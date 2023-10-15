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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全台首創可頌雞蛋仔!

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全台首創可頌雞蛋仔!

2023-10-15 13:52:35 纖茹 人氣：99
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窩客好文

纖茹

發表篇數：96篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：不二弄咖啡Bruno Coffee
phone02-2558-8038
place台北市大同區承德路一段02-2558-80381號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

吃飯續攤那是基本的事

但續攤的餐廳那麼近就是第一次發生的事!

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

就在真珠台菜的正隔壁

有一間開放式的咖啡廳

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

不二弄咖啡Bruno Coffee

嫩粉搭配淡灰色，整體空間顯得柔和

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

自行到櫃檯拿取菜單

決定好餐點再去櫃檯買單

不假他人之手，所以餐點無須加收10%的服務費

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

餐廳提供免費的WIFI

水杯、飲用水、餐具都可自取

用餐完畢也請把所有的杯盤送回來這裡喔!

 

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

熱美式(左) 130元

冰拿鐵(右) 160元

美式就是美式，我們都笑說喜愛喝美式的人就是吃的了苦!

冰拿鐵的杯子加上咖啡、牛奶的漸層色有點像富士山呢!

Bruno的咖啡無論冷熱都算是順口的

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

白桃烏龍(熱) 130元

聞來有桃香、入口不但有桃香還帶著烏龍茶香

兩者一起~香而不澀、入喉還能回甘喔!

可回沖~

回沖第二次香氣尚可，喜歡喝茶品的人推薦品嚐一下!

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

雙重奏雞蛋仔佐白葡萄生乳奶霜  240元

Bruno Coffee主打商品之一

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

還有全台首創可頌雞蛋仔(前)

和我們一般吃到的港式雞蛋仔(後)

兩種口感截然不同

前者-真的是雞蛋仔跟可頌的結果軟Q軟Q、奶香味較重

後者-是外酥脆、內柔軟

兩者的風味皆不同，都很好吃

但我個人還是偏愛港式原本雞蛋仔

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

白葡萄把香草冰淇淋圍一圈

底層舖了滿滿一層鮮奶油

白葡萄可直接亦可沾上冰淇淋或奶油一塊享用

最後~

用雞蛋仔沾鮮奶油或冰淇淋，又是一番新滋味!

台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

時光飛逝~

和好友相聚在一塊的時間總是過的特別的快

要不是百貨公司都準備休息了，我們應該可以聊到凌晨了吧？!台北車站美食|不二弄咖啡Bruno Coffee-京站店，全

且走且珍惜，相識不容易!

店址：台北市大同區承德路一段1號B3

電話：02-2558-8038

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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