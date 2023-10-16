吃過不少特色的麵食館，這間位在新生高架道路旁的隱藏巷弄餐廳「水云濮人文食堂」，也就是「水云濮花椒麻辣美食麵」是一間非常道地的中式麵食館，裡面主打的是各式麵食餐點，大多餐點都是跟辣有關，招牌的花椒乾麵吃起來不會很辣，而是把花椒的香氣都拌炒出來融入麵當中，吃起來香氣十足，加上店內的裝潢跟擺設吃起來特別有味道。

餐廳資訊

水云濮花椒麻辣美食麵 店名 : 水云濮人文食堂(中山店)

電話 : 0920-317-000

地址 : 台北市中山區新生北路二段60巷36號

營業時間 : 週一~週二、週四~週日 12:00-21:30，週三公休

粉絲專頁 : 水云濮人文食堂-中山店

Instagram : 水云濮人文食堂-中山店

從中山捷運站3號出口步行大約13分鐘左右就可抵達，店面的位置在巷子中，遠遠就能看到紅色的外觀裝潢

餐廳環境

一進門右邊是櫃台，裡面就是廚房，旁邊還有展示櫃擺滿各式茶壺

店內的座位數量不算太多，當天是平日前往，時間也比較早還沒到用餐時段，剛好可以好好拍一下店內的環境

桌上除了一盒筷子盒跟菜單之外，其餘都是外帶的價目表，其中以茶類的選擇最為豐富

旁邊桌還有小茶壺跟茶杯，這樣的擺設跟裝潢馬上就讓人置身在中式的人文風情中

櫃子裡面更是擺滿各種的茶葉包裝，說這間是茶館也不為過

中間有一區禮盒區，如果想送禮茶葉往往也是不錯的選擇，特別是這種台灣比較不常見的品種

菜單

大門旁邊就有貼上主要麵食的價目表，單點的價格都不算太貴

點餐的時候都會建議以套餐的方式點會比較划算

餐點介紹

第一個套餐是「攸樂套餐」，可以選主食+茶杯+茶點

主食選的是「大紅袍花椒乾麵」，麵條一夾起來就能看到不少花椒在上面

底下湯汁更實呈現花椒的紅色，但吃起來不會太辣，而是把花椒的香味都有炒出來，這樣的香氣搭配Q彈的麵條吃起來會更加濃郁

杯茶選的是「崑崙山雪菊」，茶喝起來的甘甜尾韻非常舒服，茶香在舌尖上停留許久非常解膩

茶點選的是「桃酥」，一端上來就能聞到淡淡的甜味

裡面綿密紮實，每一口都吃的到桃酥的甜跟香，吃一口桃酥再喝一口茶根本就是絕配

咬下去的側邊厚度非常厚實，桃酥雖然是甜點但是甜而不膩才是讓人愛不釋手

第二個套餐是「水云濮套餐」，也是店內的招牌套餐

套餐包含主食、湯品跟小菜，比較像是正餐的搭配，而「攸樂套餐」則是下午茶模式

主食選的是「蒜香麻油乾麵」，麵條一夾起來就能聞到香濃的麻油香

麻油跟蒜末的組合非常搭，吃起來香濃而不膩口，吸附麻油的麵條吃起來滑順Q彈

湯品是當日湯品「雞腿湯」，小菜選的是「花椒油皮蛋豆腐」

雞腿湯裡面直接放上一整隻飽滿的雞腿，湯頭已經燉到帶點黃色，代表雞油的精華都已經融入在湯裡

雞腿撈起來份量十足，而且已經燉到非常軟嫩，輕輕一剝肉就下來了

湯的部分即便放涼喝起來也不會覺得油膩，反倒是雞油的香充斥在嘴中，讓人一口接一口喝個不停

「花椒油皮蛋豆腐」看起跟一般的皮蛋豆腐差不多，但醬料中加入花椒油吃來起香氣更加明顯

花椒能讓皮蛋的味道更濃郁，豆腐吃起來軟綿清爽，是一道不錯的下酒菜

結語

「水云濮人文食堂」吃的已經不是食物的味道，而是寧靜氛圍帶給人的體會，一進店內就可以看到輕聲細語的標示，老闆希望用餐的顧客都可以靜下心好好感受餐廳的氛圍，讓自己融入在精心裝潢的風格中，這樣吃下去的餐點才會更有味道，雖然每一道餐點看似簡單，但吃一口就知道裡面花的功夫有多少，用心體會比眼睛看到的還要更真實。