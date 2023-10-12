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今天來這家餐廳完全是無心插柳XD，是因為我們假日去露營的路途中遇到大塞車，還沒到營地就先下高速公路覓食去了😂，在路上臨時GOOGLE餐廳，就找到這家 新明人客家菜 ，位處新竹寶山較偏僻的位置，外觀又不顯眼，真的是在地人才會來XD，家常口味東西平價不貴，是CP值高的餐廳。

新明人客家菜 | 位置

新明人客家菜位在新竹寶山寶新路上，其實地點有點偏僻XD，跟著導航走不會錯，不要害怕😂。

餐廳對面就是自己的停車場，停車方便。

店家名稱：新明人客家菜

粉絲團：https://www.facebook.com/xinminzen/?locale=zh_TW

電話：03-5762598

地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段220號

營業時間：11:00–14:00 16:30–19:00 周一公休

新明人客家菜 | 環境

看這店家的門面根本是民宅吧😆😆，超不顯眼的，若不是掛著營業中的牌子，而兩旁沒有鄰居店家，我肯定是會走錯的啦。

內裝一如外觀的樸實，真的不是吃裝潢，也不是做觀光客生意，看這裡的客人幾乎都是在地人，反而是我們這一家外地客成了異類😂。

二樓還有包廂座位，這天看到有家族聚餐，應該是生日宴，最後一群人還提著蛋糕下來XD。

門口結帳櫃台旁有自製客家桔醬／辣椒等產品販售。

餐具／白飯都在樓梯旁的層架自取。

飲料同樣是自己拿，吃完再一起結帳即可——發現底下兩層滿滿的都是啤酒XD，顯然是多數客人都喜歡在這裡喝酒吃菜，事實上我們這天中午來用餐，就看到好幾桌都客人已經喝起來了😂😂。

若吃不完要打包，架子上有塑膠袋，也是自己來。

新明人客家菜 | 菜單

除了客家菜，這裡下酒菜也不少😂😂，覺得根本是熱炒店來著XD，且價格也不貴。

白板上還有沒在菜單上的不定期更新版菜色，很有趣的是發現合菜菜色竟然還是用傳統手寫！真的是相當懷舊復古啊。

餐點介紹

今天的午餐：梅干扣肉／五更腸旺／酥炸鮮蚵／鳳梨蝦球。

菜色太多有點選擇障礙，看到隔壁桌點了炒麵看起來也好美味，可惜我們小家庭吃不了這麼多。

梅干扣肉

先來盤經典客家菜梅干扣肉，這是我們吃客家餐廳時蠻常會點的一道，每家口味各有千秋。

底下鋪著細碎梅干很下飯，五花肉切得有厚度，肥肉部份軟嫩不油膩好吃，但老爺覺得瘦肉部份則偏柴他不那麼愛。

五更腸旺

五更腸旺我們是一致好評！整個料多實在好划算啊。

辣度只微微辣，完全沒有負擔，連少爺都能輕鬆吃，這道我個人很推。

我們也吃過不少熱炒店的五更腸旺，真的沒有這價格的大腸切這麼大又這麼多塊的啦😂😂，隨便撈都是料，大腸吃起來不硬好入口，豬血滑嫩，湯汁勾芡適中，這也好好吃。

酥炸鮮蚵

炸鮮蚵也是有意外到XD，一般在外頭店家吃到的都是只有少少幾顆，而新明人竟然送來滿滿一盤也太超值。

不但量多，且鮮蚵飽滿肥美，炸得算乾爽，不會吃起來滿嘴油~

老爺覺得炸皮稍厚，但我個人是覺得還OＫ，重點是份量真的不少，可以爽爽吃😆😆。

鳳梨蝦球

應該沒有孩子不喜歡鳳梨蝦球的吧😂😂，但每次去熱炒店點這道菜都覺得ＣＰ值很低XD。

但新明人不愧為務實一派，雖然沒有美美擺盤，但蝦子份量有誠意，而且個頭很大隻，搭配上美乃滋和底下酸甜鳳梨，也是超值的一道。

餐後心得

新明人客家菜沒有美麗店面，餐點也是樸實沒擺盤，吃的不是氣氛裝潢而是實在的用料。

雖然不是頂精緻，但以這樣的價格和份量來說真的很可以！有到寶山附近可以順路過來吃吃看。

停車資訊

餐廳正對面就是專屬停車場，位子也不少，停車相當方便。

店家資訊

店家名稱：新明人客家菜

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/xinminzen/?locale=zh_TW

電話：03-5762598

地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段220號

營業時間：11:00–14:00 16:30–19:00 周一公休

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