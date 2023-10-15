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餓人谷夯夯鍋的老闆走在時代尖端耶!線上點餐防疫零接觸還用時空膠囊送餐~~超炫超酷的

我一開始就是在網路上被時空膠囊介紹影片吸引的,所以決定來吃看看!

一進門櫃台服務人員就會告訴您的桌號就可以入座點餐囉~



餓人谷夯夯鍋不只是送餐走在時代尖端,為了讓客人舒服自在用餐,點餐也都是自助的唷!

點餐有兩種方式:1.入座掃碼點餐2.入口處點餐機點餐,付款方式也很多元唷!(詳細操作可以看上方影片介紹)

我們用餐是一開門就進來了,這時候客人還不多太棒了可以完整拍到內部環境

入口點餐機旁放了一個大鼓,這是來用餐的客人必拍點唷~很可愛!!



進到座位區我整個對百元鍋的座位環境完全感官不同,以前去過很多百元鍋或家裡附近火鍋店都是桌與桌相鄰幾乎是中間只有一個小走道

然後回家身上都是火鍋味,但是夯夯鍋的座位真的高級寬敞椅背也是高隔間,所以可能的隱密性很高且自己的同伴都可以開心聊天唷!

他們的座椅配色好亮麗且店內燈光很明亮,地面整個是乾淨到發亮~~好喜歡這用餐環境唷!

夯夯鍋的用餐方式:是每個人可以選自己喜歡的鍋物,然後自助吧的食材.飲料.滷肉飯.王子麵.冰淇淋都可以自己取用吃到飽喔!

餐具高湯也都放置在烘碗機及檯面都可以自己取用加湯唷!

除了鍋物自助區還有滷肉飯跟王子麵,如果是大胃王超划算因為這都不用加價~吃到飽!!



自助台上的飲料種類選擇也非常多,另外還有研磨咖啡.冰淇淋跟霜淇淋喔!(這要練練技術啦!)

我個人飲料喝得不多看一定會來杯研磨咖啡,但我比較看細節跟環境,檯面上真的保持得很乾淨連一根頭髮或客人掉的蔥花都沒有喔~~

好啦!看完環境跟自助吧!帶大家去看看最酷最炫的時空膠囊送餐吧!~~我狂拍照玩好久敲可愛的啦!



是不是敲可愛超吸引眼球的~~老闆還在座位特別標示如果餐還沒送完不要讓小朋友單獨取餐唷!

餐點送到位置艙門會自動開啟讓你取餐唷!還有停留時間一定夠你拿取時間所以不用緊張,另外萬一真的來不及取餐錯過了也不用擔心時空膠囊還會再來送餐唷!

我們的餐點都來囉~今天總共點了三個煮鍋還加點了一些他們特色小菜,我們開吃囉!

南洋叻沙鍋$190加點牛肉片$70

原本鍋裡就有4片豬肉片還有滿滿的新鮮蔬菜跟火鍋料,但是大家都知道豺狼是肉肉小孩,所以又加點了一份牛肉

小幫手點的是招牌海鮮鍋$180裡面還有兩隻很新鮮的蝦跟四片豬肉片喔!還加點了新產品韓式年糕

另一位小幫手點的是南瓜牛奶鍋$190

我們還加點了很多特色推薦的小菜~~噹!噹!噹!噹!我餓了先來開吃再來介紹口感跟整體吃的食記唷!

飯後食記!

餓人谷夯夯鍋整體的環境真的超級寬敞明亮又乾淨,我給5顆星,

點餐送餐方式都超新穎讓人用餐沒有壓力又有多元支付方式超級讚!!我也給5顆星

餐點符合百元鍋的品質跟份量,但是吃到飽習慣了感覺稍稍空虛所以我給4.5顆星

自助吧的飲料種類數量選擇很多,滷肉飯.泡麵也吃到飽,但是因為小幫手的飲食習慣比較少吃主食飲料所以沒有加到分,我給4分

整體來說我們都覺得餓人谷夯夯鍋比一般的百元鍋真的棒很多,如果住在附近我覺得這也會是我們常來的店唷~





餓人谷夯夯鍋express南崁店-百元鍋物

地址: 桃園市蘆竹區仁愛路一段464-1號

電話:03 212 8600

FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/hungryvalleytaiwan





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