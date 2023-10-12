礁溪向來是北台灣著名的溫泉鄉,自從雪隧開通以後,從台北去礁溪旅遊更方便了

不塞車的話,不用一個小時就能抵達礁溪,到底來礁溪泡湯之外,還有什麼好吃好玩的?

我特地寫了20個礁溪溫泉旅館+景點+美食懶人包,方便大家來礁溪可以照著玩

不知是甚麼機緣巧合?這幾年跟礁溪緣分頗深,幾乎每年都會到礁溪拜訪

所以乾脆把去礁溪旅遊的心得整理成二天一夜的礁溪泡湯之旅懶人包

如果到礁溪不知要吃甚麼美食?還是該選哪一家溫泉旅館?這篇文章應該頗有參考價值

礁溪景點地圖

這張是從礁溪觀光旅遊網借來的礁溪景點地圖,很多主要景點都被列出來了

方便大家對礁溪的景點和交通距離有個大致概念

礁溪市區地圖

礁溪市區其實不大,點與點之間距離不遠,其實步行也蠻方便的

這張礁溪市區地圖就把我曾經到訪過的地點圈出來給大家看

照著這張地圖找市區的溫泉旅館或尋覓美食,應該不至於踩雷

礁溪住宿推薦

葛瑪蘭之星

2023年才開幕的葛瑪蘭之星是葛瑪蘭集團在礁溪的第三家飯店

一開幕就造成轟動,以星座為主題的房間,關燈後天花板還有浪漫的星空彩繪

設在頂樓的戶外溫泉區還能邊泡湯邊看夜景,難怪很多人都趨之若鶩😍

住宿價值: ★★★★☆

費用: 雙人房$3600起

詳細遊記👉[葛瑪蘭之星]

葛瑪蘭風呂

葛瑪蘭風呂是去年入住的,剛好要去礁溪採訪,無意中找到這家高CP值的旅館

不論是房價或者設施都符合我們需要,馬上就敲定入住✔️

最大特色是旅館外面的溫泉煮蛋區,只要入住葛瑪蘭旗下的飯店都能使用喔!

住宿價值: ★★★★

費用: 雙人房$2970起

詳細遊記👉[葛瑪蘭風呂]

品文旅

品文旅是雲朗觀光集團旗下的飯店之一,比較偏向中價位的商務型旅館

住宿提供氣泡水,但得拿著房間內的水壺自己去裝

五六日還有免費下午茶,雖然只有豆花和餅乾但不無小補

當初是買到雲朗好朋友專案,週五入住不含早餐2人才$1999,還給了四人房

住宿價值: ★★★★

費用: 雙人房$3099(不含早餐)$3899(含早餐)起

詳細遊記👉[品文旅]

中天溫泉度假飯店

中天溫泉度假飯店我是剛開幕那年就搶到一泊二食$4000的旅展價

飯店房間走豪宅風,住起來很宿悉,二樓的樂沛餐廳也好吃

但是當初搶到試營運的超級優惠價格,已經回不去了

住宿價值: ★★★★

費用: 雙人房$6299起

詳細遊記👉[中天溫泉度假飯店]

亞諾溫泉漫旅

雖然開幕已經好幾年了,但當初入住開幕不久的亞諾溫泉漫旅還是讓我很驚豔

特別推薦樓中樓房型,房內不但有專屬的陽台泳池,還有吊椅盪鞦韆

過年期間$3000的價格可以住到這種房型,我都佩服自己的精打細算了

不過當初也是運氣好+很會找,才有可能住到這種超值房價

目前它們推出最新優惠如下👇👇👇

【元氣樂齡專案】民國57年(1968)前出生之貴賓,享平日住宿HOTEL 經典雙人房優惠每人1000元起

住宿價值: ★★★☆

費用: 單人房$3000,雙人房$4000起

詳細遊記👉[亞諾溫泉漫旅]

礁溪美食推薦

燦哥沙茶魷魚滷物

地點就位在礁溪星巴克對面的燦哥沙茶魷魚滷物,是非常涮嘴的小吃攤

如果來礁溪想吃消夜或買來配咪露,那他們的沙茶魷魚是首選喔!

美味價值: ★★★★

費用: 魷魚大份$200,小份$100

詳細食記👉[燦哥沙茶魷魚滷物]

波波食堂雞蛋仔礁溪店

我一直都很喜歡港式的雞蛋仔,吃起來口感酥酥脆脆,也是下午茶的好點心

波波食堂雞蛋仔礁溪店地點不難找,跟燦哥沙茶魷魚滷物一樣,就在星巴克對面

美味價值: ★★★★

費用: 雞蛋仔$79~109

詳細食記👉[波波食堂雞蛋仔礁溪店]

有麵煮

有麵煮是礁溪市區蠻平價的小吃店,店內主要販售各式麵食為主

價格不貴,小菜也好吃,所以用餐時間人潮也不少

美味價值: ★★★☆

費用: 麵食$60~180

詳細食記👉[有麵煮]

玉仁八寶冬粉

榮獲台灣小吃百大名店第21名的玉仁八寶冬粉,目前礁溪街上也開了二家

第二家店的用餐環境比較舒適,不過我們去的是第一家創始店

美味價值: ★★★☆

費用: 麵食$60~180

詳細食記👉[玉仁八寶冬粉]

初firstday food早午餐

這家初firstday food早午餐好吃又不貴,假日在礁溪還真一位難求

當初是同學來礁溪玩之後推薦我去吃的,果然連拉花都很強

美味價值: ★★★★

費用: $60~130

詳細食記👉[初firstday food早午餐]

光鮮私廚無菜單

雖然地點在高架橋下,離礁溪市區還有一段距離,車程大約15分鐘

但是光鮮私廚無菜單的口碑極佳,就算地點偏僻,還是很多人願意專程來吃

美味價值: ★★★★

費用: $880/人或$1080/人

詳細食記👉[光鮮私廚無菜單]

魏姐包心粉圓

魏姐包心粉圓在礁溪名氣不小,也算是包心粉圓的始祖了

它們夏天賣冰,冬天也有熱的甜品,一年四季都可以來吃喔!

美味價值: ★★★☆

費用: $55~75

詳細食記👉[魏姐包心粉圓]

礁溪伴手禮推薦

可可德歐

如果來礁溪只能選一種伴手禮,那我一定推薦這家可可德歐巧克力🍫

他們不但是家巧克力專賣店,還有無敵好吃的黑雪公主霜淇淋🍦

用法國Michael Cluizel 85%的黑巧克力,加入宜蘭在地食材做出來的手工巧克力

除了常見的口味,還有葛瑪蘭威士忌,宜蘭燒肘,金棗,百香果,聖女番茄等

吃起來的口感太令人驚艷了,完全不輸Godiva呢!

美味價值: ★★★★

費用: 巧克力霜淇淋$95,巧克力6入$390

詳細食記👉[可可德歐]

辣椒文創館

位在葛瑪蘭之星斜對面的辣椒文創館也是個買伴手禮的好地方

最大特色是各種辣椒產品,包括辣椒巧克力和冰淇淋

如果是無辣不歡一族,很適合來這裡逛喔!

遊玩價值: ★★★

費用: 免費

詳細遊記👉[辣椒文創館]

礁溪溫泉公園

沒想到原本的礁溪轉運站,竟能搖身一變為好玩又好拍的礁溪溫泉公園

公園內除了有泡腳池,男湯女湯溫泉風呂,還有許多可愛的兔子可拍照

此地距離礁溪主要溫泉飯店都很近,也有免費泡腳池,非常推薦的礁溪景點

遊玩價值: ★★★★★

費用: 免費

詳細遊記👉[礁溪溫泉公園]

湯圍溝溫泉公園

湯圍溝溫泉公園,最有趣的莫過於溫泉魚泡腳池

不過前面私人經營有溫泉魚的泡腳池要收費,後面沒有魚的公用泡腳池免費

遊玩價值: ★★★★

費用: 免費

詳細遊記👉[湯圍溝溫泉公園]

五峰旗瀑布

五峰旗瀑布是好爬又好走的礁溪步道,原本有三段瀑布,但目前似乎剩下二個

這幾年爆紅的抹茶山,起點也是從五峰旗瀑布開始起登

遊玩價值: ★★★★★

費用: 免費

詳細遊記👉[五峰旗瀑布]

龍潭湖

龍潭湖是礁溪近郊的觀光景點,除了風光明媚的湖泊區

還附設一個碗公型的兒童遊戲區,小孩來此可餵魚還能在遊戲區玩耍

遊玩價值: ★★★★★

費用: 免費

詳細遊記👉[龍潭湖]

潭酵天地

常常下雨的宜蘭,可有室內的免費好去處?

那一定要推這個潭酵天地,其實跟辣椒文創館一樣,不過他們的主題是醋

來這裡不僅有各種醋的相關產品可買,還有一個小孩最愛的旋轉溜滑梯

潭酵天地裡面也有賣輕食咖啡,來此不失為雨天最佳備案喔!

遊玩價值: ★★★★

費用: 免費

詳細遊記👉[潭酵天地]









如何搭車去宜蘭礁溪? 除了搭火車,從台北搭乘客運是最快又便宜的方式 礁溪有甚麼推薦伴手禮? 可可德歐巧克力,奶凍捲,牛舌餅,蜜餞金棗等