新竹城隍廟口前的西大發城隍包， 新竹伴手禮推薦 ，來到新竹城隍廟必吃的排隊美食。西大發城隍包據說是神明指示的口味，才命名為城隍包。另外還研發出超過20種口味的包子，甜的鹹的都有，看到門口大排長龍的隊伍，總覺得來到這裡不買一下真的不行哈哈~

西大發

地址:新竹市北區長安街3號

電話:03-525-9115

時間:08:30~21:00

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西大發城隍包就在城隍廟口對面，這裡集結了不少小吃，可以先逛逛吃美食，最後一站再到西大發買伴手禮

店面位置顯眼，從對面就已經看到滿滿的排隊人潮，也有不少外地人專程來買他們家的包子呢

店家主打招牌爆漿城隍包，此外還研發出二十幾種創意口味的包子，鹹甜口味都有，買10顆還送6顆幾乎大家都一大包一大包的在買

包子口味選擇真的很多，可以多買幾顆回家吃，有販售熱的可以即食，也有販售冷凍包子回家保存想吃就有

經典的招牌肉包豬五花跟梅花肉比例搭配，紮實有嚼勁很多人都很愛吃，其他甜的口味像是珍珠奶茶、紅豆麻糬系列也都很熱賣，很少吃到包甜餡的包子，決定買幾個試試看~

一整層推車滿滿的肉包出爐真的很壯觀阿，一天都能賣出幾萬顆包子真的很厲害

來城隍廟這裡已經吃了不少小吃，肚子有點飽了，我們買了冷凍包子回家加熱在吃

先來開箱幾個比較經典好吃的口味來跟大家分享，在家裡我是用電鍋下去蒸，大概半杯水等跳起來再悶個5~10分鐘就可以吃囉

爆漿城隍包是店家招牌，配方也是神明指示要吃的這種口味才命名，選用台灣豬五花跟梅花肉部位先炒過在用獨家秘方滷汁下去熬煮入味，味道挺香的。加上他們家包子皮Q又軟綿，搭配鹹香肉餡會讓人一口接一口。

剝皮辣椒肉包這個口味我真的比較少吃到，滿特別的，一樣是紮實口感肉餡，味道微辣但一樣很香，長輩也很喜歡。

爆漿珍珠奶茶包也是店家相當熱賣的創意口味，包子外皮帶點黑糖的風味，一撕開裏頭是滿滿的珍珠奶茶醬，甜而不膩又多了珍珠Q軟嚼勁口感，我個人覺得滿不錯吃的，分享給大家

店家資訊

西大發

地址:新竹市北區長安街3號

電話:03-525-9115

時間:08:30~21:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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