石憶食鍋推出超浮誇的海陸火鍋了

不只需要兩個人才抬得動海鮮大船，還需要出動兩個爐子才能烹煮！

10人一起吃火鍋，比只吃一鍋的圍爐更像圍爐的氛圍

8+9超浮誇海鮮大船火鍋10人份 8899元，有龍蝦、斑節蝦、生蠔、花枝、干貝等10種季節海鮮組成的海鮮船~

加上霜降牛、雪花牛、活菌豬、櫻桃鴨、無骨雞腿肉5大盤肉品

如此浮誇的鍋物到底是什麼樣的體驗呢？快跟著小米一起去看看吧。

優惠活動

九月優惠：

1.當月壽星打卡及@3個朋友送蛤蠣51粒！(一桌限一份)

2.所有客人只要消費滿3000以上全面九折！

石憶食鍋一訪食記參考：

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👉石憶食鍋位置及停車方式

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石憶食鍋就在以前小蒙牛的位置，對面就有收費停車場，走遠一點點還有兩個停車場，對開車的朋友來說很方便

老顧客們應該認得老闆吧XD

👉石憶食鍋環境介紹

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用餐空間很寬敞，可以容納人數超多，團體活動或公司要包場也可以啦

有圓桌或方桌，用餐人數1至8人都有合適的桌椅~

復古的氛圍，加上古法熬煮的湯底、高品質的肉品及海鮮，絕對能拾起你古早味的美食回憶

復古的窗花背景很適合拍IG照唷！

店家真的很用心，特別去找了許多阿公、阿嬤年代的物品裝飾，用餐之餘還可以來這邊懷舊一下

這裡有復古電玩機台，提供給客人免費打電動，大人跟小朋友都可以玩得很嗨

餐具、調味料就自行取用囉~

調味料選擇性更多了，新增松露鹽、辣椒蝦醬、 檸檬辣椒醬等各國特色醬料，讓小米再次佩服老闆的用心

內用消費的朋友，飲品、冰沙、冰淇淋都是吃到飽！

知名814大同冰店的古早味冰棒及阿奇儂巧克力雪糕可以吃爽爽喔

阿奇儂巧克力雪糕小米很喜歡，有牛奶香又有巧克力甜~

王子麵、意麵等副食也是吃到飽，來到這邊絕對可以吃飽飽喔

👉石憶食鍋菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

湯底共有10種可以選擇，搭配各式海鮮、肉品及火鍋食材。

人多的話建議可以點一斤肉，比較划算外，也吃的比較爽

古早味石頭鍋是人氣鍋底，店員使用大炒鍋將乾魷魚、洋蔥等配料拌炒，最後倒入高湯熬煮而成~

後方的大冰櫃，有各式蔬菜、火鍋料可以自行取用

不同的形狀的盤子，價格也有所不同，大家可以抬頭往上看就可以比對了，請小心手滑

現在平日午餐有提供個人鍋，選擇性又更豐富了

👉石憶食鍋用餐心得分享

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來開動吧！

今天我們一行人享用超浮誇的海鮮大船，最後飽到差點走不動了 XD

海陸火鍋10人份 8899元，這是8+9的代表嗎？ (謎之聲:小米你想太多了)

有龍蝦、斑節蝦、生蠔、花枝、干貝、象拔蚌、草蝦、蛤蠣等10種季節海鮮，加上霜降牛、雪花牛、活菌豬、櫻桃鴨、無骨雞腿肉5大盤肉品

今天跟好友們一起來吃，10人可以吃飽回家呢~

店家會先給客人拍好照，再開始加入高湯烹煮喔。

店家使用特製的長方形鍋子，人多的時候很方便大家取用食材，比起圓形的鍋子更有圍爐的感覺喔

龍蝦有濃郁的蝦膏，看起來很誘人

海鮮船另有數種季節海鮮，像是斑節蝦、生蠔、花枝、干貝、象拔蚌、草蝦、蛤蠣等等，海鮮控可不容錯過

海鮮加上底部滿滿的蔬菜熬煮而成濃郁的鮮甜湯頭，每一滴都是精華，千萬不能浪費 XD

龍蝦煮熟後還是保留完整的蝦膏~

雖然是生凍龍蝦，吃起來並不會粉，有鮮甜彈牙的口感，加上濃郁甜美的蝦膏，真的超過癮的

鍋底的冬粉吸附了湯頭的精華，涮嘴順口，可以增添飽足感~

加上鮮美的海鮮和湯頭，真的超補的，每個人回家都可以嘿嘿嘿

(謎之聲:不要把其他人帶壞好嗎)

斑節蝦Size不小喔！經由小彤的手測量，至少比平均尺寸15公分還長

肉質紮實彈牙。

如此豐富的海鮮，真的讓我們一行人吃的很滿足，海鮮控一定要來享用浮誇的火鍋喔

對了，還有我喜歡的象拔蚌呢~

另有5大盤肉品可以讓大家吃個過癮

石憶雪花牛油花很漂亮，口感軟嫩又有肉甜味。

石憶霜降牛涮3-5秒帶粉嫩色澤就有軟嫩的口感唷~

不吃牛的朋友，可以更換成其他肉品

不吃牛的朋友可以選櫻桃鴨。

無骨雞腿肉吸飽湯頭精華後，鮮嫩又甜美

石憶嫩嫩活菌豬的肉甜味也挺不錯的~

其他可以加價選購火鍋配料選擇性也很豐富，這是店家的隱藏版-土雞佛，要另外詢問店家今天有沒有提供喔

恰吉說土雞佛真的超讚 XD

特別的飲品也不容錯過，有月野兔氣泡飲耶！(謎之聲:小米你透露你的年紀了 )

還有王老吉涼茶可以消暑、解渴。

最後小米告訴大家隱藏版冰淇淋吃法，醬料檯上藏有巧克力，大家可以自行加在冰淇淋上，有貴婦級的享受喔！

以下是小米之前吃過的火鍋料推薦給大家！

特別推薦牛肉丸(129元)，不僅有爆汁口感，裡面還有牛筋的Q彈呢

爆汁的口感真的很爽！

芋頭丸(69元)，裡面有芋頭的顆粒感，個人蠻愛的唷

阿嬤手工蛋餃(109元)，裡面包肉肉的內餡超多，有蛋香又有嫩肉的口感很不錯～

蝦漿(69元)是必點的！裡面還真的很有料唷～

麻辣鴨血豆腐(88元)也是必點的，軟嫩入味，一口咬下還有爆汁的口感~

以上是我們的心得分享，石憶食鍋老闆不斷創新，從古早味石頭鍋、鴛鴦石頭火鍋、888元綜合海鮮鍋，到8899元超浮誇的海陸鍋，不僅讓我們大開眼界，也讓我們很有圍爐團圓的氣氛喔

👉石憶食鍋營業時間地址

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🌟店家資訊：石憶食鍋

🏠地址：新竹市東區忠孝路51號1樓

☎電話：03 515 3785

⏰營業時間：平日11:30-14:30,17:00-23:00,假日11:00-24:00

➡️1成清潔費/可刷卡/有兒童座椅

粉絲團：石憶食鍋

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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