹土魠魚羹的朋友記得別再跑到西屯逢甲那邊囉

漁弄羹土魠魚羹菜單

漁弄羹土魠魚羹除了土魠魚羹（飯、麵、米粉），最近還推出了涼麵及土魠魚咖哩飯，也有各式各樣的小菜類

漁弄羹土魠魚羹的土魠魚塊都是現點現炸，雖然切塊時有大有小，不過店家都是秤重給量，所以份量都一樣

土魠魚羹飯 80元

土魠魚羹飯的份量還不小，用湯匙一撈，滿滿都是料，裡頭的土魠魚塊數量不一樣，都是採秤重給量，土魠魚塊外皮炸的非常酥脆，裡頭魚肉細緻不乾柴，沒有魚刺，羹湯的部份是採用柴魚高湯下去熬煮，搭配大量高麗菜，喝起來偏甜，是南部獨特口味，米飯吸附著甜甜的羹湯，還挺涮嘴的，讓人一口接一口

土魠魚羹米粉 80元

漁弄羹土魠魚羹的米粉是採用細米粉，吸附著湯頭的清甜滋味，口感Q脆，令人吮指回味

肉燥乾麵 50元 + 炸土魠魚 50元

不想吃羹湯，這裡也有肉燥飯跟肉燥乾麵，糖糖還蠻推薦漁弄羹土魠魚羹的肉燥乾麵，採用Q彈的黃麵條，加入油亮亮又香噴噴的滷肉，裡頭還有附上一顆滷蛋，糖糖還額外加了份土魠魚，吃的時候將麵條與滷肉拌均勻，鹹香迷人，搭配土魠魚塊好好吃

土魠魚咖哩飯 85元

土魠魚咖哩飯是漁弄羹土魠魚羹最近推出的新品，沒有想到咖哩風味可不輸外面的咖哩專賣店，吃起來偏印度咖哩，不是那種水水的咖哩醬，尾韻帶小辣風味，加上外酥內嫩的土魠魚層次更豐富

漁弄羹土魠魚羹以外帶為主，魚塊現點現炸，外酥內嫩，湯頭清甜好喝，裡頭還有滿滿高麗菜，除了土托魚羹，糖糖也超推薦漁弄羹土魠魚羹新推出的土魠魚咖哩飯，咖哩香氣濃厚，配上現炸土魠魚塊超好吃，用餐時間外帶人潮較多，建議大家可以事先打電話預訂，另外店家也有提供外送服務唷