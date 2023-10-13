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新店羊肉爐吃到飽推薦，羴大王羊肉爐吃到飽只要$550元，羊肉片、帶骨羊肉、羊膝、麵食、青菜通通自助無限吃到飽！

2023-10-13 19:17:35 小珊珊 人氣：103
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1195篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：羴大王羊肉爐
place新北市新店區北宜路一段178號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新店羊肉爐吃到飽推薦，羴大王羊肉爐吃到飽只要$550元，羊肉

不怕你吃不飽，只怕你吃到撐吃到怕啦435傻笑〜有人要去挑戰新店羊肉爐吃到飽的嗎？193酷哦

新店這間羴大王羊肉爐吃到飽只要550元且不收服務費！！！004拍手

 

這麼佛心的價格你還等什麼？衝一波吧！160開車

【羴大王養生自助吃到飽羊肉爐】位於碧潭風景區附近，也是往烏來必經之路，路旁兩邊都可以停車，也有碧潭渡船頭停車場可以使用，完全不需要擔心停車問題！

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這裡歡迎自家毛小孩來訪，不過記得事先跟店家說嘿，會安排角落位子以不影響其他客人用餐為前提唷，還是要遵守「寵物不落地」原則，將寵物放在袋子、提籠或是推車中

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整家店的氛圍和親切的老闆娘給人一種家的溫馨感〜

用餐區有二層樓，坐在靠窗位子用餐，還可以看著窗外新店溪的風景，自助吧在一樓，自助吧動線劃分的不錯，用餐座位之間不擁擠，整體環境非常乾淨舒適，很適合朋友、家庭聚餐

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直接來看看自助吧區有什麼好料吧！

種類雖然沒有多到讓人陷入選擇性障礙，但相信已能符合大多數人的胃口，重點是，店家完全不怕你吃

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自助吧有各式火鍋料、蔬菜、飲料及主食類吃到飽，光羊的部位8種之多，羊排肉、羊腿肉、羊腳筋、大骨、羊里肌筋、羊心、羊肚、羊肉片等，有不少是外面吃不到的羊肉部位，說是愛吃羊肉朋友們的天堂真不為過呀

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青菜的選擇性也很多，聽說很多都是自家種的，沒有農藥，天然有機的喔！

店員補菜速度也很快，不用擔心被夾光光(貼心小提醒：適量夾取想吃的份量，以免造成浪費)

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竟然還有麻辣羊腩！！！可以拿來拌飯和拌麵，辣辣的很開胃

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杯盤餐具都在櫃檯旁自行拿取，加湯也是自己來

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飲料有兩種-紅茶跟無糖綠茶，冰淇淋是品牌客惟您，8種口味冰淇淋有些少見的口味，像是芝麻、山藥、情人果等等，記得一定要留肚子吃冰淇淋

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羊肉片的部分，店員會直接送上來，加點就直接拿盤子給她們即可，感覺比一般直接放冷凍自行取用更乾淨

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湯有分為羊肉湯以及蔬菜湯，湯頭是屬於清爽型

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食材放好放滿，準備來大快朵頤囉〜346吃飯去

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【羊肉片】

吃起來的口感與一般火鍋肉片不同，厚度超厚吃的到紮實感

羊肉獨特的口感涮火鍋特別美味，不腥不羶，鮮香又軟嫩的口感讓人慾罷不能〜005感動

所以來到這裡吃一般都是一個人兩三盤在點360回眸冷笑

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【羊膝】

一整隻羊膝超霸氣！015啊

充滿膠質的鮮嫩羊膝，讓人忍不住一口接一口

羊膝吃起來有點像牛筋，柔軟並具膠質感，油脂中帶濃郁香氣，我家拔拔超愛der〜

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【羊心】

羊心算是初體驗吧，燙幾秒就可以了，緊實的口感與豬心稍類似，口感好很新鮮沒有腥味

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【羊排肉】

我就是愛吃這一味，帶骨羊小排用涮的更好吃〜016飄過

羊小排也經過特殊處理，完全沒有腥羶味，吃起來軟嫩又紮實、彈牙有嚼勁，用手拿著啃更是過癮，一根接一根，吃起來挺爽的哈哈！068笑

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【羊肚】

使用的羊肚，已經是煮熟的，放入鍋中涮一分鐘左右即可食用

起來的口感和牛肚差不多，甚至再Q脆了一點，吃起來不會太韌，口感獨特，吃起來非常開胃，個人最喜歡的莫過於這一樣，推薦必煮！028揪耳朵

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【水果】

還附贈餐後水果，水果都精心挑選過，好甜

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小珊珊碎碎念：

物價高漲的2023年，一個人只要550元就可以飽到翻，總之是大的有點便宜過份，真心覺得店家到底要賺啥？014呀

吃完這家吃到飽後真的大推！！133頂不僅羊肉好吃，就連食材都給的非常大器

這裡的羊肉沒有腥味，而是老饕最愛的羊騷味，喜歡吃羊肉的朋友千萬不能錯過這間106嘮叨

 

【Info】

羴大王養生自助吃到飽羊肉爐

地址：新北市新店區北宜路一段178號

營業時間：12:00-23:00(週二公休)

預約專線：02-2911-2993

粉絲專頁：羴大王養生自助吃到飽羊肉爐

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V推車或裝籠)

 

 

文章標籤

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小珊珊

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你跟我一樣熱愛美食，也熱愛旅遊嗎？你還在傷腦筋要去哪吃好料，找好玩嗎？ 只要你搜尋小珊珊的部落格http://juishanchang.pixnet.net/blog，就能跟著小珊珊，一起去尋找全台灣最夯、最有特色的地方踩點哦~
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