吃飯續攤那是基本的事
但續攤的餐廳那麼近就是第一次發生的事!
就在真珠台菜的正隔壁
有一間開放式的咖啡廳
不二弄咖啡Bruno Coffee
嫩粉搭配淡灰色，整體空間顯得柔和
自行到櫃檯拿取菜單
決定好餐點再去櫃檯買單
不假他人之手，所以餐點無須加收10%的服務費
餐廳提供免費的WIFI
水杯、飲用水、餐具都可自取
用餐完畢也請把所有的杯盤送回來這裡喔!
熱美式(左) 130元
冰拿鐵(右) 160元
美式就是美式，我們都笑說喜愛喝美式的人就是吃的了苦!
冰拿鐵的杯子加上咖啡、牛奶的漸層色有點像富士山呢!
Bruno的咖啡無論冷熱都算是順口的
白桃烏龍(熱) 130元
聞來有桃香、入口不但有桃香還帶著烏龍茶香
兩者一起~香而不澀、入喉還能回甘喔!
可回沖~
回沖第二次香氣尚可，喜歡喝茶品的人推薦品嚐一下!
雙重奏雞蛋仔佐白葡萄生乳奶霜 240元
Bruno Coffee主打商品之一
還有全台首創可頌雞蛋仔(前)
和我們一般吃到的港式雞蛋仔(後)
兩種口感截然不同
前者-真的是雞蛋仔跟可頌的結果軟Q軟Q、奶香味較重
後者-是外酥脆、內柔軟
兩者的風味皆不同，都很好吃
但我個人還是偏愛港式原本雞蛋仔
白葡萄把香草冰淇淋圍一圈
底層舖了滿滿一層鮮奶油
白葡萄可直接亦可沾上冰淇淋或奶油一塊享用
最後~
用雞蛋仔沾鮮奶油或冰淇淋，又是一番新滋味!
時光飛逝~
和好友相聚在一塊的時間總是過的特別的快
要不是百貨公司都準備休息了，我們應該可以聊到凌晨了吧？!
且走且珍惜，相識不容易!
店址：台北市大同區承德路一段1號B3
電話：02-2558-8038
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