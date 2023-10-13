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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 梅琴洋行 x 海軍眷村老屋新生，結合日式與在地風格的酒吧！

梅琴洋行 x 海軍眷村老屋新生，結合日式與在地風格的酒吧！

2023-10-13 15:45:05 高雄旅遊王 人氣：120
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：236篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：AMENGIN梅琴洋行
place高雄市左營區緯十一22號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 3 天 ago 在〈梅琴洋行 x 海軍眷村老屋新生，結合日式與在地風格的酒吧！〉中留言功能已關閉

 

目錄：點文字快速索引

 

梅琴洋行店內外環境

梅琴洋行位於高雄市左營區建業新村，是一棟日治時期的海軍軍官級官舍改建而成的餐館。店內裝潢保留了日式風格的木格柵、榻榻米等元素，搭配台灣在地的眷村風格，營造出一種獨特的氛圍。


▲▼今天來是颱風過後，路上很多斷枝落葉，大地像是被強力水柱清洗過一樣。


▲▼吧台區。


▲▼一般座位區我有嚇到，滿擠的，記得要穿襪子來哦，沒帶襪子可以現場買，有黑色的。


▲靠窗座位區。


▲▼另有包廂沙發區。


▲洗手間

梅琴洋行菜單

梅琴洋行的菜單有咖啡、茶飲、蘇打飲料、冰品、點心、炸物、水餃、鹹派、滷味拼盤、調酒。

梅琴洋行餐點介紹

拿鐵120元


▲梅琴洋行的拿鐵使用新鮮的咖啡豆和牛奶製作而成，咖啡香氣濃郁，牛奶香醇滑順，是下午茶的最佳選擇。

冰淇淋紅茶120元


▲紅茶香氣濃郁，冰淇淋口感綿密，是夏日消暑的最佳選擇。

古早味綿綿冰(草莓)50元


▲梅琴洋行的古早味綿綿冰使用新鮮的草莓和冰淇淋製作而成，草莓香甜可口，冰淇淋口感綿密，是大人小孩都喜愛的甜點。

古早味餅乾30元


▲梅琴洋行的古早味餅乾使用傳統的烘焙手法製作而成，口感酥脆，香氣濃郁，是下午茶的最佳搭配。

梅琴洋行特色

梅琴洋行最大的特色是結合了日式和在地風格。店內的裝潢融合了日式和眷村元素，營造出一種獨特的氛圍。菜單也以輕食、下午茶為主，適合各種人群。

梅琴洋行評價

梅琴洋行在網路上的評價很高，許多網友都讚賞店內的裝潢和餐點。

梅琴洋行網友評價

  • 「店內裝潢很有特色，結合了日式和眷村風格，很有氛圍。」
  • 「餐點都很美味，鹹派皮薄餡多，水餃皮薄餡多。」
  • 「適合下午茶或小酌，很推薦。」

梅琴洋行營業資訊：


檢視較大的地圖

延伸閱讀 – 更多高雄美食

 

 

 

 

 

 

後記


▲回程時看到一個球狀的東西，我以為是椰子，腳賤的踢了一下，結果跑出大量的蜜蜂，我嚇了一跳，激發出百米10秒的跑速逃離，幸好蜜蜂飛出來一下子就回去了，我氣喘噓噓的再回去觀察拍照，我觀察蜜蜂、蜜蜂也觀察我，所以颱風過後還是不要亂踢一些大自然的東西。

 
 
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