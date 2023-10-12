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新明人客家菜-新竹寶山/樸實平價高CP值~在地人都來的客家菜餐廳

2023-10-12 21:20:06 潔絲蜜 人氣：103
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：531篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 寶山鄉

造訪商家：新明人客家菜
phone03-5762-598
place新竹縣寶山鄉寶斗村寶新路3段220號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今天來這家餐廳完全是無心插柳XD，是因為我們假日去露營的路途中遇到大塞車，還沒到營地就先下高速公路覓食去了😂，在路上臨時GOOGLE餐廳，就找到這家 新明人客家菜 ，位處新竹寶山較偏僻的位置，外觀又不顯眼，真的是在地人才會來XD，家常口味東西平價不貴，是CP值高的餐廳。

新明人客家菜 | 位置

新明人客家菜位在新竹寶山寶新路上，其實地點有點偏僻XD，跟著導航走不會錯，不要害怕😂。
餐廳對面就是自己的停車場，停車方便。

店家名稱：新明人客家菜
粉絲團：https://www.facebook.com/xinminzen/?locale=zh_TW
電話：03-5762598
地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段220號
營業時間：11:00–14:00 16:30–19:00 周一公休

新明人客家菜 | 環境

看這店家的門面根本是民宅吧😆😆，超不顯眼的，若不是掛著營業中的牌子，而兩旁沒有鄰居店家，我肯定是會走錯的啦。

內裝一如外觀的樸實，真的不是吃裝潢，也不是做觀光客生意，看這裡的客人幾乎都是在地人，反而是我們這一家外地客成了異類😂。

二樓還有包廂座位，這天看到有家族聚餐，應該是生日宴，最後一群人還提著蛋糕下來XD。

門口結帳櫃台旁有自製客家桔醬／辣椒等產品販售。
餐具／白飯都在樓梯旁的層架自取。

飲料同樣是自己拿，吃完再一起結帳即可——發現底下兩層滿滿的都是啤酒XD，顯然是多數客人都喜歡在這裡喝酒吃菜，事實上我們這天中午來用餐，就看到好幾桌都客人已經喝起來了😂😂。

若吃不完要打包，架子上有塑膠袋，也是自己來。

新明人客家菜 | 菜單

除了客家菜，這裡下酒菜也不少😂😂，覺得根本是熱炒店來著XD，且價格也不貴。

白板上還有沒在菜單上的不定期更新版菜色，很有趣的是發現合菜菜色竟然還是用傳統手寫！真的是相當懷舊復古啊。

餐點介紹

今天的午餐：梅干扣肉／五更腸旺／酥炸鮮蚵／鳳梨蝦球。
菜色太多有點選擇障礙，看到隔壁桌點了炒麵看起來也好美味，可惜我們小家庭吃不了這麼多。

梅干扣肉

先來盤經典客家菜梅干扣肉，這是我們吃客家餐廳時蠻常會點的一道，每家口味各有千秋。

底下鋪著細碎梅干很下飯，五花肉切得有厚度，肥肉部份軟嫩不油膩好吃，但老爺覺得瘦肉部份則偏柴他不那麼愛。

五更腸旺

五更腸旺我們是一致好評！整個料多實在好划算啊。
辣度只微微辣，完全沒有負擔，連少爺都能輕鬆吃，這道我個人很推。

我們也吃過不少熱炒店的五更腸旺，真的沒有這價格的大腸切這麼大又這麼多塊的啦😂😂，隨便撈都是料，大腸吃起來不硬好入口，豬血滑嫩，湯汁勾芡適中，這也好好吃。

酥炸鮮蚵

炸鮮蚵也是有意外到XD，一般在外頭店家吃到的都是只有少少幾顆，而新明人竟然送來滿滿一盤也太超值。

不但量多，且鮮蚵飽滿肥美，炸得算乾爽，不會吃起來滿嘴油~
老爺覺得炸皮稍厚，但我個人是覺得還OＫ，重點是份量真的不少，可以爽爽吃😆😆。

鳳梨蝦球

應該沒有孩子不喜歡鳳梨蝦球的吧😂😂，但每次去熱炒店點這道菜都覺得ＣＰ值很低XD。
但新明人不愧為務實一派，雖然沒有美美擺盤，但蝦子份量有誠意，而且個頭很大隻，搭配上美乃滋和底下酸甜鳳梨，也是超值的一道。

餐後心得

新明人客家菜沒有美麗店面，餐點也是樸實沒擺盤，吃的不是氣氛裝潢而是實在的用料。
雖然不是頂精緻，但以這樣的價格和份量來說真的很可以！有到寶山附近可以順路過來吃吃看。

停車資訊

餐廳正對面就是專屬停車場，位子也不少，停車相當方便。

店家資訊

店家名稱：新明人客家菜
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/xinminzen/?locale=zh_TW
電話：03-5762598
地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段220號
營業時間：11:00–14:00 16:30–19:00 周一公休

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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