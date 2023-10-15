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【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具|藝術的藍莓塔

2023-10-15 08:58:25 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：105
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：69篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Petit Mate Dessert
place桃園市蘆竹區南崁路196號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

老闆是從法國藍帶進修回來，新開幕法式甜點店，難怪甜點都很精緻，老闆十分親切，對於食材很用心，近期的愛店，建議假日要早點來，不然想吃的塔會賣光，店內座位不多，可以外帶。

店內環境

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

有多種不同口味司康，每個看起來都好好吃。

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

店內裝潢簡約，蛋糕櫃有當日甜點，賣完就沒有了，也有提供客製化字母蛋糕，許多客人是領蛋糕。

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

 

 

 

 

 

 

 

 

菜單&甜點   

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

咖啡和茶、可可價錢都平易近人，低消100元，還不限時間，真的很佛。

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

▷藍莓塔$150
好喜歡水果塔，藍莓多到像一座山，還有可愛的小花，細節滿滿，一定要點。

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

▷檸檬塔$105
檸檬塔內餡酸酸甜甜，口感酥脆的塔皮，好好吃🤤

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

▷伯爵茶司康$60
司康特別大顆，有再烤過，外酥內鬆軟，還有搭配奶油，吃起來還有淡淡伯爵香氣。

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

▷可麗露$65
外皮要到咬下去脆口，充滿焦糖香氣，QQ的內餡。

【桃園美食】法國藍帶甜點師開的甜點店就在桃園|美麗與好吃兼具

▷柚香金萱$60
搭配甜點，剛剛好。

 

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
蛋糕Petit Mate Dessert
📌 桃園市蘆竹區南崁路196號
⏰ 11:00~19:00（星期二、三公休）

 


#桃園#桃園甜點#南崁下午茶#新開幕咖啡廳#法式甜點#藍莓塔#檸檬塔#司康#可麗露#甜點控#美食推薦

 

 
 
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