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創意扣仔嗲，食尚玩家推薦！菜單10元起～點滿一大盤現炸好吃

2023-10-12 21:20:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：588篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 南投市

造訪商家：包葉扣仔嗲
place南投縣南投市南營717號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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看到食尚玩家推薦南投美食【包葉扣仔嗲】，店名有趣可愛，菜單賣著各種炸物10元起，可以說是南投中興新村附近隱藏版美食小吃。一開始看到“包葉”還以為是檳榔，還在想什麼是扣仔嗲？發現菜單還有我愛吃的蚵嗲等炸物，馬上收藏在南投美食小吃筆記。

南投美食 包葉扣仔嗲｜在哪裡

包葉扣仔嗲】在中興新村附近，地點真的很偏僻，幾張簡單桌椅擺設，位置像是住家前的車庫拿來當內用座位，汽車跟機車可停在前方空地。

包葉扣仔嗲
地址：南投縣南投市南營路717號
營業時間：10:00–18:00 (星期一休息)
電話： 04 9232 9011
粉絲團：包葉扣仔嗲
食記：【南投美食】包葉扣仔嗲 中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

南投美食 包葉扣仔嗲｜菜單價錢

包葉扣仔嗲】菜單價錢
許多炸物價錢都是10元起，蚵嗲也才35元，真的是南投銅板美食。

南投美食 包葉扣仔嗲｜炸物推薦

吃飽才來這裡，本來只是想點幾樣嚐鮮，結果熱情的老闆又推薦其他炸物也很好吃XD 就又加點了

炸地瓜和芋頭看起來都好好吃，明明剛才吃了一堆澱粉類，腦波太弱還是點了！

在炸鍋旁邊的紅醬和白醬，老闆娘說紅色的是有辣的。

兩種醬都試試看，不太敢吃辣的建議沾一點點就好，辣醬真的有辣喔！白醬有點甜甜的，搭配炸物真的不賴～

包葉扣仔嗲
六個才30元，真的很便宜呢！

外型扁扁的三角形，地瓜葉的外層裹粉，裡面包著碎肉和鮮蚵下鍋油炸，外皮炸到金黃酥脆，酥酥香香的，地瓜葉香嫩加上內餡多汁飽滿，很特別的口感。

炸蚵嗲35元
一塊切成四等份，從側面就可以發現內餡好飽滿喔！
粉漿不厚，外層炸的超酥超脆，韭菜和鮮蚵料多實在，加上胡椒粉和辣醬完美詮釋。

炸豆腐 10元
外酥內嫩，很像鹹粥的配菜，沾辣醬整個對味。

炸地瓜 10元
地瓜香嫩又甜，外層酥香
第一次看到炸地瓜才賣10元，真點夠便宜～
但我也沒注意有幾塊，因為點了一大盤，而且不建議點太多，吃到後面真的會覺得油膩。

炸粿 15元
炸香菇 30元
可能是吃到後面的關係，覺得炸粿有點油，炸香菇是老闆娘推薦，飽滿多汁真的好吃。

韭菜條 10元
鮮脆飽滿，多汁香甜，就這八個字足以形容，可惜真的點太多，外層厚厚麵衣讓我覺得越來越油膩，如果真的比較多人一起來吃，可能不會吃太多而感到油膩喔！

包葉扣仔嗲
地址：南投縣南投市南營路717號
營業時間：10:00–18:00 (星期一休息)
電話： 04 9232 9011
粉絲團：包葉扣仔嗲
食記：【南投美食】包葉扣仔嗲 中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦

南投美食筆記還有

不靠海
地址：南投縣埔里鎮忠孝三路14號
營業時間：11:00–15:30（週三和週四休息）
粉絲團：不靠海
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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：588篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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