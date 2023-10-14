南投埔里美食「山上山下咖哩飯專門店」就位於南投埔里桃米路上，附近有妮娜巧克力夢想城堡可以順遊，晚上還可以入住葉子秘境剛剛好!建議大家可以像我們一樣先網路訂位，不用久候就有座位；他們家光是懷舊的日式門面就相當好拍，咖哩飯定食套餐也是份量十足，採用辛香料大火快炒、慢火細熬，走的是濃厚系的咖哩，搭配可可粉層次更多元，另外12歲以下孩童也有小大人套餐可供點選，大人小孩都能吃得很過癮!

【相關資訊】

山上山下咖哩飯專門店

地址:南投縣埔里鎮桃米路33-1號(後方有紙教堂付費停車場)

電話:0974-032894

營業時間:平日11:00~14:30、17:00~19:30，假日11:00~19:30

FB粉絲團:https://reurl.cc/l772yv

線上訂位:https://reurl.cc/jvv2y2

▼「山上山下」咖哩飯專門店就位於南投埔里桃米路上，帶點日式懷舊的店面就是網路上爆紅的必拍經典場景，我們也忍不住拍了好幾張!

▼門口也有擺上一些多肉植物、小盆栽妝點，看起來更有朝氣了。

▼餐廳後方就是紙教堂停車場，佔地寬敞，每小時30元也還算合理，重點是停車很方便。

▼門口放有菜單，等待座位的同時也可以先參考一下!

▼除了各式定食之外，這裡還有針對食量較小的朋友推出小套餐，也就是只有咖哩飯+甜點，定食套餐直接折扣50元；另外也有限12歲以下孩童才能點選的小大人餐盒，讓小朋友也可以享用自己的兒童套餐。

▼菜單，這裡的用餐方式是入座後先至櫃台點餐，等叫號後再自行取餐，加上餐具、水杯通通自取，所以沒有額外收取服務費(年假期間才有收取10%清潔費)；餐點採定食套餐的方式，咖哩定食下方可以選擇要什麼配料，另外也可以加價升級鮭魚卵、起司，配菜、小食吃不夠的話也都可以單點，只是這份菜單設計得有點難懂，我們花了一些時間才搞懂它(笑)~~如果設計得更直覺簡單就能省下不少時間!

▼我們前一天有先訂位，所以來訪的時候不用等待就可以直接入座，剛好當天客人也較少，用餐起來比較悠哉!店內用餐環境寬敞明亮，搭配自然光投射進來更增添溫潤質感，座位數不算太多，有方桌、圓桌，也有大桌可使用，人多的話可能會彈性併桌。

▼另外也有靠牆座位區，就算一個人來用餐也不奇怪~

▼我們點了一份咖哩定食套餐、一份小套餐、一份小大人餐盒，兩大一小花了800元，以咖哩飯來說其實不算便宜，不過可以吃得很有飽足感。

▼自助區，有開水、紙巾、奶精、調味料等，有需要的朋友都可以自行取用。

▼這裡有提供六種不同調味料，都可以搭配餐點享用，店內也有提供不同的搭配口感讓大家參考。

▼招牌唐揚雞咖哩飯，搭配黃金蒜片、炙燒起司，咖哩飯搭配的是馬鈴薯、紅蘿蔔、溏心蛋、炸南瓜、小黃瓜、番茄片等配菜，小菜則是藜麥魚卵拌毛豆、韓式泡菜，甜點為紅豆奶油嫩仙草，看起來份量還不少。

▼韓式泡菜帶點酸勁微辣，吃起來頗為開胃。

▼藜麥魚卵拌毛豆，這道吃起來清爽多層次，夏天享用起來很爽口。

▼這裡的咖哩採用嚴選辛香料，大火快炒、慢火細熬，熬煮出溫醇濃厚的口味。

▼唐揚雞給得相當大器，足足有五大塊，喜歡吃肉的朋友一定可以吃得很過癮!

▼可惜當天的唐揚雞炸得有點過頭，吃起來有點偏硬，搭配鮮奶油、起司稍微好一些!

▼咖哩吃起來濃郁溫醇，吃起來很有家常味道，雖然沒有明顯的辛香料香氣，但是咖哩濃厚又下飯，搭配炙燒起司更增添邪惡口感!

▼我們加了一些可可粉搭配咖哩享用，吃起來風味果然更加醇厚美味，微苦回甘的滋味很可以。

▼黃金炸豬排咖哩飯小套餐(沒有小菜)，搭配多力多滋、炙燒起司，其他的配料都大同小異~~如果想吃厚一點的豬排可以改點極厚切豬排更過癮!

▼黃金炸豬排外酥內紮實，表現中規中矩，搭配咖哩飯還算順口，不過也沒有太大的記憶點就是(笑)!

▼咖哩搭配起司本身就很邪惡，後來我們迷上加可可粉的滋味，每一道都給它加好加滿~~吃起來風味更多元有層次。

▼小大人餐盒，裡頭有招牌唐揚雞、深濃咖哩、起司玉米片、鮮蔬配菜等，讓小朋友也能吃得營養均衡，只是價位有點偏高就是(笑)。

▼小口妹有自己的餐盒顯得很開心，吃完也很有滿足感。

▼紅豆嫩仙草，一旁有奶精球可以自取添加，吃起來還不錯，甜度也不會過高，算是還滿合拍的!

「山上山下」是間好拍又濃郁的咖哩飯專門店，不過不算是特別厲害的咖哩飯XD吃完比較沒有記憶點，價位也有點偏高，路過有空位再來即可，或者是先預訂再來享用，另外菜單也有點標示不清，如果能夠改得更直覺簡單就更方便點餐了~~以上心得簡單跟大家分享唷!

【相關資訊】

山上山下咖哩飯專門店

地址:南投縣埔里鎮桃米路33-1號(後方有紙教堂付費停車場)

電話:0974-032894

營業時間:平日11:00~14:30、17:00~19:30，假日11:00~19:30

FB粉絲團:https://reurl.cc/l772yv

線上訂位:https://reurl.cc/jvv2y2

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