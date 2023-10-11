海山站 | 啖餅坊~手捍蛋餅皮 在地人氣排隊名店 口感厚實口味多元
土城海山站附近的啖餅坊，自家手工蛋餅皮外酥脆內鬆軟，相當厚實且具飽足感。
份量十足的蛋餅提供多元化的口味選擇，是土城區知名的排隊名店。
內容目錄
土城早午餐蛋餅推薦-啖餅坊
海山站的啖餅坊蛋餅相當好吃，就連自製的小魚辣椒都厲害極了！多年前一嚐就成了主顧。
位於捷運海山站的巷弄中，只要到附近，都會忍不住來嚐嚐這記憶中的美味。
海山站早午餐蛋餅推薦-啖餅坊
其實不只現場有人在等候，許多老顧客們都知道要先打電話訂餐再來取貨。
這次再訪發現店面變寬了，而且工作煎檯也變成兩個，但即便如此，訂單多得不得了，
即便店門口沒有太多人，但還是至少得等候10分鐘左右。
手工蛋餅推薦-啖餅坊
工作人員不少，有人負責煎檯的工作，有人負責點餐及打包，還有接不完的電話。
內場人員也沒閒著，採麵粉現打現桿的蛋餅皮，還有內餡的準備等，每個人都很忙碌。
煎檯上的四方型蛋餅就可以知道這肯定是手工，而非是現成機器製的。
四方的蛋餅皮一個煎檯一次最多煎六片，這餅皮真的比一般大上許多。
一旁依口味不同，已有煎好的豬排、培根及火腿等著與蛋餅結合成更強大的餐點。
看到蛋煎到赤香與餅皮結合的模樣，令艾方妮在鏡頭後不禁嚥了一下口水。
啖餅坊排隊人潮真的絡繹不絕，加上手工現桿的餅皮，所以真的要有點耐心等一下。
啖餅坊 菜單價錢(2022.11更新)
一共有七種套餐組合，套餐附有紅茶或奶茶，洛神烏梅汁補$10。
也有販售自製的小魚乾辣椒醬，聽說是了不起的辣椒醬，等會一定要試試！
若不想要套餐，也可單點，基本有8種口味，也可單項加料。
整體價格比起一般的早餐店是貴上$10~$15，但這手工蛋餅的份量真不是蓋的。
啖餅坊-蔥花蛋餅+黑胡椒豬排 $50+25
這是最常買的餐點，滿滿的蔥花香氣十足，黑胡椒豬排很有存在感，口感很棒！
啖餅坊-G套餐 $95
這是蔥花+黑胡椒豬排+起司的組合$85，飲料換豆漿再加$5。
一份蛋餅以盒子盛裝，上下共有六片，拿在手上份量頗足。
因為只有販售整瓶的高大鮮奶，但沒有鮮奶茶的選項，怕甜的艾方妮選了保守的豆漿。
這豆漿豆香足且還蠻濃郁，只有微甜所以喝來不膩。
以外觀來看及同樣配上小魚辣椒的組合來看，很像艾方妮之前很愛的巴克斯蛋餅。
外表煎得酥脆，還有自然崩裂的縫隙，感覺很有手工桿皮的那種空氣感。
巴克斯的食記可參考【小巨蛋站】巴克斯手工蛋餅X烤韭菜盒子~
蔥花不僅提供了香氣，也令這蛋餅的色彩更加繽紛。
愛吃辣的朋友一定不要錯過啖餅坊自製的小魚辣椒醬，辣中有香太過癮了！
沈甸甸的蛋餅切成了六等份，每一片份量都很厚實，起司遇熱的模樣實在太誘人！
手工蛋餅皮吃來就是很有嚼勁，這是機器餅皮最無法仿製的部份。
黑胡椒豬排的香氣夠，入口也具相當的存在感，加上起司的乳化感，這真是好好味啊！
這樣一份近百元的蛋餅加上豆漿的餐點，是非常有飽足感的，而且好吃就值得！
啖餅坊-高麗菜蛋餅+火腿+培根+起司 $55+10+15+10 $90
這是再訪時點的餐點，其實就是A套餐但沒有飲料的組合，也是一個很豐盛的概念。
瞧瞧側面，這不只是價錢直逼便當，就連份量也是啊！
原來高麗菜是有加入冬粉的，火腿及培根也有煎出其該有的肉香味，加上起司及蛋。
這麼豐盛的蛋餅，真是口口飽嘴，口口滿足啊！尤其那個小魚辣椒更是畫龍點睛啊！
幾次拜訪啖餅坊，真的最喜愛的就是那手工現桿的蛋餅皮，厚實中有酥脆有軟Q。
加上多元化的口味組合，雖然價錢稍微高一些，但吃得很飽足也很滿足。
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啖餅坊店家資訊
啖餅坊 FB
地址：新北市土城區裕民路92巷21弄14號
電話：0935 211 871
營業時間：
平日 7:00 – 13:30 、 16:00 – 19:00
假日 7:00 17:00
公休日：每週二
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