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南投埔里必吃！南投地標品牌18度C旗下質感火鍋店「渡之島日高鍋物」，是我來到南投旅遊必吃的質感火鍋，超厲害現炒日式壽喜燒、超澎湃松葉蟹拼盤，不論是頂級美國牛、日本和牛、活體龍蝦等高級食材，渡之島日高鍋物通通都有！火鍋套餐包含前菜、主菜到甜點，非常適合聚餐、約會，南投埔里最強火鍋店「渡之島日高鍋物」推薦給你們！馬上看渡之島日高鍋物推薦必吃品項吧！

渡之島日高鍋物｜南投必吃火鍋

渡之島日高鍋物就在南投地標18度C巧克力工房附近，步行就能抵達，空間非常大，風格設計採用極簡內斂的日式風格，以時尚灰黑色調搭配大理石桌面來提升用餐質感，營造溫暖的待客之道，讓人置身吃鍋暖胃也暖心。

座位規劃具巧思，以屏風形成半開放式空間，有四至六人的座位，也有貼心的個人吧台區，非常適合三五好友相揪一起來吃火鍋，另有10人大包廂，慶生、聚餐也沒問題喔！

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渡之島日高鍋物｜必吃美食推薦

南投美食渡之島日高鍋物，除了以傳統火鍋為基底，融入特色食材和主廚多年的研發靈感，呈現創新卻不失經典的精緻鍋物外，並不斷在原有基礎上，提供更多元的套餐選擇，帶來高雅且細膩的用餐體驗與服務。

火鍋市場的激烈競爭，日高鍋物2015年創立至今，堅守真材實料、注重品質的理念，靠著濃郁香醇、以及各式新鮮高檔食材的日式火鍋，成為許多饕客與旅客最愛的鍋物名店，結合18度C相關品牌，成功打造南投埔Feeling18商圈。

渡之島日高鍋物火鍋是套餐形式，包含前菜、湯底、副餐、蔬菜盤、主菜、甜點，桌上會擺著主廚特製醬料：胡麻醬、橙醋醬、辣味噌、特製將由、蔥蒜辣椒，讓你吃火鍋時可以品嚐多總風味。

季節前菜二品

渡之島日高鍋物的餐點都很用心又有質感，火鍋竟然有前菜，前菜是主廚的私房料理，會不定時推出各種清爽開胃解膩的清新小品，精緻的擺設，細節滿分，不論是綿密的蟹腳涼拌豆腐，還是鹹香入味的鮑魚煮，都相當出彩。

湯底的部分有四種選擇：昆布鍋、牛奶鍋、酒釀味噌鍋、壽喜燒鍋，四種湯底都很有特色，而我個人很愛壽喜燒和牛奶鍋！

日高牛奶鍋

必點「日高牛奶鍋」暖暖心，濃～醇～香～溫潤湯蘊，有著超療癒的乳白色澤，怎麼能讓人不心動，使用北海道牛奶，以全牛奶入鍋，濃郁的牛奶香氣，會讓人一碗接著一碗，整鍋喝光光，不愧是人氣熱賣款。

日高壽喜燒鍋

「日高壽喜燒」非常厲害，還原日式傳統壽喜燒風味，現炒洋蔥肉片，再倒入壽喜燒醬汁，琥珀褐耀眼湯色，富有無比鮮美的甘甜風味，醇厚的精華拿來涮煮肉品、蔬菜，都能提昇到完全不同的驚艷口感。

綜合蔬菜盤

「綜合蔬食盤」與南投小農合作，提供在地新鮮蔬菜，可以吃到埔里在地茭白筍、有機認證水果玉米，菜盤非常用心，可以吃到多種家裡很少吃到的蔬菜，山上農場山野菜、皇宮菜、巴西人蔘、紅苞鴨仔草！

美國頂級牛小排

牛肉我推薦「美國頂級牛小排」，這豐盛高顏值的一盤，每一片切成最適合涮煮的厚度，油花分布均勻，涮煮的瞬間將肉汁完整封存於軟嫩口感中，入口馥郁的油脂香緩緩漫開，在唇齒間留下餘韻綿綿，牛小排涮個5分熟就很美味，好軟嫩～

松葉蟹拼盤

高級享受推薦「松葉蟹拼盤套餐」，澎派的海鮮食材用料豐富，有特大尺寸的松葉蟹、牡蠣、鮑魚、手工魚漿、鱸魚、干貝、花枝、蛤蜊等，海鮮控無法抵擋的誘惑，充滿鮮味的牛奶鍋讓我忍不住一碗接一碗，完全把痛風、熱量拋諸腦後。

讚岐烏龍麵

壽喜燒推薦可以點「讚岐烏龍麵」，製作一碗壽喜燒烏龍麵，猶如一秒飛到日本，就是這熟悉的美味，真的太好吃了！

渡之島日高鍋物除了火鍋之外，還有老饕們推薦的「日高手作料理」，特別推薦必吃的柚香蘿蔔、烤鯖魚一夜干、酥炸廣島牡蠣。

單點：烤鯖魚一夜干

這鯖魚比我的手掌還大，外表烤至金黃上色，熟度恰恰好的香，魚肉無比鮮嫩，再以檸檬、胡椒粉增添鹹香層次，整體風味豐盈又平衡，吃起來非常的爽口。

單點：酥炸廣島牡蠣

酥炸廣島牡蠣外酥內嫩，廣島牡蠣非常新鮮，一烤咬下酥酥脆脆，裡面還會爆漿！

日本酒、日本啤酒、日本飲料

渡之島日高鍋物提供多款日本酒、日本啤酒、日本飲料，給饕客們還原日式鍋物的用餐體驗。

附餐甜點

火鍋套餐包含一份甜點，三種品項：焦糖烤布蕾、手工冰淇淋、白玉紅豆湯。

渡之島日高鍋物｜店家資訊

渡之島日高鍋物

地址：545南投縣埔里鎮東興一街252號

電話：04-92991927

營業時間：

平日｜11:00-14:00、17:00-21:00

假日｜11:00-21:00



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