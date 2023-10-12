身為Vegan（純素主義者）的你，來到南投不知道要如何選擇蔬食餐廳嗎？小編精選了南投市、草屯、埔里、魚池的蔬食餐廳，從超佛心、吃粗飽的小吃店，到精緻、優雅的聚餐聚會餐廳、藝術景觀餐廳，一次幫你整理好南投蔬食餐廳推薦。連肉食主義者都愛上的南投蔬食餐廳有哪些？一起來看看！

重點整理： Toggle

南投蔬食餐廳推薦｜簡介

台灣人吃素的人口與全球其他地區相比，可說是數一數二的多。除了五辛素之外，近期蔬食意識的抬頭，也使得台灣的純素者越來越多，讓台灣的素食餐廳的選擇也越來越多元化，純素/全素、蛋奶素等，不僅選擇多、品項多，也漸漸顛覆了素食只能與宗教結合、素食餐點都是素料等傳統印象，而宗教廟宇匯集的南投埔里，更有許多蔬食餐廳榮獲綠蔬食評鑑二星、一星及推薦，小編整理近40間不可錯過的南投蔬食料理，快放進你的南投美食名單吧！

南投蔬食餐廳推薦｜埔里蔬食餐廳

一碗食舖

綠蔬食評鑑指南｜2星餐廳

隱藏在埔里籃城社區巷弄的「一碗食舖 Vegan Bowl」，主打全植物民家料理，一個禮拜只開四天，座位不多，每天的餐點也是限量的，建議要預約才不會撲空！九月菜單有季節小食、食堂味噌湯、夏日野菜沙拉、一碗懷念米食《來了就知道》等，都是使用友善土地的耕種米、當令蔬菜，精心的擺盤不輸米其林餐廳，老闆也會一一講解介紹，可以細細嚐到食物的原味和老闆的用心。

貓居蔬食

綠蔬食評鑑指南｜1星餐廳

看到門口的貓咪看板，就知道到達貓居蔬食了！貓居蔬食主打紅茶蔬食料理，老闆本身是茶農 ，將紅茶結合在地友善小農食材，茶炊飯、茶燒麵、山賊湯咖哩（週五限定）、黯然消魂麵（六日一限定）、生乳酪都是店內招牌，每份餐點會附上一杯熱紅茶，除了獨立品嚐之外，老闆也推薦加到湯麵裡，會別有風味，讓人驚艷，店裡也能看到很多貓咪圖案佈置，而且也和旅外藝術家合作，不定時推出拓印、畫展、手繪創作的美學活動！

阿深越南素食

綠蔬食評鑑指南｜1星餐廳

由越南老闆開的阿深素食，是埔里人的口袋名店，被網友喻為埔里最好吃越南素食，餐點選擇多樣，有越南河粉、米線、青木瓜絲、法國麵包等，招牌的法國麵包夾入素肉、新鮮生菜、蘿蔔絲、小黃瓜、九層塔，一口塞進嘴巴超滿足；清爽的春捲裡加進薄荷葉、越南香菜，吃完帶有微微麻辣，淋上越南料理不可或缺的素魚露，層次變化十足。飯後也別忘了來一份越南甜點，做一個完美的ending。

圈圈大鼓餅

綠蔬食評鑑指南｜推薦

埔里銅板美食圈圈大鼓餅，其實就是車輪餅，口味有甜有鹹，基本的奶油、紅豆、高麗菜之外，還有很特別的麻糬、酸菜花生、玉米杏鮑菇等，不定時也會推出新口味，可以碰碰運氣。大鼓餅薄脆的外皮加進滿滿的餡料，經典的奶油口味濃郁醇厚，熬煮到沙沙綿密的紅豆跟芋頭，一口咬下直接爆漿。酸菜花生吃起來很像割包，吃起來意外地搭！

雪花素食

綠蔬食評鑑指南｜推薦

老字號的雪花素食是許多埔里人從小吃到大的回憶，每到用餐時間總是高朋滿座，臭豆腐一定要點，微酥不刮口配上清脆的泡菜超級開胃，還有高麗菜捲也是招牌，料多又爽口，麻醬乾麵香氣十足，加上自製辣椒醬更涮嘴，店內還有三色豆花，有雞蛋、鮮奶跟巧克力口味，口感不太像一般傳統豆花，比較像是布丁，配上懷舊甜湯，冰冰涼涼很消暑，

結夏蔬食

位於巷弄旁的結夏蔬食，一樓是餐廳，樓上則是民宿，供應巴西蘑菇湯麵、素牛腩紅燒麵、玉筍缽飯、翡翠大蒸餃等餐點。玉筍缽飯是店內的招牌，滿滿一碗有豐富的蔬菜、自製的素肉燥，食材配色豐富，色香味俱全；巴西蘑菇湯湯頭清澈，喝的到蔬菜的甜味。除了餐點之外，還有冷凍包可以購買，讓你在家也能回味結夏蔬食的好味道！

東朋蔬食

東朋蔬食走清淡養生路線，菜單也很簡單，有炸醬麵、古早麵、什錦羹、素魯飯等，其中最受歡迎的就是炸醬麵，由老闆獨特調製的拌醬，加上手工麵條，QQ彈牙帶點小辣很開胃，如果喜歡吃辣的話，千萬不要錯過自製辣椒醬，完全提升一個層次，每天也會提供不同的時蔬湯，湯頭用蔬菜熬煮而成，一點都不馬虎，一張一百元就能解決一餐！

雅池園

在埔里郊區的雅池園，有著寬敞的環境，充滿禪意與日式的空間，給人一種放鬆舒服的氛圍，店裡頭還有很多隻貓，幸運的話還能跟貓咪一起用餐。雅池園的餐點以套餐、火鍋為主，使用藥膳、五行等做為料理搭配，像是十全藥膳、何首烏五行養生鍋等，也有薑辣番茄味噌、南瓜豆漿鍋等特別湯頭，口味少鹽少油，配上來自大埔里地區的新鮮蔬果，吃得到蔬果的天然甜味，健康又養生，餐點與用餐環境都很不錯。

鬍丘

從台中搬回埔里的鬍丘，店裡充滿著老闆的攝影作品，鬍丘有販賣主食、點心和咖啡等，嚴選無毒蔬菜、有機茶葉、直接貿易咖啡，而且每周菜單都會不一樣，讓人期待每一次的驚喜！這周的主食有巫婆醬燒拌飯，巫婆醬是闆媽的特調醬料，至於是什麼味道就等大家去品嘗啦！另外，鬍丘店內座位只有8個位子，推薦大家先私訊預約，以免撲空。

田心心素蔬食餐坊

位於小巷子裡的田心心蔬食餐坊，提供奶素跟全素的異國餐點，有義大利麵、燉飯、韓式石頭鍋粑飯、火鍋、薄餅、飲品等，招牌的鍋粑飯放上滿滿蔬菜，辣醬的香氣配上焦脆的鍋粑；青醬酸辣義大利麵，濃郁的青醬帶一點酸辣，融合在一起意外地解膩，還有芋泥起士烤餅也是必點之一，滿滿的芋泥絕對讓芋泥控超滿足。

綠光森林蔬食坊

從早上就開門的綠光森林蔬食坊，早餐時段提供各種水果三明治、捲餅等，清爽的水果三明治用料實在，還有超香醇的南瓜濃湯可以喝，很適合帶去上班上課！午餐晚餐以火鍋跟焗烤飯為主，光是火鍋就有14種湯頭，從麻辣鍋、牛奶鍋到老薑麻油鍋、芋頭牛奶鍋，還有自助吧的爆米花、冬粉、王子麵可以取用，很適合和三五好友一起聚餐！

樂川茶食

隱身於埔里巷弄的樂川茶食，一樓是中藥行，二樓則是素食餐廳，保留老屋的原貌，把空間點綴懷舊風，充滿溫馨感。餐點有中式的藥膳湯、三杯猴頭菇，泰式的春雨、打拋珠，日式的蕎麥沾麵、拉麵等選擇，使用在地食材，餐點皆為全素，不使用奶、蛋及五辛，吃飽後也可以到樓下品嘗八角拿鐵、青花椒拿鐵等創意漢方咖啡，體驗獨特的全新風味！

瑤天閣茶食堂

位於信義路上的瑤天閣蔬食坊，菜色十分豐富，光是菜單就有超過40樣，有簡餐、麵食、粥，還有厚片吐司跟炸物小點，選擇超多，不管是正餐或是下午茶都很適合來！松露猴菇炒飯、泡菜炒年糕、辣八寶醬乾拌麵等都是網友推薦的品項，再來上一杯酸酸甜甜的仲夏鮮果茶，而且瑤天閣食材是嚴選大豆蛋白，炸油也是每天更換，讓消費者能吃得安心又健康。

SUN蔬食素食早午餐

同樣位於信義路上的SUN蔬食早午餐，有漢堡、吐司、厚片、沙拉品項，手工製作的素排和特製醬汁，像是蜂蜜芥末藍帶起司堡、茄汁日式起司可樂餅以及BBQ咖哩酥菇排都是推薦菜單，除了漢堡之外，也可選擇搭配可頌堡、華爾滋堡、丹麥堡或吐司，還可以加價升級套餐享用脆薯、沙拉與紅茶，給你一早滿滿的活力。

無所從來蔬食文創館

無所從來蔬食文創館，從建築就很特別，使用環保護生創意發明的綠建築，佔地2000平方公尺，用餐環境乾淨舒服，是一間親子友善無障礙蔬食餐廳。三道式的無菜單簡餐主餐使用埔里在地食材結合外國菜色，像是義式頂級牛肝菌野菇燉飯、中式鮮蔬五榖米什錦炒飯、番茄水牛乳酪水管麵以及埔里燉飯都非常值得品嘗！

吐司一品

靠近埔里榮總醫院旁的吐司一品，有著不輸民宿的優美環境，窗外看出去就是山嵐繚繞，店裡飄散著麵包和咖啡的香氣，現點現做的健康輕食，未來漢堡、塔塔茄排漢堡都很好吃，而且吐司、麵包都是自家烘培，再來一杯現沖的咖啡，度過一個超Chill的早晨。除了早餐之外也有販賣簡餐、窯烤披薩跟小點心，超適合約三五好友聚會，絕對要加進口袋名單！

田都蔬食

田都蔬食供應鍋物、義大利麵等料理，有蔬香麻辣、味噌、檸檬香茅、泰式酸辣等鍋底，都是由8種蔬菜熬煮而成的，附上黑米飯、飲品超滿足，而且餐點的食材都很用心，蔬菜類是自家的有機農場栽種的，從火鍋湯底、沾醬也是自製調配的；還有松露蘑菇拌飯也是超多人推薦的，濃郁的松露香氣十足，吃起來清爽不膩，喜歡松露的老饕千萬不要錯過！

二姐的店 養生素食

位於中山路上的二姐的店養生素食，菜單選擇很多元，紅燒麵、梅干素肉飯、甜菜根炒飯都是人氣招牌，二姐的湯頭都是將食材的自然鮮甜慢慢熬進湯頭裡，喝起來營養又不負擔，還有涼拌類的小菜也很多人推薦，像是醋溜馬鈴薯、蘿蔔泡菜，酸甜的滋味很開胃，感覺可以多吃兩碗！

Teage一頁茶傳習所

位於日月潭和菓森林紅茶莊園二樓的Teage一頁茶傳習所，主打紅茶創新，有單品茶、調飲等，最特別的是有不同風味的選味茶可以品茶，「風味六品」有阿薩姆、瓔珞、紅寶石、祖母綠、紅玉、紅韻一次淺嚐6種台灣紅茶，還有紅茶鬆餅、豆干、茶葉蛋等小點心，可愛的貓掌蛋糕很適合拍照，一杯茶、一份點心，度過一個悠哉的午後時光吧！

白鹿窯木燒麵包

位於日月潭的白鹿窯木燒麵包，擁有全國最大的柴燒白窯，使用龍眼木以及荔枝葉柴燒增添香氣，白鹿窯餐點以蔬食為主，招牌的手工披薩有甜有鹹，滿滿的餡料加上烤得恰好的餅皮，熱的時候吃起司還會牽絲，還有各種木燒麵包，剛出爐的麵包酥酥脆脆，柴香十足，如果想一次吃到多種口味可以點麵包拼盤，不論是當早餐或是下午茶都超搭的啦！除了餐點之外，白鹿窯也有DIY活動可以參加，一邊看著日月潭美景一邊吃美食，超級療癒！

阿芬素食館

阿芬素食館以簡單的家常素食為主，每到用餐時間可是人潮滿滿，有鹹粥、筒仔米糕、陽春麵、便當、滷菜等家常料理，點一碗簡單的乾麵切滷味，配上一碗清爽的藥膳湯，簡單就能解決一餐，價格親民份量十足，CP值超高！敢吃辣的人不能錯過老闆自製的辣椒醬，很辣很帶勁建議酌量使用，加進麻醬麵裡很提味！

坐忘松云

環境超美的坐忘松云，座落在日月潭露營區附近，由貨櫃屋改裝而成的空間，使用大片落地窗，不遮擋窗外的自然美景，超Chill，而且寵物友善，可以帶家裡毛小孩一起出遊，有機會還能遇見可愛的狗店長。坐忘松云供應蔬食pizza、輕食、飲料及炸物甜點，由回國的藍帶冠軍師主廚操刀，把新鮮食材變成一道道的美食，還有園區種植的各式香料，從用料到擺設都讓人感受到用心！

山湖餐廳

在水社碼頭附近的山湖餐廳是間超過40年的老店，有以熱炒、山產等多種風味料理多種合菜組合，也有提供素食料理，從小人數到大家族用餐都能滿足。炒飯、半天筍、刺蔥烘蛋都是必點，一上桌馬上清盤，簡單的家常菜美味程度不減，用料新鮮實在，而且老闆很親切友善，下次來日月潭玩，不妨來山湖餐廳解決一餐！

明雅小棧

明雅小棧是一間隱藏在巷弄的蔬食餐廳，平時只開午餐時間，晚餐與假日都要先預約，菜單料理豐富多元，有米、麵食、鍋物等，還有合菜可以選擇，選用當地食材以及自家生產的有機蔬菜，簡單的調味帶出蔬菜的清甜，色香味俱全，而且提供的紅茶也是使用小農種植的魚池有機紅茶，讓人想一去再去。

魚光窯烤麵包

每天現做出爐的魚光窯烤麵包，有六款口味：紅茶堅果、蒜辣乳酪、酒釀桂圓、香草橄欖、綜合果香、全麥麵包可以選擇，而且從原料就很重本，使用鼎泰豐指定的麵粉，和天然法國老麵低溫發酵，無蛋奶油低糖少鹽，再加入一大把的果乾、堅果、乳酪丁、新鮮香草，麵包很有彈性，麥味隨著咀嚼慢慢充滿整個口腔，不論是買回去當早餐或點心都超適合！

南投蔬食餐廳推薦｜南投市蔬食餐廳

趙媽媽紅燒麵

位於市區的趙媽媽紅燒麵，供應簡單的飯麵水餃，招牌的紅燒麵，手工麵條的Q彈有勁，紅白蘿蔔跟各種蔬菜熬製的順口湯頭，再搭配上店家炒製的酸菜跟辣椒，會更好吃！還有香辣臭豆腐飯也是網友大推的品項，湯臭豆腐吸飽了蔬菜的湯頭，微微的麻辣香氣，讓人忍不住一口接一口！

滿濃素食鍋燒

滿濃素食鍋燒有鍋燒意麵、麵/湯類，還有招牌、當歸、番茄、牛奶、泡菜、麻油六種鍋底可選，堅持不使用化學添加物，以在地食材和友善環境的蔬食料理，而且湯頭都是每天使用新鮮蔬果熬煮而成的，把蔬菜自然的甜味慢慢熬進湯裡，放入紅蘿蔔、雲耳、豆腐、豆包、南瓜、蒟蒻、時令蔬菜跟雞蛋，小小一碗卻有大大的幸福感！

中興新村何媽鐵板餐

位於中興新村裡的何媽鐵板餐，素食的鐵板料理，有神戶厚素排、三杯鮮菇飯等，厚實的素排淋上濃郁的醬汁在鐵板上滋滋作響，醬料有黑胡椒、蘑菇、雙醬三種，旁邊還有鐵板麵、時蔬，一份就很有飽足感，另外，香椿抓餅、滷豆干、涼拌三絲也是很多人推薦的品項，素食跟葷食者都適合來吃。

天元素食

南投市的平價素食自助餐天元素食，菜色豐富多樣，每天提供超過20種的菜色，有炒蔬菜、破布子豆皮、醃製季節開胃小菜、滷苦瓜等，幸運的話還會碰上豆腐腦、炸麵粉球、蘿蔔糕、素肉粽等店家手工用心自製餐點。天元素食用秤重的方式計價，不管夾什麼菜色，都是均一價，價格很佛心，滿滿的一盒有時候100元不到，CP值很高！

珍美味自助餐素食

南投市高CP值自助餐再加一！這家珍美味自助餐素食只賣中午時段，每天提供超過50種菜色可選，食材皆是精挑細選，衛生把關嚴格，炒蒸滷炸涼拌，想吃什麼應有盡有，擺滿整個檯面的美味菜色，讓人食指大動！一樣是採用秤重計價的，每天會提供兩桶熱湯，料多又實在。

朝夕香廚素食‧早午餐

南投的在地老店朝夕香廚素食早午餐，簡單的招牌炒麵、米粉、烏龍麵，是許多人一天的體力來源，而且超便宜的銅板價，便宜就能吃很飽。也不能錯過老闆的手工香酥捲，炸的酥脆的外皮包著清脆的蔬菜捲很涮嘴，還有自製的香椿辣醬，香椿香氣撲鼻，辣味點綴在餐點中，把美味程度提升到另一個層次。

劉爸爸水煎包

位於南投市的劉爸爸水煎包，每天從五點就開始營業，是許多人上班上學的好夥伴，有高麗菜水煎包、炒麵、紅茶、奶茶、豆漿、大補湯，招牌的高麗菜水煎包，皮薄餡多，一口咬下高麗菜的清甜跟脆度直接迸出，與柔軟的麵皮互相融合，有不同的口感變化，除了吃得到內餡的自然甘甜，劉爸爸也撒了一點胡椒粉，香氣十足又開胃。

阿銤族素食

位於南投署立醫院對面的阿銤族素食，菜色很豐富，有飯、麵、炒飯、簡餐等類別，還有自助餐的菜可以夾，其中最推的就是炒飯，有咖哩、茄汁、泡菜跟甜不辣炒飯，炒得粒粒分明的飯粒，吃得到鍋氣，分量便宜又大碗，還有外面比較少看到的素蚵仔煎，絕對值得一嚐。

凈悅蔬食

這間凈悅蔬食生意超好，11點開賣有時候12點就已經快被夾完了，乾淨美味的蔬食餐點以當令蔬菜為主，用不同的料理方式處理，吃起來營養均衡，而且店內還有提供湯品，而且連湯都不馬虎，不知道吃什麼的話可以去試試看！

南投蔬食餐廳推薦｜草屯蔬食餐廳

善緣齋素食館

位於太平路上的善緣齋素食館，空間寬敞還有停車場，磚牆跟木質屏風裝潢的古色古香，聽說用餐時間很容易客滿。善緣齋的餐點很豐富，有主廚推薦的鐵板素蚵仔煎、鐵板素牛排，排餐扎實，蔬菜的清甜配上黑胡椒香氣很涮嘴，除此之外還有韓式石鍋拌飯、日式蓋飯、火鍋等料理，而且內用有白鶴靈芝茶和紅茶免費喝！

百珍齋素食館素拾素食

位於草屯的百珍齋素食館，是一間素食自助餐，到了用餐時間人潮多，菜色選擇多色香味俱全，可以吃到不少當季食蔬，有塔香茄子、炸地瓜、苜蓿芽卷，還有香椿炒飯、炒冬粉、壽司等每樣都好吃，也有不少素料可以選擇，價錢是用秤重的，可以各夾一點一次就能吃到多種料理！

南投景點 主題旅遊 竹山景點

埔里景點

集集景點

清境景點

草屯景點

太極美地

日月潭景點 南投觀光工廠

南投親子景點

南投樂園推薦

南投廟宇推薦

南投賞花景點

南投步道推薦

南投夜景推薦

南投美食｜南投伴手禮｜南投甜點｜

南投夜市｜南投咖啡廳｜南投蔬食｜

景觀餐廳｜南投吃到飽｜南投農產｜

埔里美食｜集集線美食｜清境美食｜

南投住宿｜日月潭住宿｜清境住宿｜

南投露營｜日月潭露營｜清境露營｜

南投秘境推薦

武界部落｜忘憂森林