台中又多一間特色餐酒館啦～這間位在台中清水的吧啦吧啦小餐館超神祕，是一間沒有門牌的貨櫃屋，主打美式漢堡、義大利麵，現場還有提供生啤、各式酒類及雪茄，店裡頭除了飛鏢機，還有運動賽事現場轉播呢

吧啦吧啦小餐館位置

吧啦吧啦小餐館位在台中清水區港新五路與號四維路二段交叉口處，看到沒有門牌號碼的黃色貨櫃屋就是囉，附近都是建案，沒有什麼其他餐廳，路邊還蠻好停車的，如果有喝酒的朋友記得搭車來或是找代駕唷

吧啦吧啦小餐館環境

雖然是貨櫃屋，不過店裡頭的空間還蠻大的，整體環境布置得很熱鬧，氛圍很棒，店裡頭還有運動賽事現場轉播，也有提供投影設備，一旁的牆面還可提供客人塗鴉留下紀念

吧啦吧啦小餐館店內也有設置飛鏢機，喜歡玩飛鏢的朋友們也可以揪朋友來吧啦吧啦小餐館一較高下

吧啦吧啦小餐館菜單

美式培根薯牛堡 320元

吧啦吧啦小餐館的美式漢堡系列可以選擇黑色竹炭或是一般原味的漢堡皮，這次美式培根薯牛堡選的是黑色漢堡皮，裡頭添加了竹炭粉，堂堂還蠻喜歡吧啦吧啦小餐館的漢堡餅皮，有先烤過，外皮香酥，裡頭Q軟不乾，內餡搭配新鮮番茄番茄、洋蔥泥、培根、薯餅、漢堡排、生菜、起司片及店家自製的塔塔醬

將漢堡切開，瞧瞧這頗面圖就知道用料有多實在，裡頭的漢堡排是採用純牛肉手工拍打製作而成，帶有厚度的漢堡肉，吃起來紮實又多汁，搭配香酥脆口的現炸薯餅、培根、生菜等配料，口感超豐富，給他豪邁大口咬下去就對啦

花生狂熱熔岩牛肉堡 260元

另一款花生熔岩漢堡糖糖選了一般原味漢餅皮，裡頭一樣夾著厚實的手打牛肉漢堡排，還有番茄、生菜、起司片、洋蔥泥及顆粒花生醬，看起來也相當邪惡呢

juicy的牛肉漢堡排搭配帶有顆粒口感的花生醬真的超絕配，特別的是吧啦吧啦小餐館的花生醬裡頭還有添加檸檬汁，讓整體吃起來更加爽口不膩，層次豐富，只要點漢堡系列，一旁還有附上酥脆的現炸波浪薯條

嫩煎牛排義大利麵 420元

吧啦吧啦小餐館除了美式漢堡，也有提供義大利麵，這道嫩煎牛排義大利麵是以清炒方式，搭配蒜片、黑胡椒、玉米筍、番茄等，而牛排的部分是採用美國翼板牛排

麵條非常Q彈，不會過爛或是麵心太硬的問題，雖然是清炒，不過吃起來味道還蠻香的，裡頭的美國翼板牛排也好好吃，煎至約五分熟度，裡頭的肉質還呈現粉嫩色澤，口感軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣

漢堡排肉醬義大利麵 280元

沒想到漢堡排也可以搭配義大利麵吧！這道漢堡排跟剛剛的牛肉堡一樣，使用純牛絞肉手工拍打製作而成牛肉漢堡，搭配主廚特製的番茄肉醬

糖糖很喜歡這道番茄肉醬義大利麵，帶有茄汁的酸甜，肉醬的鹹香，尾韻偏小辣風味，麵體伴炒非常入味，口感也超Q彈，牛肉漢堡排依舊紮實多汁，搭著義大利麵享用也好吃

桃香蜜荔枝氣泡飲／葡萄氣泡飲／蔓越莓汁

現在點主餐系列加價39元可任選60元以下的飲品，加價79元可任選120元以下的飲品，加購149元則是升級時代生啤酒一杯

時代生啤酒 220元

吧啦吧啦小餐館的生啤酒還不錯，氣泡超綿密，喝起來相當順口

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

吧啦吧啦小餐館除了生啤酒外，現場也有多款精釀啤酒可以挑選唷

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

最特別的是除了酒類外，吧啦吧啦小餐館還有提供不同濃度的雪茄，有興趣的朋友可以詢問店家

（吸菸有害健康，請大家自行評估）

台中海線特色餐酒館再加一，沒有門牌號碼的貨櫃屋吧啦吧啦小餐館，有著很棒的用餐環境，燈光美氣氛佳，主食類主打美式漢堡及義大利麵，店裡頭也有提供生啤酒及多款精釀啤酒，還有設置飛鏢機及運動賽事現場轉播，營業時間至凌晨十二點半，海線的朋友們想要揪朋友小酌吃美食，推薦這間吧啦吧啦小餐館，店內也有提供代駕服務唷