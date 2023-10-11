台中烏日美食推薦-阿月豆花店，位於傳統市場中的在地老店，古早味黑糖冰沙、粉圓冰非常受人歡迎，這樣的古早味晚來就吃不到!!

傳統市場其實是一個藏龍臥虎的地方，

很多古早味、在地美食就是要往市場裡找，

這一次來烏日一日遊，

第一站就是市場老店-阿月豆花店，

不到11點就賣光光了，

跟我們一樣買到最後幾碗的朋友都直呼幸運阿!!

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台中烏日美食 阿月豆花店 位置

阿月豆花店位於烏日公有市場中，

由烏日火車站步行2分鐘，

台中捷運烏日站步行7分鐘，

就可以到達。

一整排都是美食讓人眼花撩亂，

看到滿滿的人潮，

就知道阿月豆花店到了!!

台中烏日美食 阿月豆花店 菜單

阿月豆花早期由攤車後來成為市場的固定攤位，

看其他朋友分享也是在地近50年的老店了。

餐點品項簡單，

有綜合豆花、粉圓冰、粉圓湯，

通通都是$50有找，

真的是銅板價美食阿~

我們來的時候已經是十點多的時間，

來吃豆花、粉圓冰的客人還是不間斷，

所以店家挖冰、打包的手始終沒停過。

招牌的豆花也非常的搶手。

台中烏日美食 阿月豆花店 粉圓冰

很多人都大讚阿月的黑糖冰沙，

香氣宜人，

自然的甜味和適中的甜度，

好吃又消暑。

冰鎮過的粉圓QQ彈彈，

口感很讚的。

台中烏日美食 阿月豆花店 綜合豆花

冰的綜合豆花就很像粉圓冰的升級版，

多了滑嫩的豆花、花生，

再覆蓋上滿滿的黑糖冰沙，

份量上真的給的不手軟。

華嫩嫩的豆花，

搭配上有脆度花生跟Q彈粉圓，

一口下去就是滿滿的幸福感，

這麼熱的天，

真的一定要來一碗!!

才坐下沒多久就看到店家掛上「售完」的牌子，

跟我們一樣買到最後幾碗的朋友直呼幸運，

也有不少晚來的扼腕今天與好吃的豆花、粉圓冰錯過了，

總之想吃早點來就對了啦!!!

台中烏日美食 阿月豆花店 店家資訊

營業時間:07:30-售完為止

公休日:每周一

地址:台中市烏日區中山路二段市場巷

【本文為自行消費後之心得，內文純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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