《台中第二市場美食》推薦，台中第二市場美食有什麼必吃？搜尋網路地標評論最熱門就是王記菜頭粿糯米腸、丁山肉圓、茂川肉丸、鄒記牛肉餡餅、老賴紅茶、嵐肉燥專賣店 、山河滷肉飯、李海魯肉飯、 魯肉邱和周邊附近的坂神本舖長崎蛋糕、越南法國麵包工藝、天天饅頭等小吃，兩個人要全制霸真不容易，要多來台中旅遊囉～

台中第二市場地圖

打開GOOGLE地標搜尋《台中第二市場美食》可以看到超多間美食，有滷肉飯、涼麵、蜜地瓜、法國麵包、伴手禮蜂蜜蛋糕等，附近還有必吃口袋名單阿斗伯冷凍芋，可惜胃口有限啊～

台中第二市場美食 王家菜頭粿糯米腸

提到台中第二市場排隊美食名單一定有「王家菜頭粿糯米腸」，菜單就賣蘿蔔糕、糯米腸、煎蛋、芋粿、豬血湯等小吃，也有提供組合推薦，不知道怎麼點就直接來一套！台中在地人推薦「王家菜頭粿糯米腸」嗎？我不知道，但生意真的超好，早上八點多來就要排隊，有人提到台中第二市場生意最好的小吃就是這攤啦！

「王家菜頭粿糯米腸」平日下午的人潮也是沒停過，攤位地點就在入口明顯處。

菜單有個冠軍符號推薦熱門，最貴的組合菜頭粿＋芋粿＋米腸＋甜不辣＋蛋110元，看組合好像挺划算的，不過實際算下來好像又不是平價小吃了。

2號餐 菜頭粿、芋粿、米腸、蛋 100元

看著菜單研究一下想吃的，點了2號餐，菜頭粿就是蘿蔔糕有兩塊、米腸、芋粿和煎蛋各一，滿滿的澱粉都是我平常愛吃的XD

菜頭粿軟軟ＱＱ的，沒有餡料在其中，也不是我想像中酥脆的口感，幾乎只有醬油味道，我自己不是很愛。米腸也沒什麼味道，幾乎都在吃醬油，芋粿和煎蛋就不錯，是我愛的半熟蛋！

王家菜頭粿糯米腸

地址：台中市中區三民路二段87號（台中第二市場）

營業時間：06:30–18:00（週四只到下午兩點半）

電話：04 2224 2318

食記：【台中美食】王家菜頭粿糯米腸，台中第二市場排隊小吃推薦

台中第二市場美食 老賴豆漿紅茶

台中第二市場有名的飲料攤就是王家菜頭粿糯米腸斜對面的老賴豆漿紅茶，聽說豆漿紅茶是必點，覺得這樣的小吃攤開在附近真得很合拍呢！吃蘿蔔糕順便買杯飲料～

老賴紅茶

地址：台中市中區三民路二段第二市場7180

營業時間：07:30–18:00（週一休息）

電話：04 2229 0898



往市場裡面走還有很多攤美食，來訪時已經吃很飽，這次只吃了幾攤，下次有機會一定會再來第二市場一條龍，市場也有廁所可使用，很適合觀光客覓食的推薦。

花田手工水餃看起來也很厲害，還有豬肉攤、玉記肉舖和六角咖啡。

阿華素食也有許多人購買，看起來比較像是在地人會買的美食攤位。

中午來逛《台中第二市場》已經有很多店收攤。

台中第二市場美食 山河魯肉飯

《台中第二市場美食》必吃名單一定有山河魯肉飯，菜單有魯肉飯、肉燥飯、魯鴨蛋和豬腳便當等傳統小吃，

平日排隊人潮真是驚呆我這個觀光客，天氣超熱還是大排隊，魯肉飯一定很強，朋友推薦一定要試試台中人必吃的麻意湯，但可惜我們胃口已經很撐，加上懶得排隊，下次再來！

山河魯肉飯

地址：中市中區公有第二零售市場

營業時間：05:30–15:00（週三休息）

電話：04 2220 6995



台中第二市場美食 丁山肉丸

台中第二市場附近肉圓小吃推薦：文青風的丁山肉丸和得到米其林餐盤推薦的茂川餛飩.肉丸這兩間，兩間肉圓都不在第二市場內，是在市場外面的台灣大道，如果胃口夠大，可以從第二市場開始吃到周邊美食，台中美食真的有夠多！

因為天氣太熱，加上胃口有限，最後挑了有冷氣又乾淨的「丁山肉丸」嚐鮮，怕熱的人可以和我一樣來吹冷氣吃肉丸。

外皮為純米製作，和想像中的油炸不太一樣，好嫩好軟的口感，我其實吃不太習慣，可能三重肉圓都是比較Ｑ的，加上之前來台中吃到超脆的油炸肉圓～

內餡豬肉大塊飽滿扎實，可以吃得出來食材很新鮮，加上醬料鹹甜鹹甜，整體風味不錯，只是肉圓皮的口感不太適合我，但宜蘭人說還不錯喔～畢竟店家開那麼久一定有忠實客戶啊！

餛飩好吃呢！

皮薄Ｑ又滑口，內餡扎實鮮嫩，湯頭味道也不錯，加上魚丸和蝦丸的綜合湯，一碗料滿滿的挺豐富，這個很推薦。

丁山肉丸

地址：台中市中區臺灣大道一段370號

營業時間：10:30–18:30

電話：04 2226 4409

提供：內用、宅配、外帶和外送平台ubereats、foodpanda合作

粉絲團：丁山肉丸

食記：【台中美食】丁山肉丸，台中第二市場美食推薦

台中第二市場美食 坂神本舖長崎蛋糕

台中必買伴手禮推薦「坂神本舖長崎蛋糕」好吃嗎？全台僅此一間的坂神本舖長崎蛋糕是我超想吃的台中美食名單，地點就在台中第二市場對面，菜單就賣長崎蛋糕。

跟著導航來到「坂神本舖長崎蛋糕」 地址，就在台中第二市場對面，簡單卻明顯的紅色招牌相當顯眼，網路評論說很多人來這邊買蛋糕都等了二至三小時，但平日下午來沒遇到排隊，運氣真不錯。

「坂神本舖長崎蛋糕不能拍照」，貼在角落差點沒看到，還好習慣問一下店家能不能拍照，店內不提供拍照，就算只是拍蛋糕價錢也不行，就是拒絕手機、相機拍照，這點記得尊重店家。

上層的蛋糕皮有點像控肉，彈彈的樣子，光看就覺得美味，整條已經切塊方便食用，買回家當伴手禮請客，也非常推薦，我已經來買過兩次，帶回家冰更好吃。

坂神本舖長崎蛋糕

地址：台中市中區臺灣大道一段388號

營業時間：09:00–19:00（週一休息）

電話： 04 2222 6506

粉絲團：無

食記：【台中伴手禮】坂神本舖長崎蛋糕不是蜂蜜蛋糕， 台中第二市場美食推薦

台中第二市場美食 茂川肉丸

台中第二市場附近肉圓小吃，得到米其林餐盤推薦的茂川餛飩.肉丸是在市場外面的台灣大道，傳統小吃的環境，可惜吃了丁山肉圓就非常飽啦！

茂川餛飩.肉丸

地址：台中市中區臺灣大道一段401號

營業時間：11:00–18:00（週一休息）

電話：04 2227 7477

台中第二市場美食 越南法國麵包工藝

台中第二市場附近的超人氣美食名單就是這間越南法國麵包工藝，現場大排隊啊！最強的是，營業時間超長的～從早到晚都能吃到。

越南法國麵包工藝

地址：桃園市桃園區桃鶯路83號

營業時間：09:00–21:00

電話： 03 367 7868

台中第二市場美食 天天饅頭

台中第二市場附近有攤超過70年的老字號小吃就是天天饅頭，銅板價小吃推薦！可惜來的時候遇到攤位特休，哈！不然這個小點心是可以挪出另一個胃。

天天饅頭

地址：台中市中區台灣大道一段336巷

營業時間：09:00–18:00（週一休息）

電話： 04 2225 0868

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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