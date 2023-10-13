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[板橋美食] 老串角 板橋專山店｜google評分4.9顆星！板橋居酒屋／板橋宵夜推薦

2023-10-13 15:45:07 Catalina旅遊小筆記 人氣：110
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窩客好文

Catalina旅遊小筆記

發表篇數：189篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：老串角居酒屋-板橋中山店
phone02-2963-3948
place新北市板橋區中山路二段429號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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內容目錄

板橋評分最高居酒屋老串角 板橋中山店」，google上有超過3800則評論，評分高達4.9顆星，在地人推薦板橋必吃居酒屋／板橋美食，CP值超高的串燒，多款特色必吃餐點，像是「豚の溏心蛋、起司地瓜、串角炒飯」都是獨家美味，每次來必點！老串角居酒屋在板橋、新莊、三重、永和都有分店，下班後小酌、聚餐、約會首選，今天就跟大家分享，老串角居酒屋必吃餐點吧！（文末有Menu菜單、分店資訊）

老串角 板橋中山店｜板橋必吃4.9顆星居酒屋

老串角居酒屋2019年開業至今，目前在板橋，永和、三重、新莊都有分店，而且每間分店google評論皆有4.9分的超高評價，營業時間經常座無虛席，也因為生意超好的關係，食材總是很新鮮的狀態，一烤入魂的炭香與肉香在火焰中交織的饗宴，來個微醺Friday night，迎接開心的週末時光吧！！！

老串角 板橋中山店｜店內環境介紹

老串角 板橋中山店的在板橋中山路上，木造的日式老宅外觀就非常引人注目，以日式旗幟、日式海報、清酒擺等日本元素，營造濃濃的日式風格，尤其夜晚時刻燈籠亮起，更讓人有來到京都條通的氛圍，就算不想吃燒烤，也會想進來與好友喝一杯。

老串角 板橋中山店｜吃什麼？

想要大啖肉串、沈浸微醺氣氛，享受質感宵夜就在老串角 板橋中山店，餐點現點現做，好吃的串燒、熱炒、炸物都很好吃，越夜越熱鬧的老串角板橋中山店營業時間到凌晨2點，讓吃貨想在宵夜時段吃點串燒也不怕沒地方去。

老串角品項豐富，讓我每次來都有選擇困難，串燒、海鮮、蔬菜、炒物、揚物、湯類、沙拉、冷物等…應有盡有，如果想吃飽一點，炒飯、烏龍麵點下去就對了。除此之外，愛喝酒的朋友也別錯過，各種清酒、啤酒、沙瓦、利口酒和軟性飲料通通有。下面跟大家分享我每次來到老串角，都會吃的美食❤️

串角炒飯

通常去吃居酒屋，我不太會分享主食，但是老串角 板橋中山店的「串角炒飯」，真的是必點，每次來看每桌客人桌上都有，這盤超好吃的超犯！這道像小山的主食是吃貨的最愛，炒到米飯粒粒分明，加入剝皮辣椒與松阪豬，口味非常有特色，剝皮辣椒香氣逼人，整盤吃下去一點也不膩口。

午仔魚

每次來都要點的「午仔魚」，超大一整隻上桌，一桌朋友一起分食超享受！老串角 板橋中山店的烤午仔魚是我吃過最好吃的烤魚，真的是外皮薄酥，裡面細緻軟嫩，極致的新鮮，完全無腥味只有滿滿的鮮甜，外皮帶點微微焦脆，裡頭肉質豐盈肥，只要沾一點旁邊的胡椒鹽，每一口都很夠味。

炸蝦天婦羅

很少在居酒屋店可以吃到這麼好吃的「炸蝦天婦羅」！裹上調味過的麵衣油炸後，提升了蝦子的香氣與口感上的層次，一口咬下喀滋喀滋的聲響，口口吃得到蝦子，旁邊不膩口的美乃滋泡泡，搭配炸蝦～完美～

明太子山藥

居酒屋必點的「明太子山藥」，在老串角也可以吃到喔！超厚的明太子有滿滿海味，再搭配山藥的爽脆可口，吃起來鹹甜滋味和滿滿海味，真的好幸福。

鹽烤松阪豬

菜單上這麼多肉肉，我最推薦的是「鹽烤松阪豬」，香氣撲鼻的松阪豬，簡單以鹽襯托油脂的鮮甜，松阪豬口感脆嫩有嚼勁，卻不會乾柴，很美味。 

醬燒牛五花

老串角的串燒幾乎都是兩入一份，很適合大家小酌分食，串燒選項超多，雞豬牛羊當然都有！我很喜歡「醬燒牛五花」，不是像一般串烤店般先炸過後再烤，炭火直烤更能夠鎖住肉汁，而且碳香十足，浸漬調味再燒烤，佐以烤醬提味，牛肉風味醇厚鹹香，肉質軟嫩，一口咬下超滿足。

葱鹽牛肋條

除了醬燒口味，還有蔥鹽也很好吃，推薦「葱鹽牛肋條」，一口咬下感受牛肉的奢華口感，搭配葱鹽入味，吃起來清爽不油膩，讓人意猶未盡，榮登我最愛的名單，每次來必點。

鹽烤雞腿

雞肉我推薦超軟嫩多汁的「鹽烤雞腿」，很喜歡老串角的傳統炭烤，炙熱的炭香烤著雞腿滋滋作響，才是最極致的享受。雞腿肉一咬就爆汁，有夠Juicy，能吃到單純風味的Q嫩雞肉，非常涮嘴。

豚肉糖心蛋

老串角必點！超特別的「豚の糖心蛋」，喜歡嘗鮮的朋友一定要試試這一道，豬肉包裹著濕潤滑順的Q彈糖心蛋，一口咬下真的有溏心蛋的爆漿，超級特別，清新有亮點，忍不住讓我一口接一口，真的是我最愛的品項了❤️

起司地瓜

甜點推薦必點起司地瓜」，居酒屋常見的品項是起司馬鈴薯，但在老串角可以吃到很特別的起司地瓜，鹹甜鹹甜的組合令人驚艷，熱騰騰的起司拉絲超療癒，風味飽滿又飽足，沒想到地瓜也能闖出自己的一片天。

松阪豬炒水蓮

吃肉肉別忘記也要吃蔬菜營養均衡，「松阪豬炒水蓮」是我最愛的品項，水蓮炒得又香又脆，，特有的爽脆很美味，加入松阪豬深層的脂香肉味，搭配白飯能吃個兩大碗。

打卡送日式麻吉燒

最後，別忘記在google上評分，老串角會送超好吃的「日式麻吉燒」，這道我認真超愛，醇厚奶香的麻糬QQ軟軟糯糯，霸氣的裹上厚厚一層煉乳＋花生粉，美味至極。

老串角 板橋中山店｜用餐心得分享

推薦大家週末趕快來吃好吃的老串角 板橋中山店吧！老串角真的是我難得吃到餐點好吃、CP值不錯的居酒屋，平日晚餐推薦來一份串角炒飯，下班小酌來喝酒配串燒很舒壓，週末聚餐也很推薦來吃老串角！老串角生意很好，建議要先訂位唷！

老串角 板橋中山店｜店家資訊

老串角 板橋中山店
地址：220新北市板橋區中山路二段429號
電話：02-29633948
營業時間：17:30-凌晨2:00

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老串角 板橋中山店｜菜單Menu

老串角｜分店資訊

板橋中山店 02-29633948 新北市板橋區中山路二段429號
板橋江翠店 02-22566139 新北市板橋區文化路二段182巷7弄15號
三重店 02-29898997 新北市三重區重陽路三段103號
新莊店 02-22020120 新北市新莊區中正路309號
永和永貞店 02-29208883 新北市永和區永貞路299號
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