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宜蘭三星鄉美食以三星蔥、卜肉聞名全國各地。三星鄉熱景點有 長埤湖精靈村、復古車站小火車、清水地熱公園溫泉煮蛋、餵鹿採蔥、巨大洛克馬、好吃蘭陽冰棒院長冰、甜點下午茶 ，整理好 三星鄉一日遊 行程可以這樣玩，通通在這一篇，好玩又好吃一次收集!

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三星鄉一日遊 行程推薦

▼三星鄉景點推薦，點入單篇詳細圖文介紹：

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三星鄉熱門景點推薦

長埤湖風景區｜精靈村

長埤湖風景區變身了!! 這裏一樣是不收門票的景區，環湖步道輕鬆又悠閒，但是「長埤湖精靈村-塩太郎的家」新增的和服租借、可愛動物區，入園當然還是要付費啦。不過，整體環境變的更舒適更好逛哦。來長埤湖還可以順道到清水地熱及太平山一帶遊玩！

天送埤車站｜天送埤森鐵文創園區

天送埤車站建於1921年，是運送太平山木材為主，也是全台碩果僅存的木造車站之一。知名愛情偶像劇「下一站‧幸福」的取景拍攝之地，至今更成為宜蘭三星鄉熱門的觀光景點之一。這裡可以搭小火車巡禮，還有好吃的小吃美食，別錯過喔！

搖搖洛克馬公園

童趣十足超巨大搖搖洛克馬，彷彿來到巨人國 洛克馬蹺蹺板、木製椅 拍照超萌 小孩放電好去處 ，站在洛克馬一旁好像來到小人國一樣呢。來這裏可以和一旁的三星青蔥文化館一起玩哦!

清水地熱公園｜溫泉煮蛋+免費泡腳 清水泉湯屋

清水地熱公園是宜蘭超人氣的旅遊景點，又多了全新的「清水泉湯屋」，而且這裏的溫泉會呈現如冰島藍湖般的夢幻顏色，相信一定會大受歡迎啊。當然囉，這裏還能煮蛋、煮玉米。現在可以泡湯加溫泉美食，真的太好玩了。

張美阿嬤農場

張美阿嬤農場的可愛笑笑羊來囉，「世界上最可愛的羊」它真的很溫馴而且療癒指數爆棚，農場現在有水豚君、小鹿斑比、水豚君、 梅花鹿、 草泥馬 、安哥拉巨兔，而且可以近距離接觸與觸摸，儼然成為宜蘭專屬「迷你動物園」了， 可愛萌到爆!!

詳細圖文：張美阿嬤農場

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

電話：0935 514 462 / 0977 333 484

營業時間：09:00–17:00

門票收費：全票200元(5歲以上)︰提供草葉+小點心五選一





宜蘭農場優惠套票















星寶鄉間小路體驗農場

這裡有可愛呆萌迷你驢，還有非常熱門的梅花鹿!!! 除此之外，咖啡廳也引進好吃的點心，網路爆紅的超人氣「奶酥人厚片」，甜點、咖啡、飲料!園區規畫的不錯，不論晴天雨天，都適合餵食觀看可愛小動物，一起來看看萌萌叫的史瑞克裏的迷你驢吧!!

詳細圖文：星寶鄉間小路農場

地址： 宜蘭縣三星鄉東興路 7-5 號

電話： 03-9895660

營業時間： 10：00~18：00

門票收費：全票200元(含一把牧草或草粒、50元抵用券)



益得畑の菓

益得畑の菓有簡單的庭園下午茶，也可以是旅途中的休息站的地方，這裡有3D彩繪牆、酥皮老爹、可愛公主蔥仔公仔打卡熱點，還有DIY手作教室、三星蔥冰淇淋、上將梨冰淇淋，下午茶伴手禮好玩好吃

詳細圖文：益得畑の菓

地址：宜蘭縣三星鄉大義村上將路三段 376 巷 25 號

電話： 03-989-8467

營業時間： 09 ： 00 ～ 18 ： 00

門票收費：免門票入館

陳定南紀念園區

陳定南先生拿著公事包坐在板凳上的模樣，這大概是我心中最貼近他為人的寫照。曾連任兩屆八年的宜蘭縣長，備受宜蘭鄉親們的愛戴，看著他的紀念銅像，想起他一生傲骨，讓民眾們相當敬佩更難以忘懷！

三星天送埤彩繪堤防

幸福候車站｜免費溫泉足湯

全國唯一最有温度的候車亭來囉，這裏有類似日本車站旁的足湯，讓你等公車兼泡腳，泡個足湯再上車，身心舒暢啊！

蔥仔寮體驗農場

這裡是很熱門的親子景點，在綠油油的稻田和蔥田裡，來當一日農夫真好玩，可以體驗拔蔥、洗蔥、蔥油餅DIY～親子活動怎能錯過！

安農溪泛舟



安農溪長約二十公里，年平均出水量每秒約二十立方公尺；泛舟路線由天山村下湖橋至張公圍親水公園，約十公里、約二小時，河道窄而寬；溪流湍急、刺激驚險，緩流礫灘、阡陌綠野，山花密道、鄉間人家……各因季節而呈現多樣化的特色。



地址：宜蘭市三星鄉三星路二段358號

電話：03-989-9453

營業時間：AM09：00-PM18：00

門票收費：800元/人

三星鄉美食小吃推薦

蘭陽冰棒｜院長冰

蘭陽冰棒～可愛公仔台電冰棒，花生口味院長冰甜中帶鹹的好味道，13種口味季節限量版水果冰~金棗、芒果、火龍果、鳳梨熱賣中，冰涼可口沁人心脾

詳細圖文：蘭陽冰棒

地址：宜蘭縣三星鄉三星路八段55巷7號

電話：03 989 1523

營業時間：09:00-17:30

白雪懷念清冰｜85年老店

這家已經八十五年歷史，隱身市場裏的白雪清冰店，可是當地有名的冰品老店哦!

詳細圖文：白雪懷念清冰

地址：宜蘭縣三星鄉中山路一段272號

電話： 03 989 3530

營業時間：08:300-20:00

三星阿婆蔥油餅

每當經過三星鄉最有名的卜肉店前，就不能忘這個小吃攤～三星阿婆蔥油餅。蔥油餅、鮮肉餅、冠軍小珊餅有麻糬和培根～超好吃，出來玩順便買個伴手禮回家，肚子餓時煎來吃真的很不錯！

三星羅家蔥捲餅

食尚玩家自由時報推薦，以捲餅的方式在三星蔥油餅的世界中可說是獨樹一格啊，餅是直接放在鐵板上，由鐵板下壓煎熱的，特色是不油膩，但更能品嚐到三星蔥的原味哦!

味珍香卜肉店 ｜80年老店

來到三星怎麼錯過有名的卜肉呢，用豬里肌裹上日式天婦羅用的麵糊油炸，外酥內軟的卜肉熱熱吃，再沾點胡椒鹽，真是美味啊!

詳細圖文：味珍香卜肉店

地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段305號

電話： 03 989 2960

營業時間：10:00–17:30 週二五公休日

阿川米糕魚丸米粉

三星美食可不少。像阿川米糕 魚丸米粉就是經營很久的在地美食！裡面大約40個座位，米糕、乾麵、魚丸米粉，都是簡單又好吃的美味，用餐時間人潮眾多，可能需要併桌用餐！

詳細圖文：阿川米糕 魚丸米粉

地址：宜蘭縣三星鄉中山路2-2號

電話：03 989 4204

營業時間：06：00-12：30

附近有三星公有停車場，可免費停車

烏龜島咖啡館

位於宜蘭冬山與三星附近的一家伴手禮店兼咖啡廳(離羅東很近)，絕美的特色建築，大片的玻璃璃窗，吸引了無數網美來拍照打卡。店裏的氣氛很休閒，重點是裏面竟有提供拍照的小道具，真的太妙了!!

祥發茶香煙燻滷味

這家位於宜蘭大同鄉的祥發茶香煙燻滷味，離三星鄉很近，是每次到玉蘭茶園看花賞景一定會來光顧的小店，帶有茶香的煙燻滷味真的是一大特色，近年來有媒體的加持，生意愈來愈好

露露咖啡 Lulü Coffee

露露咖啡 Lulü Coffee。質感爆棚的小姐姐必去咖啡廳，真的是可愛到不行！米白色的二棟矮房，在一個純樸的鄉鎮有點突兀。店家留了不少停車位，停車方便。

詳細圖文：露露咖啡

地址：宜蘭縣三星鄉三星路四段369號

電話：03 989 3088

營業時間：10:00–17:00。（週二公休• 週六、日及連假不接受訂位）

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