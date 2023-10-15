走進綠綠發芽希望工坊就像來到另一個世界，網美等級的咖啡廳販售各種有故事的選品、以愛或環保為出發點的產品，透過這些選品打造現做美食，有貝果套餐、甜點、主餐麵食等等。餐點完全不遜色！幫助身心障礙者不困難，來這裡用餐休息，就可以支持到他們並盡一份心力。

綠綠發芽希望工坊在哪裡？

綠綠發芽希望工坊靠近機場捷運A8長庚醫院站走路5-8分鐘的距離，交通非常方便，有經過桃園龜山、林口長庚醫院、三井OUTLET的朋友不妨路過來喝個咖啡。

這家位在桃園龜山文昌三街的綠綠發芽希望工坊，是透過google map搜尋到的隱藏小店，如果沒有剛好路過其實很難會發現！

綠綠發芽希望工坊的誕生由來

綠綠發芽希望工坊是庇護工場，幫助身心障礙者、憨兒等疾病的孩子的就業機構。一般的庇護工場的身心障礙者都在二線、幕後工作，無法與一般人溝通交談…

綠綠發芽出發點希望可以推這些孩子一把！

希望身心障礙的孩子不只能待在庇護工場工作，可以透過綠綠發芽這個環境學習餐飲技能及服務顧客。

比起翻桌率高的餐館，綠綠發芽選擇設立咖啡廳，更能使身心障礙者學習上的多了大大幫助！也能在社交上與人群有更多的接觸。

讓他們能與社會接上軌道，不再需要靠家人或社福機構的幫助，也能夠好好的自立生活！

所以綠綠發芽除了是庇護工場更重要的角色便是充滿夢想與精神昂揚的希望工坊~

綠綠發芽希望工坊 是咖啡廳？選物店？

綠綠發芽販售的餐點、選品都是擁有相同美好理念的在地品牌，傳達給綠綠發芽的朋友們，希望賦予新故事與意義的同時美好心意持續傳散出去。

也有推出年節禮盒相當精美，非常適合送禮給朋友~

綠綠發芽希望工坊：用餐環境

綠綠發芽希望工坊的環境十分優美，座位寬敞舒服，很適合吃飯或是享用下午茶，也可以在這邊閱讀或辦公，大部分每個位置都有配一座插座可以充電非常方便，用餐時間不限時，如果遇到客滿則限制2小時的用餐時間，建議大家平日過去!!!

開放式的做餐區也很乾淨讓人放心喔！

綠綠發芽希望工坊：餐點介紹

石安牧場柔滑布丁 $80

布丁搭配鮮奶油及蜂蜜，柔順好吃甜而不膩，飯後甜點或下午茶真的很不錯~

旺來檸檬飲 $100

金鑽鳳梨果醬

水果茶

主體是格外農品的金鑽鳳梨果醬，搭配少許的檸檬汁，酸甜酸甜的，怕酸可以點旺來泡泡是加氣泡水的更為清爽。

烤蘋果杏桃豬貝果 $180

主體是好丘貝果~

蜜蘋果用平底鍋煎烤後在搭配店家醃製苗林行醬汁梅花豬肉，貝果加熱後切開夾起來一起吃，還有蔬果蛋沙拉，這道料理堪稱完美，咬下貝果內有特調的豬肉配蘋果，融合得很對味，不愛貝果的人都會輕易愛上。

綠綠發芽希望工坊：選物販售

有綠綠發芽x女兒聯名的綠漾、好丘貝果、格外農品的果醬、向記的調味醬、女兒的香氛擴香、大好吉日的容器等等物品

女兒

向記

格外農品

好丘貝果是主力販售品項，也有慕名好丘貝果的客人過來購買。貝果的口味選擇非常多

綠綠發芽希望工坊：街頭募款

每天的下午綠綠發芽的孩子會到長庚醫院附近的街道，販賣好丘貝果及石安牧場的雞蛋布丁，也有募款活動，每當只要賣出一份產品，孩子們都會開心到不行。

如果有經過看到他們請支持他們，或是間單一句鼓勵的話都會使他們心滿意足!!

總結：

綠綠發芽希望工坊是一個擁有超高顏值的網美咖啡廳，食材來源明確且餐點除了用心製作，更重要的是每道餐點不輸給其他咖啡廳，毫不遜色！是一個吃飯下午茶看書辦公都很適合的地方。

綠綠發芽希望工坊：營業資訊

地 址：桃園市龜山區文昌三街8-1號

營業時間：10:30-20:30 假日10:00營業，週一公休

電話：03-397-2728

官網：https://luluheya.com/

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