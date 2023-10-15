老闆是從法國藍帶進修回來，新開幕法式甜點店，難怪甜點都很精緻，老闆十分親切，對於食材很用心，近期的愛店，建議假日要早點來，不然想吃的塔會賣光，店內座位不多，可以外帶。

店內環境

有多種不同口味司康，每個看起來都好好吃。

店內裝潢簡約，蛋糕櫃有當日甜點，賣完就沒有了，也有提供客製化字母蛋糕，許多客人是領蛋糕。

菜單&甜點

咖啡和茶、可可價錢都平易近人，低消100元，還不限時間，真的很佛。

▷藍莓塔$150

好喜歡水果塔，藍莓多到像一座山，還有可愛的小花，細節滿滿，一定要點。

▷檸檬塔$105

檸檬塔內餡酸酸甜甜，口感酥脆的塔皮，好好吃🤤

▷伯爵茶司康$60

司康特別大顆，有再烤過，外酥內鬆軟，還有搭配奶油，吃起來還有淡淡伯爵香氣。

▷可麗露$65

外皮要到咬下去脆口，充滿焦糖香氣，QQ的內餡。

▷柚香金萱$60

搭配甜點，剛剛好。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

蛋糕Petit Mate Dessert

📌 桃園市蘆竹區南崁路196號

⏰ 11:00~19:00（星期二、三公休）



#桃園#桃園甜點#南崁下午茶#新開幕咖啡廳#法式甜點#藍莓塔#檸檬塔#司康#可麗露#甜點控#美食推薦