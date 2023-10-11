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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 2023台北吃到飽》10間Buffet餐廳推薦，價格、餐點特色一次看

2023台北吃到飽》10間Buffet餐廳推薦，價格、餐點特色一次看

2023-10-11 18:20:15 好好玩 人氣：113
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窩客好文

好好玩

發表篇數：750篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：台北寒舍艾美酒店-探索廚房
phone02--6622-8000
place台北市信義區松仁路38號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北美食種類繁多，若想嚐盡多樣美食，但預算有限，或是團體聚餐不知道吃什麼，那就來吃到飽吧！以下小編為您介紹10家CP值很高的台北Buffet餐廳，比如台北吃到飽500到1000元的台北凱撒大飯店、柏克菲餐廳；台北吃到飽1000到1500元的Nagomi和食，而如果預算再多一些，則可以嚐試寒舍艾美等高價位的吃到飽餐廳。無論預算大小，台北都有適合您的吃到飽餐廳。

重點整理：

台北Buffet吃到飽

每一間Buffet主打特色都不盡相同，有些是中西合併的Buffet，也有專精某一國料理的吃到飽餐廳，菜色應有盡有，不怕你吃不飽，想吃什麼就吃什麼。除了平價吃到飽餐廳以外，近期各大飯店也來搶攻這塊大餅，推出五星級吃到飽，現煎牛排、高級海鮮、生魚片、Haagen-Dazs冰淇淋等，一次吃到最頂級的料理！

台北吃到飽推薦｜優惠比較

餐廳 優惠餐券
寒舍艾美
君悅酒店
遠東 Café NT$968起
萬怡酒店
老爺酒店
Nagomi和食
凱撒飯店 NT$550起
成旅晶贊
饗食天堂
串家物語
大味王 NT$199起
梅江 NT$300起
阿豬媽 NT$479起

台北吃到飽推薦｜1500元以上

◆寒舍艾美酒店：探索廚房

照片來源: @owodog98225

鄰近捷運市政府站的寒舍艾美酒店「探索廚房」，主廚團隊利用創意將亞洲風味菜餚加以變化，靈活使用世界各地食材，完美呈現出各國風味料理，值得一提是現點現煎的「安格斯黑牛排」，宛如大理石般的油花分布在鐵板上滋滋作響，香嫩多汁再用法國海鹽簡單的提味，愛吃肉的朋友絕不能錯過，另外還有大量蔬菜的沙拉吧，提供多種醬汁選擇，基本上午晚餐菜色無異，但晚餐的用餐時段比午餐時段更長。

價格資訊

用餐時段 平日 假日
早餐  $890 $890
午餐 $1,690 $1,890
下午茶 $1,290 $1,290
晚餐 $1,690 $1,890 
店家資訊
地址:台北市信義區松仁路 38 號 1 樓
電話:02-66228018
限時吃到飽優惠：

◆君悅酒店：凱菲屋 

 

照片來源: @ab0509

位於君悅酒店的「凱菲屋」，自從改裝增加了開放式廚房後，常常一開放訂位馬上就沒位置，用餐環境明亮溫暖，加上十大主題餐點區域，每天有超過 160 道經典菜色，其中又以港式料理區最廣為人知，種類齊全的港式料理區，燒臘、叉燒、港式小點等，喜歡港式料理的朋友絕對不能錯過！

價格資訊

用餐時段 平日 假日
午餐 $1,580 $1,680
下午茶  $880 $1,080
晚餐  $1,580 $1,680 
店家資訊
地址:台北市信義區松壽路2號1樓
電話:02-27201230
限時吃到飽優惠：

◆香格里拉遠東國際大飯店：遠東 Café

照片來源: @inineat520

「遠東 Café」設於香格里拉遠東國際大飯店的 6 樓，近幾年全新改裝後，不論是裝潢，還是料理，都讓人耳目一新，廚房採用開放式的設計，能清楚看見每位廚師的料理過程，料理部分「遠東 Café」有著精選十二大主題美食區，必吃美食包含現切爐烤牛排、龍蝦海鮮濃湯、當季生魚片、黑巧克力熔岩蛋糕等，還可加價品嘗現點現做的活龍蝦！

價格資訊

用餐時段 平日 假日
午餐  $1,628 $1,848
下午茶  $968 $1,188
晚餐 $1,628 $1,848
晚晚餐  $1,408 $1,408 
店家資訊
地址:台北市敦化南路二段 201 號 6F
電話:02-77112080

台北吃到飽推薦｜1000～1500元

◆台北國泰萬怡酒店：MJ Kitchen 自助餐廳

照片來源: @tailing83

台北國泰萬怡酒店的「MJ Kitchen」自助餐廳，有著大面玻璃窗、木質調簡約的裝潢，整體空間寬敞舒適，餐廳主要以開放式廚房為特色，料理主打中式料理，其他還有蒸籠點心、海鮮生魚片、新鮮沙拉、精緻甜點、新鮮水果、Haagen-Dazs冰淇淋、咖啡、果汁等飲品，琳瑯滿目的豐盛美食，讓人食指大動！

價格資訊

用餐時段 平日 假日
午餐  $1,080 $1,280
晚餐 $1,280 $1,280 
店家資訊
地址:台北市中山區民生東路三段 6 號
電話:02-77503337
限時吃到飽優惠：

◆台北老爺酒店：Le Café

照片來源: @lastjanw

位在台北老爺酒店二樓的自助餐餐廳「Le Café」料理份量種類都相當豐富，將上價格平易近人，因此有著非常高的人氣，不論是生魚片、壽司、還是牛排、德式豬腳、甜點，都讓大人小孩吃得不亦樂乎！CP 值很高，非常推薦，可說是吃到飽的首選！餐廳的內裝以白色為基底，加上核桃木色的家具，帶有法式的高雅情調，也非常適合情侶約會用餐！

價格資訊

用餐時段 平日 假日
早餐  $620 $620
午餐 $1,020 $1,200
下午茶 $620 $720
晚餐 $1,120 $1,200 
店家資訊
地址:台北市中山北路二段 37-1 號
電話:02-25423266
限時吃到飽優惠：

Nagomi和食饗宴

圖片授權:IG@cfloaorda

如果想試試比較不一樣的吃到飽，那很推薦欣葉集團的和食料理饗宴Nagomi，這間2022年春天新開幕的日式料理，讓吃到飽也能吃的清爽無負擔。在眾多品項中，網友最推薦的就屬炙燒壽司，刺身新鮮、比目魚鰭邊肉油脂豐富，再來就是甜點區令人驚豔，泡芙餡料爆滿，還有飲料桌邊點、還有紅酒白酒喝到飽，讓你優雅品嘗和風美食。

價格資訊

用餐時段 平日 假日
午餐 $1,280 $1,480
晚餐 $1,580 $1,580 
店家資訊
地址:台北市大同區南京西路62號4樓
電話:02-25592258
限時吃到飽優惠：

台北吃到飽推薦｜ 500～1000元

◆台北凱撒大飯店：Checkers 自助餐廳

照片來源: 台北凱撒大飯店

位於台北車站正對面的台北凱撒大飯店，其自助餐廳「Checkers」除了提供台灣人喜愛的台式、日式、美式料理外，更集結全世界不同的料理設計與手法，希望讓來消費的客人可以吃到更道地的異國美食，料理主要分成義式料理、日式壽司、中式料理、鮮蔬沙拉、四季鮮果，手工甜點區等，還有更多豐盛美食都等著消費者來品嘗。

價格資訊

用餐時段 平日 假日
早餐  $550 $550
午餐 $780 $980
下午茶  $580 $580
晚餐  $920 $980 
店家資訊
地址:台北中正區忠孝西路一段 38 號 2F
電話:02-2311 5150 轉 2237
限時吃到飽優惠：

◆台北成旅晶贊飯店：柏克菲餐廳

照片來源: 成旅晶贊飯店‧台北蘆洲

位於成旅晶贊飯店的「柏克菲餐廳」是蘆洲最受歡迎飯店吃到飽，飯店推出的自助餐為半自助式，每人一份主餐加上自助吧、甜點吧和飲料吧無限享用，主餐部分可選擇義大利麵或是排餐，不論是香料烤春雞，還是香煎菲力牛排都受到饕客們喜愛。

價格資訊

用餐時段
午餐  $390-$780 (依主餐變動)
下午茶 $290 起
晚餐  $390-$780 (依主餐變動) 
店家資訊
地址:新北市蘆洲區中山一路 8 號 6F
電話:02-22855799
限時吃到飽優惠：

◆饗食天堂

照片來源: @jia_0623_

說到吃到飽的 Buffet 品牌，相信很多人第一直覺想到的便是「饗食天堂」，全台有10家分店的「饗食天堂」，是國內數一數二規模大、口碑俱佳的吃到飽餐廳，北部的話在信義、大直、京站皆有分店，料理選用各國新鮮食材，每日午晚餐時段，還有職人廚師現場製作日本料理，給來用餐的客人擁有視覺與味覺的雙重享受。

 

價格資訊

用餐時段

平日 假日 午餐  $798 $898 下午茶  $698 $798 晚餐  $898 $998 
店家資訊
地址:台北市信義區松壽路 12 號 (ATT 4 FUN 6F)
電話:02-77375889
限時吃到飽優惠：

台北吃到飽推薦｜ 500元以下

◆串家物語

照片來源: @fanashia_food_eat_

來自日本大阪的人氣串烤餐廳「串家物語」自開店以來人氣不斷，串家物語的特色就是能夠DIY裹粉油炸30種以上串烤炸物，限時90分鐘無限續點，店內座位經常大爆滿，建議事先訂位以免撲空，品項光是蔬菜就有地瓜、杏鮑菇、秋葵等數種品項，肉類及海鮮類任你挑，再沾取適量粉漿及麵包粉下鍋油炸，每桌都有獨立油鍋因此十分安全，很適合親子一起同樂，自助吧區還可以裝咖哩醬、玉米濃湯、可樂餅、日式炒麵等，最後甜點再來個清爽解暑的牛奶霜淇淋及鯛魚燒等，完美結束這一餐。

價格資訊

用餐時段 平日 假日
午餐 $490 $590
晚餐 $590 $590 
店家資訊
地址:新北市板橋區中山路一段152號11F
電話:02-29512167
限時吃到飽優惠：

◆大味王燒烤火鍋吃到飽

照片來源: @yuno05199

台北平價吃到飽霸主「大味王燒烤火鍋吃到飽」！位於西門萬大路附近的大味王燒烤火鍋吃到飽，一直以來都廣受好評，雖然沒有華麗的店內外觀，但提供超多菜色讓你無限吃到飽，價格也非常親民，甚至不收服務費，也難怪讓這家店人氣不斷暴增！

價格資訊

用餐時段 平日 假日
全日 $199 $250 
店家資訊
地址:台北市萬華區萬大路190號
電話:02-23379203

◆梅江韓國銅盤烤肉

照片來源: @ninadiary_

喜愛韓式料理的快看過來！老字號韓式吃到飽餐廳「梅江韓國烤肉」，不僅料理道地、CP值也超高，因此成為不少學生族群的口袋名單，平日用餐最低只要300元，加上12種韓式小菜無限續盤，除了最有名的韓式泡菜還有多種醃漬醬菜任你選！店內用餐環境不大，若是想去建議提早預約訂位。

價格資訊

用餐時段 平日 假日
午餐 $300 $350
晚餐 $350 $350 
店家資訊
地址:台北市中正區思源街10號
電話:02-23644785

阿豬媽韓式烤肉吃到飽西門店

圖片授權：IG@shiny.lu

在全台已有多間分店的「阿豬媽」，想吃韓式美食的你千萬不能錯過，尤其下午４點半前入場只要４７９元，超優惠價錢，實在讓人願意為了吃而請特休提早下班哪！就算是晚上入場，加上服務費還是６００元有找，是韓式烤肉的高ＣＰ值選擇。

價格資訊

用餐時段 平日 假日
午餐 $479 $539
晚餐 $539 $539 
店家資訊
地址:台北市萬華區西寧南路123號4樓
電話:02-23310511

 

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